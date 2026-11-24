El frente frío número 8 provocará este martes 24 de noviembre lluvias intensas de hasta 150 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, además de un evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El fenómeno también dejará temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante la madrugada, mientras que por la tarde se esperan máximas de hasta 40 grados en el sur del país. El SMN advierte que las precipitaciones fuertes a intensas pueden generar encharcamientos e inundaciones.
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Lluvias, evento del Norte y temperaturas de -10 a 40 grados
Para este martes se pronostican lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sureste de Puebla, el centro y sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, el este de Yucatán y el norte de Quintana Roo. El SMN atribuye estas precipitaciones al frente frío número 8, a canales de baja presión y a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera asociada con la corriente en chorro polar.
En Chiapas (norte y este), Tabasco (centro) y Campeche (norte) se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros. En la costa de Tamaulipas la intensidad baja a fuerte, de 25 a 50 milímetros.
Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán registrarán chubascos de 5 a 25 milímetros. Coahuila y Guanajuato tendrán lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros.
El SMN advierte que estas precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, y exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.
El organismo pronostica un evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, que se incrementarán durante la noche, en Tamaulipas y Veracruz. En el istmo y golfo de Tehuantepec las rachas alcanzarán entre 60 y 80 kilómetros por hora.
Las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán viento de componente norte con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. La misma intensidad se espera en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, así como en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
Durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En zonas altas de Baja California, Sonora y Zacatecas el termómetro bajará de -5 a 0 grados, mientras que en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se prevén mínimas de 0 a 5 grados.
Por la tarde, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas alcanzarán máximas de 35 a 40 grados. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche tendrán máximas de 30 a 35 grados.
El SMN exhorta a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y a adultos mayores ante las bajas temperaturas.