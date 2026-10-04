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Descubrieron un pez naranja en la Amazonia brasileña y ya alertan que podría estar en peligro de extinción

Los investigadores calcularon un área de distribución de 25 kilómetros cuadrados y detectaron deforestación, minería, expansión urbana, sedimentos y plásticos en los sitios registrados cerca de Laranjal do Jari, en Amapá

Un pez de cuerpo alargado con patrones anaranjados y grises nada de perfil sobre un fondo verde desenfocado
Los machos de la especie miden menos de tres centímetros de longitud y presentan filas de manchas y barras naranjas sobre un fondo gris pálido (Gentileza: Zoosystematics and Evolution)
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En pequeñas charcas forestales del drenaje del río Cajari, en el estado de Amapá, al norte de Brasil, investigadores brasileños y estadounidenses identificaron una nueva especie de killifish del género Laimosemion, denominada Laimosemion laranja.

La investigación publicada en Zoosystematics and Evolution detalla que los ejemplares miden menos de tres centímetros de longitud estándar. Los machos se distinguen por filas de manchas naranjas en la parte frontal del cuerpo y barras de ese mismo color, con forma de V cerca de la cola, sobre un fondo gris pálido.

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De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, el nombre “laranja” alude tanto al color naranja como a la fruta en portugués y homenajea a Laranjal do Jari, el municipio donde fue localizada.

El hallazgo surgió durante un muestreo en igarapés del río Cajari

Pez pequeño de tono rosado con puntos rojos, aleta caudal verde transparente y ojo oscuro, orientado hacia la derecha
Investigadores de Brasil y Estados Unidos identificaron la nueva especie de pez Laimosemion laranja en charcas forestales del río Cajari (Gentileza: Zoosystematics and Evolution)

El descubrimiento fue realizado por científicos de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, el Instituto Peixe das Nuvens, la Universidade Federal do Pará y la Universidad de West Florida.

El trabajo forma parte de un proyecto que estudia la evolución de las estrategias de vida de los peces de agua dulce de la familia Rivulidae en distintos biomas brasileños.

El investigador principal, Yuri Abrantes, explicó que “durante nuestro muestreo en pequeños ríos conocidos localmente como ‘igarapés’ en la región del río Cajari, en el estado de Amapá, encontramos este pez con una coloración muy llamativa, que inmediatamente captó nuestra atención”.

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Árbol filogenético con nombres científicos de peces, círculos de distintos colores, escala numérica y la fotografía de un pez
Los expertos confirmaron la nueva especie mediante el análisis de proporciones corporales, características óseas y ADN mitocondrial (Gentileza: Zoosystematics and Evolution)

“Al principio, lo que más nos llamó la atención fue la impresionante coloración de los machos y las hembras, diferente a todo lo que habíamos visto antes en la zona de estudio”, recordó el investigador.

Para confirmar que se trataba de una especie no registrada previamente, los especialistas compararon las proporciones corporales, el número de escamas y rasgos del esqueleto con los de sus parientes más cercanos.

Además, realizaron un análisis del ADN mitocondrial, el material genético que se encuentra en las mitocondrias de las células y que permite estudiar relaciones evolutivas.

Embriones que resisten la sequía

Tres fotografías etiquetadas con A, B y C que muestran terrenos con agua, vegetación tropical, palmeras y plantas flotantes en una selva
La especie habita una superficie de 25 kilómetros cuadrados que presenta alteraciones por minería, deforestación y plásticos (Gentileza: Zoosystematics and Evolution)

La verificación genética dio respaldo a la identificación de Laimosemion laranja como una especie diferente. “Fue algo especial, ya que vimos una oportunidad para contribuir a aumentar nuestro conocimiento sobre la biodiversidad amazónica y para llamar la atención sobre la conservación de áreas que aún están poco exploradas pero que se encuentran muy amenazadas”, señaló Abrantes.

Algunos integrantes de ese conjunto desarrollaron una estrategia de supervivencia vinculada a los ciclos estacionales de agua. Sus embriones pueden detener temporalmente su desarrollo y permanecer en estado latente dentro del lodo húmedo, hasta que las charcas se llenan otra vez por las lluvias. Esa pausa en el desarrollo permite que los embriones resistan cuando el agua desaparece de manera temporal.

Abrantes indicó que “Laimosemion representa uno de los 5 orígenes independientes del ciclo de vida anual dentro de la familia Rivulidae”, una característica que sitúa a este género entre los grupos de interés para entender la evolución de estos animales de agua dulce.

Un hábitat reducido y amenazado

Hasta ahora, esta variedad solo fue registrada en tres pequeñas charcas de bosque próximas a Laranjal do Jari. La superficie total conocida para la especie es de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados, un territorio reducido que, de acuerdo con los investigadores, incrementa su vulnerabilidad.

Mapa de la cuenca del Amazonas con puntos y estrellas de distintos colores sobre Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela
Los embriones de este pez pueden detener su desarrollo dentro del lodo húmedo para resistir las épocas de sequía (Gentileza: Zoosystematics and Evolution)

Los tres sitios muestran signos de transformación por deforestación, minería y expansión urbana. Uno de los puntos de registro se encuentra cerca de aguas cuyo color fue alterado por sedimentos procedentes de actividades mineras; otro está dentro de la ciudad y presenta contaminación por plásticos.

Ante ese escenario, los autores sostienen que el pez reúne las condiciones para ser incluido como especie en peligro de extinción según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida por la sigla UICN. Esta clasificación se utiliza para evaluar el riesgo de desaparición de especies silvestres.

El grupo propuso ampliar los límites de la vecina Reserva Extractiva de Río Cajari como una medida para favorecer la protección del pez y de las charcas donde habita.

Laimosemion laranja es particularmente interesante porque amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad y la evolución de este grupo en la región”, afirmó el especialista.

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