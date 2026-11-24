Germán Rolando Gálvez Meza , alias “El Serafín”, detenido el 20 de noviembre junto con Fausto Isidro Meza Flores , “El Chapo Isidro” , tiene dos hermanos que actualmente están al frente de las direcciones de Servicios Públicos en Guasave y Ahome , los dos municipios del norte de Sinaloa donde opera la organización criminal.

Un gran jurado de la Corte de Distrito de Columbia acusó formalmente en mayo de 2012 a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro , y a dos de sus tíos por conspirar para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana hacia Estados Unidos . Ocho meses después, el Departamento del Tesoro extendió el señalamiento a siete integrantes de su familia, entre ellos su esposa y sus padres , al identificarlos como parte de la organización criminal que dirigía desde Guasave, Sinaloa.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores , alias “El Chapo Isidro”, el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, dejó una vacante al frente del Cártel de Guasave que analistas de seguridad y documentos oficiales estadounidenses ya perfilan. El nombre que encabeza las apuestas es Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico” , seguido de los hermanos Mario Germán y Amberto Beltrán Araujo.

El operativo que terminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, ya tiene nombre entre los ciudadanos y prensa local: “el Guasavazo”, en referencia directa a los dos “Culiacanazos” que antes sacudieron al estado con la detención de Ovidio Guzmán López. Los tres episodios comparten objetivo y territorio, pero difieren en preparación, magnitud de fuerza y en qué tanto escaló la violencia.

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