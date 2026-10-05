Un ataque ruso con bombas guiadas dejó al menos cinco muertos en Kharkiv

Equipos de rescate transportan el cuerpo de una persona fallecida hallado bajo los escombros de una fábrica de confección alcanzada por un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Járkov (Ucrania), el 5 de octubre de 2026 REUTERS/Sofiia Gatilova

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Rusia atacó este lunes con al menos tres bombas aéreas guiadas la ciudad ucraniana de Kharki y mató a cinco personas, según informó el gobernador regional, Oleg Sinegubov. Los proyectiles alcanzaron un edificio residencial de varias plantas y una zona industrial. Las imágenes difundidas por el propio gobernador muestran humo sobre un inmueble de gran tamaño, con el techo parcialmente hundido.

Sinegubov cifró en 53 el total de heridos, de los cuales unos 30 permanecen hospitalizados y tres se encuentran en estado crítico. En un recuento anterior, el alcalde, Ígor Terekhov, había hablado de al menos tres muertos y 39 heridos, entre ellos tres niños. Las autoridades no han explicado la diferencia, compatible con balances emitidos en horas distintas.

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Terekhov situó los impactos en el distrito de Slobodski y advirtió de incendios en naves industriales. Los equipos de emergencia buscan a posibles atrapados bajo los escombros del bloque de viviendas. “La destrucción es considerable”, dijo Sinegubov, que calculó en casi 15.000 metros cuadrados la superficie afectada por las llamas.

Las bombas aéreas guiadas, conocidas por la sigla rusa KAB, son artefactos de caída libre equipados con alas y con sistemas de guiado por satélite, láser o infrarrojos. Pueden planear decenas de kilómetros, de modo que los cazabombarderos Su-34 las lanzan fuera del alcance de la defensa antiaérea ucraniana. Moscú niega que ataque infraestructura civil.

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El cuerpo de un residente yace en el suelo junto a un edificio de apartamentos dañado por un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Járkov (Ucrania), el 5 de octubre de 2026. REUTERS/Vitalii Hnidyi

Kharki, situada cerca de la frontera rusa, sufre bombardeos y ataques con drones de forma regular desde la invasión de febrero de 2022. El viernes 2 de octubre, tres bombas guiadas cayeron sobre los distritos de Slobodski y Nemyshlianski y mataron a dos mujeres de 66 y 80 años. El domingo por la noche, un ataque con drones en el distrito de Industrialni mató a otra persona. Los balances oficiales suman al menos ocho muertos en cuatro días.

La escalada no se limita a Kharki. El 2 de octubre, los ataques rusos obligaron a cerrar de forma temporal dos de los ocho puentes sobre el Dniéper en Kiev, el Meridional y el Paton, y el tráfico se restableció hacia el mediodía. Un alto funcionario ucraniano citado por Reuters los vinculó con una orden de Vladimir Putin, dada en septiembre, de eliminar las restricciones de la campaña aérea rusa. Moscú no ha confirmado esa versión.

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La defensa ucraniana atraviesa dificultades para contener los ataques de las últimas semanas, que incluyen misiles balísticos y drones a reacción que vuelan a gran altitud. Los puentes tienen una importancia central en una capital de unos tres millones de habitantes dividida por el río, donde la mayoría de los empleos y de las sedes institucionales se concentra en la orilla occidental.

Equipos de rescate evacúan a una persona herida hallada bajo los escombros de una fábrica de confección dañada por un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Járkov (Ucrania), el 5 de octubre de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

Este lunes, Zelensky denunció además un ataque con dos drones rusos contra un barco civil de propiedad turca que transportaba cereal por aguas internacionales del mar Negro, con tripulación mayoritariamente india y azerbaiyana. Según el presidente, murió el capitán y once marineros fueron rescatados. El Ministerio del Interior de Rumanía habla en cambio de dos fallecidos y sitúa el barco a unas 20 millas náuticas de la costa rumana, dentro de su zona económica exclusiva.

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En la misma zona se hundió el 27 de agosto el mercante Progress IV, tras declararse un incendio a bordo. Sus doce tripulantes fueron rescatados, y el presidente rumano, Nicușor Dan, afirmó que el barco había sido alcanzado, aunque evitó atribuir la autoría. El tráfico marítimo tampoco es un escenario de un solo sentido: en abril, un funcionario designado por Rusia atribuyó a drones ucranianos el hundimiento de un carguero de trigo en el mar de Azov.

Zelensky reconoció las propuestas de varios países para garantizar la libre navegación en el mar Negro y reclamó presión para restablecer la seguridad alimentaria global. La presidencia turca había subrayado en abril ante el mandatario ucraniano la importancia que Ankara concede a la seguridad marítima en esa zona.

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Los ataques de las últimas semanas, sobre ciudades fronterizas, puentes de la capital y rutas de exportación marítima, muestran que la presión rusa se concentra en la logística civil ucraniana, un terreno donde la defensa antiaérea ha tenido dificultades para responder.