Antonio Mohamed posa junto al plantel del Deportivo Toluca y varios trofeos durante su despedida de la institución deportiva. (X/ @TolucaFC)

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Toluca FC cierra una era de triunfos, títulos y pasión que protagonizó Antonio Turco Mohamed al dirigirlos por dos años. Previo a que inicie la liguilla del Apertura 2026, el Tony encabezó la conferencia de prensa en la que se despidió de la institución, de la afición y de sus jugadores. Aunque aún tendrá compromisos que enfrentar —entre ellos los cuartos de final de Liga MX y la Copa Intercontinental FIFA 2026—, el estratega compartió su postura y la razón de su salida.

Con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta, Mohamed agradeció todo lo vivido con los escarlata. Durante este tiempo alzó seis títulos: dos campeonatos de Liga, una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

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La salida fue acordada entre Mohamed y la institución, según el comunicado difundido por el conjunto mexiquense. Toluca no anunció quién ocupará la dirección técnica después de la partida del entrenador ni dio a conocer otros términos del acuerdo.

“El Deportivo Toluca FC informa que de común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, señaló el club.

El entrenador Antonio "Turco" Mohamed confirmó que el Apertura 2026 será el último torneo que estará dirigiendo en Toluca, confirmó que cuando termine su participación en la liguilla se despedirá de la institución con la que ganó seis títulos (X/ @TolucaFC)

¿Por qué Turco Mohamed deja a Toluca?

Antonio Mohamed explicó que el cansancio acumulado tras dos años de competencia al máximo nivel influyó en su decisión de dejar el Toluca antes de la liguilla. El entrenador señaló que el desgaste físico y emocional redujo su energía para continuar al frente del equipo durante el próximo año y que, por honestidad con el club, consideró que su salida era la mejor determinación.

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“Es normal después de dos años de estar compitiendo a lo más alto. Cuando entregas todo y das todo, creo que no voy a estar con la energía el año que viene y, siendo sincero con el club, es la mejor decisión”, declaró Mohamed.

El técnico afirmó que los futbolistas merecen un entrenador capaz de comprometerse por completo con el proyecto y sostuvo que tanto él como su cuerpo técnico entregaron todo lo que tenían durante su etapa en el club. “Estos jugadores merecen entregarse al cien, darles todo. Creemos que nosotros, hasta acá, entregaremos todo lo que tenemos, sin reprocharnos nada, ni de parte de ellos ni de parte nuestra”, expresó.

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Mohamed describió los dos años al frente del equipo como un periodo de “alta intensidad”, marcado por la exigencia, el desgaste y la pasión. Según explicó, esos factores deben mantenerse equilibrados para sostener el rendimiento de un plantel que compite por los objetivos más altos.

Turco Mohamed se va de Toluca (X/ @TolucaFC)

“Es desgastante, es demandante y también es pasional. Creo que la pasión y la energía tienen que ir de la mano y, en este caso, creemos que lo mejor es llegar hasta este lugar”, afirmó el entrenador.

Pese a su salida antes de la liguilla, Mohamed indicó que el objetivo inmediato del Toluca permanece intacto: alcanzar la final de la Copa. “La ilusión es llegar hasta la final de la Copa. Eso lo tenemos contemplado y esperemos poder tener la capacidad de hacerlo”, dijo.

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Mohamed comprometido el equipo en Liguilla y el cierre de compromisos

Mohamed aseguró que se encuentra satisfecho con su experiencia en el club mexicano. “Acá estoy en el mejor club que puedo estar en México, es que nunca imaginé ser tan feliz en este lugar junto con los jugadores”, manifestó.

El anuncio de su salida se produjo a 24 horas del inicio de la Liguilla para Toluca y antes de la participación del equipo en la Copa Intercontinental, dos compromisos con los que el técnico buscará despedirse en lo más alto. El argentino consideró que su decisión puede convertirse en un estímulo para el plantel durante los partidos de diciembre.

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(REUTERS/Henry Romero)

“Espero que esto sea una motivación para que tengamos un mes espectacular, un mes de diciembre espectacular, y podamos cerrar todo con broche de oro. Creemos que es lo mejor llegar hasta este lugar, y la ilusión es llegar hasta la final de Navidad. Eso lo tenemos contemplado y esperemos poder tener la capacidad de hacerlo”, declaró.

Mohamed insistió en que el próximo partido debe concentrar toda la atención del equipo. “No hay otro partido más importante que mañana. Nosotros sabemos que mañana es el partido más importante de la Liguilla y estamos enfocados en eso. No pensamos en otra cosa”, sostuvo.

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