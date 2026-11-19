Miguel Ángel Félix Gallardo mandó a remodelar una de sus propiedades, pensando en sus últimos años de vida.

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Una hacienda con grandes arcos en Bellavista, comisaría de Culiacancito, Sinaloa, guardaría las cenizas de Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que fundó el Cártel de Guadalajara y pasó casi 38 años en prisión. La revelación proviene del periodista José Luis Montenegro, quien también fue el primero en confirmar, el pasado 15 de noviembre, la muerte del capo conocido como El Jefe de Jefes.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia citada por Montenegro en su último capítulo del podcast Narcomundo, Félix Gallardo destinó recursos para construir una capilla dentro de esa misma propiedad, pensada específicamente para resguardar sus restos.

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El predio está ubicado en el pueblo donde nació, el 8 de enero de 1946, y conecta con una segunda construcción identificada como la capilla, unida por un camino bordeado de pinos visible en imágenes satelitales de Google Earth.

Una hacienda que mandó remodelar desde la cárcel

La hacienda, propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo. (Narcomundo podcast/Captura de pantalla)

Montenegro señaló que, según su fuente, Félix Gallardo estuvo al tanto del mantenimiento de la hacienda incluso estando recluido, y que destinó dinero para la pintura, la impermeabilización, la vigilancia y la poda de los jardines del predio hasta hace ocho años. “Él destinó ciertos recursos económicos para que se hiciera ese plan de trabajo a cargo de empleados de su suma confianza”, relató el periodista en el episodio.

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Al comparar tomas aéreas de 2020 y 2026, Montenegro mostró que el camino de acceso, antes de terracería, ya aparece pavimentado con concreto hidráulico en las capturas más recientes.

La fuente citada por el periodista aseguró también que Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, vivió varios meses en esa misma hacienda junto a su esposo, con libertad para usar las instalaciones sin costo alguno. El dato contrasta con las declaraciones públicas del propio Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en una carta manuscrita entregada en 2009 al periódico La Jornada negó cualquier parentesco con ella: “La supuesta Reina del Pacífico ni siquiera lleva un apellido parecido, a quienes inventaron el parentesco los invito a probarlo.”

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La fachada roja sería la capilla donde descansan sus restos. (Narcomundo podcast/Captura de pantalla)

Quería ser enterrado en un árbol

En la única entrevista que concedió frente a cámaras, grabada para Telemundo, El Jefe de Jefes habló del deterioro de su salud y de su voluntad sobre el destino de su cuerpo. “Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno”, dijo entonces a la periodista Issa Osorio.

En esa misma conversación insistió: “Yo soy un cadáver, el cual no aspira más que a ser enterrado en la raíz de un árbol.” En dicha entrevista también mencionó a sus dos hijos, Miguel y Abril Félix Murillo, como las personas que estaban con él al momento de su arresto en 1989; así como menciona que le preocupaban sus nietos y que no tenía esperanza de salir de prisión.

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De acuerdo con la fuente citada por Montenegro, fueron precisamente sus hijos Miguel y Abril quienes acudieron, solos, a la funeraria Gayosso para recibir la urna con los restos incinerados de su padre luego de su fallecimiento.

El periodista los describió como personas que han mantenido un perfil bajo desde la detención de Félix Gallardo, sin ostentar lujos ni exposición pública durante casi cuatro décadas.

Sus últimas horas y un funeral sin cámaras

Miguel Ángel Félix Gallardo quiere que planten un árbol sobre su tumba (Infobae)

Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre alrededor de las 14:00 horas en el Hospital Country 2000, en la colonia Lomas del Country de Guadalajara, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, que confirmó una falla orgánica múltiple como causa de muerte. Dos días antes había sido excarcelado de urgencia del penal de Puente Grande por presentar niveles bajos de oxigenación.

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Montenegro reveló que un sacerdote católico acudió la mañana de ese domingo, alrededor de las 08:00 horas, a la habitación del hospital para administrarle los santos óleos, antes de que se confirmara el deceso.

El cuerpo fue trasladado esa misma tarde a la funeraria ubicada en avenida México, colonia Ladrón de Guevara, donde la familia solicitó discreción absoluta y no habilitó sala de velación. Los restos fueron cremados durante la madrugada del lunes 16 de noviembre. Algunos medios documentaron la llegada de arreglos florales por la puerta trasera del recinto, entre ellos una corona enviada por el sacerdote Benjamín Oliva con la dedicatoria “Hasta siempre, amigo”, a otras les quitaron los escritos.

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Corona enviada a Félix Gallardo en funeraria de Guadalajara. (Tomada de: X/@worldwar_x)

Félix Gallardo cumplía dos sentencias que sumaban 77 años de prisión: una por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y otra por el homicidio de Camarena Salazar y de Zavala Avelar.

Félix Gallardo pasó por el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el Cefereso 1 Altiplano, donde permaneció 22 años, y finalmente el penal de Puente Grande, Jalisco. Dentro de prisión trabajó como jefe de talleres, fue certificado como alfabetizador y llegó a revisar 77 títulos bibliográficos en un solo año, entre ellos obras de Voltaire, Gabriel García Márquez y Luis Spota.

Padecía 22 enfermedades diagnosticadas y tomaba 13 medicamentos diarios, entre ellos tratamientos para la diabetes, la hipertensión y la tuberculosis pulmonar latente; también quedó ciego de un ojo. Pasó sus últimos años realizando labores de jardinería, con una percepción de 400 pesos semanales utilizada como terapia ocupacional contra la depresión que arrastraba.

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En septiembre de 2022, un juez le concedió la sustitución de su pena por prisión domiciliaria con brazalete electrónico. La medida nunca se ejecutó: la Fiscalía General de la República impugnó el beneficio y Félix Gallardo llegó a estar en la puerta del reclusorio para salir, antes de que el traslado se cancelara por incompatibilidad técnica con el sistema de monitoreo de la fiscalía.