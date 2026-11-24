El frente frío número 8 provocará este martes 24 de noviembre lluvias intensas de hasta 150 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, además de un evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno también dejará temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante la madrugada, mientras que por la tarde se esperan máximas de hasta 40 grados en el sur del país. El SMN advierte que las precipitaciones fuertes a intensas pueden generar encharcamientos e inundaciones.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes: