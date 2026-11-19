El festival se celebra el sábado 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Facebook SimiFest)

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El SimiFest 2026 se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre a partir de las 13:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con boletos disponibles a través de Ticketmaster.

La tercera edición del festival reúne a Snoop Dogg, Moby, Justice, Miguel y Chet Faker junto con propuestas mexicanas como Los Blenders y María Barracuda.

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Moby y Justice fueron los últimos nombres confirmados para completar la programación musical. El productor estadounidense ofrecerá un show completo, mientras que el dúo francés formado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay se presentará con un DJ set.

La llegada de ambos proyectos cerró la lista de anuncios del festival. Moby regresa a México después de cancelar su participación en el Vive Latino 2026, en tanto que Justice amplía la oferta electrónica de una jornada que combina hip hop, R&B, pop, rock alternativo y música independiente.

El festival impulsa conciencia ambiental a través de Simi Planeta

La tercera edición del festival integra a Simi Planeta, un espacio dedicado a la conciencia ambiental, además de un cartel con artistas de Estados Unidos, Francia, Australia y México. (Facebook SimiFest)

Además de la propuesta musical, el SimiFest 2026 integra un componente de sostenibilidad bajo el nombre de Simi Planeta, un espacio dentro del recinto orientado a actividades de conciencia ambiental para los asistentes.

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La combinación de géneros musicales y la iniciativa ecológica forman parte del formato que distingue a esta edición del festival, que se celebrará por tercera ocasión en la capital mexicana con un cartel que mezcla electrónica, hip hop, R&B, rock alternativo y proyectos independientes mexicanos.

Este es el cartel completo de SimiFest 2026

La programación confirmada para el SimiFest 2026 queda de la siguiente manera:

Snoop Dogg

Moby

Justice (DJ Set)

Miguel

Chet Faker

Neil Frances

STRFKR

Two Another Hybrid

Dr. Simi

Los Blenders

María Barracuda

Los Eclipses

Descartes a Kant

Romoo

El cartel combina exponentes de Estados Unidos, Francia y Australia con agrupaciones y solistas de México, en una jornada que se extenderá hasta la madrugada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Moby y Justice se sumaron como últimos anuncios a un cartel que ya incluía a Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker, en una jornada que combina electrónica, hip hop y rock alternativo. (Facebook SimiFest)

Boletos y precios oficiales

El evento ofrece tres modalidades de acceso con precios que van de 1,700 a 4,000 pesos más cargos por servicio. De acuerdo con la disponibilidad mostrada en Ticketmaster, algunas categorías registran pocas entradas, mientras que la zona VIP aparece sin disponibilidad.

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El acceso General tiene un costo de entre 1,700 y 2,108 pesos, más cargos por servicio, y contempla una ubicación de pie dentro del recinto. Es la opción más económica de las tres categorías disponibles para esta edición.

La entrada Preferente tiene un precio de 2,500 pesos más cargos por servicio. Esta modalidad incluye acceso a una terraza con vista al escenario, baños diferenciados, oferta gastronómica en zona exclusiva, espacios para fotografías, zona de mesas y conexión wifi. Los alimentos y las bebidas tienen costo adicional.

El boleto VIP tiene un costo de 4,000 pesos más cargos por servicio y agrega a los beneficios de Preferente una entrada diferenciada al festival, zona con vista preferencial cercana al escenario, servicio de guardarropa y área de recarga para celulares. Al igual que en la categoría anterior, los alimentos y las bebidas se pagan por separado.

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Las entradas para el SimiFest 2026 están disponibles exclusivamente en Ticketmaster, donde los interesados pueden consultar la disponibilidad de cada categoría y completar la compra.

Hasta el momento, la categoría General mantiene pocas entradas disponibles, mientras que las zonas VIP y Preferente figuran sin disponibilidad.

El cartel promocional del festival Simifest 2026 anuncia las presentaciones de Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker para el 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Redes)

Cómo llegar en metro al Autódromo Hermanos Rodríguez para el SimiFest 2026

La Línea 9 del Metro, con dirección Tacubaya-Pantitlán, es la opción más directa para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla son las más cercanas al recinto.

La estación Ciudad Deportiva queda prácticamente frente a varios accesos del autódromo, por lo que suele ser la alternativa más recomendada para quienes asisten al festival. Desde ahí, el recorrido a pie hasta las puertas de acceso es breve.

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La Línea 9 conecta con otras líneas del sistema, entre ellas la 1 (Pantitlán-Observatorio), la 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña), la 3 (Indios Verdes-Universidad) y la 7 (El Rosario-Barranca del Muerto), lo que facilita la llegada desde distintos puntos de la Ciudad de México.

Quienes viajen desde el oriente o el centro pueden combinar con la Línea 4, mientras que desde el poniente conviene transbordar en estaciones como Chabacano o Centro Médico hacia la Línea 9.

Para quienes asistan al SimiFest 2026 el sábado 5 de diciembre, se recomienda considerar tiempos adicionales de traslado. La afluencia de asistentes suele generar mayor movimiento en los vagones y los andenes cercanos al recinto durante las horas previas al inicio del evento, programado a partir de las 13:00 horas.

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