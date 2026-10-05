Ucrania incorpora armas robóticas con Inteligencia Artificial frente al avance de los drones rusos a reacción

Un dron ruso propulsado por motor a reacción impacta contra un puente de Kiev, en medio de los ataques rusos contra Ucrania. 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Ucrania incorporó armas robóticas con inteligencia artificial a su defensa aérea para hacer frente a los nuevos drones rusos propulsados por motores a reacción, según confirmó la Fuerza Aérea ucraniana.

Se trata de torretas automatizadas que combinan visión artificial y algoritmos de puntería para interceptar estos aparatos, más veloces y difíciles de detectar que los modelos anteriores basados en los Shahed de origen iraní. El portavoz de la institución, coronel Yurii Ihnat, explicó que el mecanismo apunta a reducir la intervención humana en el disparo, en un contexto de escasez de munición especializada que atraviesa el país desde hace meses.

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Entre los blancos ya neutralizados figura el modelo Geran-5, una variante de mayor tamaño, potencia y velocidad respecto de las versiones previas. Consultado sobre la eficacia del sistema, Ihnat admitió: “Yo mismo era muy escéptico. Me preguntaba cómo era posible”.

Doce torretas equipadas con ametralladoras de calibre .50 fueron instaladas en puentes y puntos estratégicos de Kiev. (REUTERS/Alina Smutko)

El vocero reconoció, de todos modos, que el dispositivo presenta limitaciones técnicas. “Puede operar a algo más de un kilómetro. Y funciona cuando las condiciones son favorables, cuando el ángulo de aproximación del ataque es el adecuado”, detalló. Añadió que no debe entenderse como un reemplazo integral de otros recursos: “No se trata de una panacea”, sostuvo, al describir el sistema como una pieza más dentro de un esquema de defensa aérea con múltiples niveles de intercepción.

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Las torretas, armadas con ametralladoras de calibre .50 cuyo disparo se activa mediante algoritmos de inteligencia artificial, fueron emplazadas en puentes y otros puntos de paso frecuente de los aparatos no tripulados. Por ahora funcionan doce unidades en Kiev, y el presidente Volodímir Zelensky adelantó, en un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, que ocho equipos adicionales se sumarán próximamente en la región que circunda a la capital.

El Puente Norte de Kiev, alcanzado por un ataque de drones rusos. 4 de octubre de 2026 (REUTERS/Stringer)

El radio de acción limitado de estos dispositivos obliga a mantener a la aviación de combate como principal herramienta contra los drones a reacción, que vuelan a mayor altura y velocidad. Según Ihnat, los cazas F-16 resultan decisivos en esas intercepciones, al punto de que algunos pilotos lograron abatir más de diez Shahed en una sola salida. El funcionario lamentó, sin embargo, que las tripulaciones suelen recurrir a los cañones de sus aeronaves “porque no hay misiles, o hay muy, muy pocos”.

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Este despliegue se inscribe en un proceso más amplio de integración de inteligencia artificial a las capacidades militares ucranianas, ya presente en el frente para guiar drones, identificar objetivos y coordinar operaciones de mayor escala. Kiev reclama, en paralelo, mayor respaldo internacional frente a la invasión rusa iniciada a gran escala en 2022.

(Con información de AFP y Kiev Post)