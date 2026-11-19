Avance cinematográfico de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', basada en la obra de Suzanne Collins. (Lionsgate)

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Francis Lawrence quiere más historias en el universo de Los Juegos del Hambre — y ya tiene en mente a los personajes que merecen protagonizarlas. El director del próximo film reveló sus preferencias para una nueva precuela durante el estreno de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, celebrado el 16 de noviembre en Nueva York.

“Hay tantos buenos personajes”, dijo Lawrence en declaraciones a PEOPLE. Entre los que destacó figuran Plutarco Heavensbee, Finnick Odair y Johanna Mason: “Plutarco es muy interesante, es un personaje complicado y fascinante. Finnick es el favorito de los fanáticos; podría ser interesante ver su historia. Y Johanna Mason es un gran personaje; sería genial verla en una historia propia”, afirmó el cineasta.

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Francis Lawrence propuso a Plutarco Heavensbee, Finnick Odair y Johanna Mason como protagonistas para nuevas historias de Los Juegos del Hambre. (REUTERS/Steve Marcus)

El director ya dirigió cinco de los seis films de la franquicia

Lawrence no es un recién llegado a Panem. Desde que se incorporó a la franquicia con Catching Fire (2013), dirigió cuatro entregas consecutivas: Catching Fire, Mockingjay — Part 1, Mockingjay — Part 2 y The Ballad of Songbirds and Snakes (2023). Con Sunrise on the Reaping, completa cinco de las seis películas del universo.

El cineasta afirmó que el futuro de la saga depende por completo de las ideas y los textos que elabore la autora Suzanne Collins. (Captura de tráiler oficial)

Sin embargo, el director fue claro respecto a quién tiene la última palabra sobre el futuro de la saga: la autora Suzanne Collins. “Todo tiene que empezar con Suzanne. Tiene que empezar con sus temas, sus ideas y lo que ella quiere contar y llevar al cine”, explicó Lawrence. Y agregó que dejó de especular: “Simplemente espero esa llamada en la que veo el nombre de Suzanne en mi teléfono, y espero que me diga ‘tengo un nuevo manuscrito’”.

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La relación entre el director y Collins se forjó durante semanas de trabajo conjunto

Cuando Lawrence se sumó a la franquicia con Catching Fire, estableció con Collins un método de trabajo que se convirtió en tradición. El director viajó a Nueva York para reunirse con la autora y pasaron cerca de una semana juntos en una sala de conferencias de Scholastic, la editorial de Collins, analizando el libro página por página. “Pasamos cientos de horas al teléfono para asegurarnos de que todo estuviera bien. Eso es lo que hacemos”, resumió Lawrence.

Francis Lawrence completó la dirección de cinco de las seis películas que integran la franquicia cinematográfica de Panem. (Captura de tráiler oficial)

Sunrise on the Reaping es la segunda precuela de una saga con más de 100 millones de libros vendidos

La película adapta la novela homónima que Collins publicó en marzo de 2025, que vendió más de 1,5 millones de copias en inglés en su primera semana, según Scholastic — el debut más grande de cualquier título de la serie. El libro se ubica cronológicamente 24 años antes de los eventos de Los Juegos del Hambre original y sigue a un adolescente, Haymitch Abernathy, en los 50.° Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Reinado de los Cuartos, en el que cuatro tributos por distrito —el doble del número habitual— compiten hasta la muerte. Joseph Zada interpreta al joven Haymitch.

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The Hunger Games: Sunrise on the Reaping llegará a las salas de cine el 20 de noviembre de 2026. (BF Paris)

La franquicia literaria cuenta actualmente con cinco libros: la trilogía original (The Hunger Games, 2008; Catching Fire, 2009; Mockingjay, 2010) y dos precuelas (The Ballad of Songbirds and Snakes, 2020; Sunrise on the Reaping, 2025). En total, la serie acumula más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo.

El estreno reunió a las estrellas originales de la saga

Los actores originales Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson y Elizabeth Banks retoman sus papeles en la nueva entrega. (Mike Coppola/Getty Images/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

El reparto de la nueva entrega incluye a Elle Fanning, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Ben Wang, Kelvin Harrison Jr., Kieran Culkin, Ralph Fiennes y Maya Hawke. En el estreno neoyorquino también se reunieron las caras más reconocidas de la saga original: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson y Elizabeth Banks, quienes retoman sus roles como Katniss Everdeen, Peeta Mellark, Haymitch y Effie Trinket en la nueva película.

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The Hunger Games: Sunrise on the Reaping llega a los cines el 20 de noviembre de 2026.