María Alejandra López presentó el traje típico de Colombia en la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, inspirado en las esmeraldas (@malopezp/Instagram)

María Alejandra López Pérez llega a la edición número 75 de Miss Universo con una historia que empezó 13 años antes de que nadie le pusiera una corona.

La ingeniera industrial de 32 años, nacida el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, Risaralda, no llegó a San Juan, Puerto Rico, por casualidad: llegó después de acumular títulos internacionales, de quedarse dos veces a un paso del primer lugar y de construir, en paralelo, una carrera profesional que la distingue del perfil habitual en los certámenes de belleza.

Estudió con beca en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, habla español, inglés y francés, y vivió durante seis años en el estado de Florida, en Estados Unidos. El 10 de octubre, en la gala celebrada en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, se coronó como Miss Universe Colombia 2026 y quedó encargada de perseguir la tercera corona universal para su país.

El recorrido competitivo de López comenzó en 2013, cuando representó a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza, en Cartagena, y obtuvo el título de primera princesa. Ese año la ganadora fue Paulina Vega, coronada Miss Universo para la edición 2014.

La nueva Miss Universe Colombia participó en el Concurso Nacional de Belleza ocupando el puesto de primera princesa - crédito @missosologycol/IG

Ese mismo año viajó a Bolivia para competir en Reina Hispanoamericana y ganó el primer lugar. En 2014 sumó otro título internacional al ganar Miss Caraïbes Hibiscus, en la isla de San Martín, y en 2015 fue elegida Miss Mundo Colombia, con lo que representó al país en Miss World, celebrado en Sanya, China. Cada participación le dejó experiencia, pero la corona de Miss Universo Colombia seguía pendiente.

La búsqueda de ese título la llevó de regreso al certamen nacional en 2021, cuando representó nuevamente a Risaralda en Miss Universe Colombia y quedó como primera finalista, detrás de Valeria Ayos. Dos años después, en 2023, compitió en Miss Grand International, celebrado en Vietnam, donde terminó como segunda finalista entre 68 candidatas; una actuación que generó respaldo entre sus seguidores en redes sociales.