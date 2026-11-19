Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver celebrarán la Navidad en la residencia de la periodista junto a sus hijos y nietos (Captura: Instagram)

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Cuando llegue Navidad, la casa de María Shriver volverá a reunir a una familia que atravesó una separación, un divorcio y el paso de los años sin abandonar una costumbre compartida.

Arnold Schwarzenegger y su exesposa celebrarán las fiestas con sus cuatro hijos, sus parejas y sus nietos, más de una década después de poner fin a su matrimonio.

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La información se conoció en vísperas de la temporada de fin de año y vuelve a mostrar cómo ambos mantienen espacios comunes con sus hijos, sus parejas y sus nietos.

La continuidad de esos encuentros se produce después de un matrimonio de 25 años y de un divorcio que quedó formalizado en 2021. Según publicó Entertainment Weekly, Schwarzenegger explicó que sus hijos valoran la presencia de ambos padres en las celebraciones.

“Aunque estamos divorciados, a los hijos les gusta vernos siempre juntos”, afirmó el actor. Al tiempo que resumió esa dinámica con otra frase: “La familia siempre está junta”.

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Schwarzenegger afirmó que sus hijos valoran la presencia de ambos padres en las celebraciones festivas (Jon Kopaloff/FilmMagic)

La Navidad reúne a sus cuatro hijos y a las nuevas generaciones

Schwarzenegger señaló que el 25 de diciembre suele ir a la casa de Maria Shriver, donde se realiza la celebración familiar. “Vamos a la casa de María y celebramos con ella, y tiene un árbol de Navidad enorme”, contó el actor.

El encuentro incluye a Katherine, Christina, Patrick y Christopher, los hijos que tuvo con Shriver. También, la familia se amplió en los últimos años. Katherine Schwarzenegger tiene tres hijos con su esposo, el actor Chris Pratt, y Patrick Schwarzenegger se casó con la modelo Abby Champion. Esos vínculos también forman parte de las reuniones de fin de año, según informó la publicación.

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El actor recordó que la residencia de Shriver tiene un árbol de Navidad de gran tamaño, una costumbre que conserva el sentido de las celebraciones que conoció durante su infancia en Austria. “A los chicos les encanta”, afirmó sobre ese ritual y resaltó que la tradición pasó primero a sus hijos y ahora también alcanza a sus nietos.

La familia sumó a los tres hijos de Katherine Schwarzenegger con Chris Pratt y a la modelo Abby Champion, esposa de Patrick (Instagram)

La relación familiar continuó después de la separación

Arnold Schwarzenegger y Shriver se casaron en 1986 y se separaron en 2011. Su divorcio se resolvió en 2021. Desde entonces, ambos han aparecido juntos en distintos encuentros familiares, según los antecedentes citados por Entertainment Weekly.

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El medio recordó declaraciones previas de Shriver, en las que la periodista indicó que ella y Schwarzenegger se encontraban en un buen momento y que seguían hablando con frecuencia sobre sus hijos y nietos.

Según la publicación, la comunicación se mantuvo a lo largo de los años, pese a los cambios en la vida de ambos.

Los encuentros familiares de Schwarzenegger y Shriver se limitan a la relación con sus descendientes y descartan una reconciliación de pareja (Instagram)

Schwarzenegger también se refirió a esa prioridad en una entrevista de 2023, cuando afirmó que la pareja buscó evitar que sus hijos quedaran afectados por la separación. Esa decisión permite entender la continuidad de las celebraciones actuales.

Hace unos meses, Katherine compartió en Instagram una imagen de una reunión por el cumpleaños número 79 de su padre. En la fotografía aparecían Schwarzenegger, Shriver y tres de los cuatro hijos que tuvieron juntos. La publicación se sumó a otros registros de encuentros posteriores al divorcio.

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Las próximas fiestas volverán a reunirlos en la residencia de Shriver, según explicó Schwarzenegger. La celebración incluirá a las parejas, los hijos y los nietos de la expareja.