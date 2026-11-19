La periodista de CGTN Gisela Wang espera la llegada de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, en el recinto de un evento con señalizaciones de APEC.

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Durante su participación en la Reunión de Líderes Económicos, la presidenta Claudia Sheinbaum atrajo la atención pública no solo por su visión en materia de cooperación económica.

Su llegada a Shenzhen en un vuelo comercial, sumada a su posición como una de las mujeres con mayor influencia en la política internacional y a su participación ante representantes de las 21 economías del foro, despertó interés entre la prensa local e internacional.

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Gisela Wang, periodista china y conductora del canal de televisión CGTN para Latinoamérica, concretó una breve entrevista con la mandataria mexicana que ha sido ampliamente comentada en plataformas digitales.

El momento, difundido por Wang en Instagram, ha destacado como uno de los aspectos más singulares de Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Sheinbaum cumple sueño de periodista china

Wang, periodista y creadora digital que cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok, documentó en vivo un encuentro con la presidenta Sheinbaum donde buscaba realizarle algunos cuestionamientos.

“Estoy muy nerviosa. Espero que la presidenta pueda responder”, dice ante la cámara previo a que Sheinbaum se detenga a conversar.

Al ser cuestionada sobre el balance de su visita en China, la mandataria califica la gira de trabajo como benéfica: “Excelente. Es la primera vez que vengo a China y, además, muy buenas reuniones con distintos jefes de Estado y en especial con el presidente Xi (Xi Jinping)”, respondió.

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Al final, la periodista confiesa que la entrevista, aunque breve, representó un logro profesional.

La periodista Giseña Wang sostiene un micrófono durante la cobertura de la cumbre de la APEC junto a una imagen de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. (Instagram: Giseña Wang)

En tan solo unas horas, el video superó las 230 mil reproducciones en TikTok, donde surgió una conversación que se extendió a otras plataformas.

Personas que desde hace varios años siguen la trayectoria de Giseñla Wang en los medios de comunicación celebraron el momento: “Amoooo que lo lograrás… Te sigo hace tiempo y muy orgullosa de que lograras entrevistar a mi presidenta", destacó una usuaria.

Otros comentarios:

“Saludos desde México. Qué orgullo ver a mi presidenta en tu gran país”

“Saludos, Gisela, muy buena entrevista”

“Gisela, hermosa, ya eres mexicana”

¿Quién es Gisela Wang?

Gisela Wang es conductora de CGTN para Latinoamérica y creadora de contenido en redes sociales. En sus perfiles suele presentarse con la frase: “Si sonríes, estaré más feliz”.

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En TikTok, donde utiliza la cuenta @giselawang0520, reúne cerca de 2 millones de seguidores. Sus videos combinan humor y explicaciones sobre la cultura y costumbres de China para el público hispanohablante.

La comunicadora también ha participado en tendencias de distintos países de América Latina. Uno de sus videos más comentados fue el que realizó durante las Fiestas Patrias de Chile, con el que recibió elogios de sus seguidores.

Gisela Wang es conductora de CGTN para Latinoamérica y creadora de contenido en redes sociales. (Instagram: Gisela Wang)

Sheinbaum plantea en la APEC una economía sin perdedores

Al margen del momento viral, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a la cumbre de la APEC un mensaje contra la competencia económica basada en que unas naciones ganen a costa de otras.

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Durante su intervención ante los representantes de 21 economías en Shenzhen, China, defendió un modelo de prosperidad compartida, en el que la cooperación, la innovación y la inversión impulsen el desarrollo sin dejar países rezagados.

En la sesión plenaria del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la mandataria pidió abandonar una lógica en la que unos ganan y otros pierden y sostuvo que el crecimiento debe traducirse en mejores condiciones de vida.

En su intervención ante el foro de la APEC, Sheinbaum reflexionó sobre los retos y oportunidades de la era contemporánea, marcada por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos frente a las persistentes desigualdades sociales. (Gobierno de México)

“La verdadera prosperidad consiste en crear las condiciones para que todas las naciones puedan crecer, desarrollar sus capacidades y ofrecer una vida mejor a sus pueblos”, expresó.

Sheinbaum también planteó que el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial deben complementar las capacidades productivas de cada economía, en lugar de sustituirlas.

La intervención presidencial también tuvo una proyección hacia los próximos encuentros del organismo: Vietnam albergará la edición de 2027 y México recibirá el foro en 2028, cuando se celebrará su 35ª reunión.

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La participación de Sheinbaum en Shenzhen incluyó reuniones con Xi Jinping, Donald Trump, Mark Carney y Tô Lâm, además de la presentación del Plan México ante empresarios internacionales.