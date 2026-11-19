Un hombre mata a puñaladas a su pareja en Parla y se entrega a la Policía

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 62 años después de que en la noche del miércoles matara a su pareja a puñaladas en su domicilio en la localidad madrileña de Parla. Tras el crimen, llamó a las autoridades para entregarse. Los hechos se investigan como un posible caso de violencia de género.

De confirmarse, este sería el séptimo feminicidio en la Comunidad de Madrid y elevaría a 46 el total en España en lo que va de año. La mujer se llamaba María Jesús, tenía 47 años y era madre de un chico de 17.

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Fuentes municipales han confirmado que no existían denuncias previas y la Policía Nacional ha comunicado que ninguno tenía antecedentes.

Tenía cortes en cuello y rostro

Los hechos ocurrieron pasadas las 22:00 horas, en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe de Parla, hasta donde acudieron agentes de Policía tras recibir la llamada de un hombre avisando de los hechos, según han indicado fuentes policiales. La Policía encontró a la mujer tendida en el suelo con varias heridas producidas por un arma blanca, con cortes en el cuello y en el rostro. Los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los agentes detuvieron al hombre por un delito de homicidio que ahora investiga el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial.

Según datos del Ministerio de Igualdad, los asesinatos machistas en España se elevan a 1.386 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos. El último feminicidio confirmado por el ministerio se produjo el pasado 12 de noviembre en Gijón. La mujer, de 30 años y madre de dos hijos menores de edad, se llamaba Covadonga Patricia y había denunciado previamente por violencia de género a su expareja, un hombre de 40 años.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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