Los precios del petróleo cayeron tras el aumento de las exportaciones regionales y el plan del G7 para liberar reservas

El precio del barril de crudo Brent bajó un 1,89 por ciento y cerró en 100,32 dólares en el mercado de Londres. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

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Los precios del petróleo retrocedieron este lunes luego de que las exportaciones de crudo de Oriente Medio superaran sus niveles previos al conflicto y de que el G7 confirmara su plan de liberar reservas estratégicas, factores que aliviaron a los inversores pese a que persisten las tensiones entre Irán y Estados Unidos sin señales de distensión.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, perdió un 1,89% y cerró en 100,32 dólares en el mercado de futuros de Londres, 1,93 dólares por debajo del precio de liquidación del viernes, cuando había registrado 102,25 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en noviembre, retrocedió 1,84% hasta 89,43 dólares, 1,68 dólares menos que en el cierre anterior.

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Las exportaciones de crudo de los países de Oriente Medio, con excepción de Irán, superaron la semana pasada su nivel anterior al conflicto, a pesar de los ataques registrados en el estrecho de Ormuz, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler. Ese volumen, de más de 18 millones de barriles diarios, incluye flujos que transitan por el mar Rojo, una ruta cada vez más utilizada para sortear el bloqueo que Teherán intenta imponer en Ormuz.

El repunte estuvo liderado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que recuperaron sus flujos habituales de exportación. La mayor disponibilidad de crudo proveniente de la región fue, junto con el anuncio del G7, uno de los dos factores que presionaron los precios a la baja durante la jornada.

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A eso se sumó el compromiso de los países del G7, que acordaron el viernes liberar de manera coordinada 100 millones de barriles de crudo y diésel de sus reservas de emergencia a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses, además de no imponer restricciones a la exportación de energía, tras las presiones de Washington.

El grupo del G7 confirmó el plan para liberar 100 millones de barriles de sus reservas de emergencia de combustible. (EFE/Martin Divisek)

Para los mercados, la pregunta ahora pasa por saber si esa mejora en la oferta alcanza para contrarrestar el riesgo geopolítico que persiste en la región. La analista de mercado de Forex.com, Fiona Cincotta, señaló en un comentario publicado en el sitio de la firma que “la pregunta clave ahora es si la mejora en la oferta de crudo puede compensar la prima de riesgo geopolítico y mantener los precios del petróleo bajo control”.

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Pese a la baja de precios, los riesgos de suministro no desaparecieron. Una fuente del sector energético indicó este lunes a la agencia AFP que el transporte de petróleo por el oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita volvió a interrumpirse tras un ataque del domingo reivindicado por los hutíes de Yemen. Esa arteria estratégica, que conecta los campos petrolíferos del este saudita con el mar Rojo, ya había quedado paralizada entre el 11 y el 22 de septiembre por bombardeos lanzados desde Irak, según las autoridades de Riad.

Las exportaciones de petróleo de Oriente Medio superaron los 18 millones de barriles diarios tras la recuperación de los envíos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

Arabia Saudí condenó este lunes los continuos ataques de los hutíes contra “civiles e instalaciones civiles y económicas” en su territorio y afirmó que los rebeldes han optado por una escalada militar continua.

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Las preocupaciones por la oferta global se agravaron después de que el director ejecutivo de la petrolera saudita Aramco, Amin Nasser, advirtiera este lunes en Londres que las reservas mundiales de petróleo están “peligrosamente bajas”.

Los analistas de Eurasia Group anticipan que los precios seguirán elevados debido a nuevas interrupciones de los flujos regionales provocadas por ataques contra infraestructuras petroleras sauditas y por los persistentes intentos de Irán de ejercer control sobre el estrecho de Ormuz. “Existe un importante riesgo de nueva escalada tanto por parte de Irán como de Estados Unidos, lo que podría provocar rápidamente nuevos repuntes de los precios”, advirtieron los expertos de la consultora.

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El frente diplomático no mostró avances. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este lunes que negociar con Estados Unidos “no tiene ningún sentido”, según reportó la televisión estatal Irib. Más de siete meses después de los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, las conversaciones entre Washington y Teherán parecen estancadas.

Sin embargo, el país persa no cerró del todo la puerta a los contactos indirectos. Irán afirmó que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos a través de Catar, aunque indicó que ya transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes en el marco de esas negociaciones indirectas con Washington.

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En medio de este escenario, Irán designó como ministro de Petróleo interino a Hamid Bovard, tras la renuncia de Mohsen Paknejad, quien ocupaba el cargo desde finales de 2021, según informó la agencia estatal iraní IRNA.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener sin cambios, por segundo mes consecutivo, su oferta de crudo para noviembre.