Avance promocional de Bunker, largometraje dirigido por Florian Zeller y distribuido por Sony Pictures Classics. La producción está protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Paul Dano. En las escenas se observa al personaje de Bardem conversando sobre la construcción de una estructura subterránea, interactuando en el ámbito doméstico junto a Cruz y atendiendo a los requerimientos planteados por el personaje encarnado por Dano.

Guardar

Penélope Cruz reconoce que trabajar con su esposo en pantalla le genera miedo, pese a los más de 16 años de matrimonio y una complicidad profesional que se remonta a los años 90.

La actriz española, de 52 años, retoma la pantalla grande junto a Javier Bardem, de 57, en Bunker, el nuevo thriller psicológico del director y guionista Florian Zeller (The Father, The Son). Cruz habló sobre la dinámica de trabajar en pareja en una charla posterior a la proyección organizada por Vanity Fair el 15 de noviembre en su Sala de Proyecciones.

PUBLICIDAD

Penélope Cruz y Javier Bardem protagonizan el thriller psicológico Bunker, bajo la dirección de Florian Zeller. (Reuters)

“Somos muy cuidadosos a la hora de elegir cuándo trabajar juntos”, afirmó Cruz durante el encuentro. La actriz explicó que su decisión de sumarse al proyecto estuvo impulsada en parte por la urgencia que le despertó el guion: “Es algo que me afecta tanto como actriz, como madre, como ciudadana del mundo, que sentí la necesidad imperiosa de interpretar a Sofía”, declaró en declaraciones recogidas por Vanity Fair.

La película, escrita y dirigida por Zeller específicamente pensando en la pareja, sigue a Miguel —un arquitecto de renombre— y su esposa Sofía, una editora literaria. El matrimonio de 17 años de los personajes entra en crisis cuando un multimillonario tecnológico interpretado por Paul Dano le encarga a Miguel diseñar un búnker de lujo para que un grupo de ultrarricos sobreviva a un colapso social. La decisión moral que enfrenta el personaje de Bardem pone en tensión los valores de la pareja y desnuda las fisuras de un vínculo consolidado.

PUBLICIDAD

Javier Bardem y Penélope Cruz se conocieron en el rodaje de "Jamón, Jamón"

Pese a la confianza, Cruz reconoció que rodar escenas de conflicto con Bardem fue “aterrador”

“Da miedo trabajar con tu pareja porque sientes que quieres protegerla”, dijo Cruz en un panel tras el estreno de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el 14 de septiembre. Y añadió: “Siempre digo que tienen que pasar al menos cinco años antes de que lo volvamos a hacer”. Sin embargo, la actriz matizó que contar con alguien de tanta confianza también facilitó el proceso. “Toda esa historia y toda esa confianza estarán ahí para poder probar cosas en el set, para lanzarse a esas escenas que dan miedo y saber que la otra persona está ahí para ti”, señaló.

Bardem, por su parte, expresó una admiración sin fisuras hacia el trabajo de su esposa. “La he visto crecer como actriz hasta el día de hoy, y no hay un solo día en que no me asombre y sorprenda con su talento y compromiso”, afirmó. “Trabajar con ella es un placer, es como un juego, fluye con naturalidad”, agregó.

PUBLICIDAD

La trama de la película aborda la crisis de un matrimonio a raíz de la construcción de un refugio para ultrarricos encargado por el personaje de Paul Dano. (Reuters)

Zeller escribió el guion pensando en Cruz y Bardem desde el principio

Según declaró el director con anterioridad, el guion fue concebido para esta pareja desde su génesis. Zeller buscaba que el matrimonio de Sofía y Miguel transmitiera una autenticidad que, a su juicio, solo podía lograrse con actores que fueran pareja en la vida real. Cruz y Bardem se conocieron durante el rodaje de Jamón, Jamón en 1992 y volvieron a compartir pantalla en Vicky Cristina Barcelona en 2008; Bunker representa su colaboración número 10 aproximada desde entonces.

El proyecto marca la décima colaboración aproximada entre ambos actores desde que compartieron elenco en Jamón, Jamón en 1992. (REUTERS/Eva Mañez)

La película, una coproducción entre España y Francia con una duración de 126 minutos, tuvo su estreno mundial en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia el 8 de septiembre, donde recibió una ovación de 16 minutos. Desde entonces, ha pasado por el TIFF, el Festival de Cine de Londres del BFI y el AFI Fest. El reparto incluye también a Patrick Schwarzenegger y Stephen Graham. Bunker llegará a salas selectas el 11 de diciembre, con miras a premios, antes de su estreno nacional el 15 de enero de 2027, a través de Sony Pictures Classics.

PUBLICIDAD