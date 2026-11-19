La Universidad de Birmingham suspendió el traslado del Instituto Shakespeare desde Stratford-upon-Avon hacia su campus de Edgbaston. (Wikipedia)

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La Universidad de Birmingham frenó, este martes, su controvertida decisión de trasladar el Instituto Shakespeare desde Stratford-upon-Avon hasta su campus de Edgbaston, luego de que una ola de críticas provenientes de académicos, actores y aficionados de todo el mundo pusiera en jaque a la institución. La pausa, sin embargo, no implica una marcha atrás definitiva.

El rector y principal de la universidad, Adam Tickell, confirmó que las gestiones para reubicar el instituto —incluida su biblioteca de 60.000 volúmenes— quedan suspendidas mientras se evalúa si el organismo puede sostenerse de forma viable en la ciudad natal de William Shakespeare.

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“Hemos escuchado con claridad cuánto importa el Instituto Shakespeare no solo a la Universidad de Birmingham, sino también a Stratford-upon-Avon, a nuestros socios y a quienes aman a Shakespeare en todo el mundo”, señaló Tickell en un comunicado difundido ese martes.

Fundado en 1951, el Instituto Shakespeare ocupa Mason Croft, una casona histórica de Stratford-upon-Avon que fue el hogar de la novelista Marie Corelli hasta su muerte en 1924. La Universidad de Birmingham adquirió el edificio —declarado patrimonio de Grado II— ese mismo año para albergar el centro, que desde entonces se convirtió en el único instituto universitario del mundo dedicado al estudio de Shakespeare en la ciudad natal del dramaturgo.

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Las autoridades universitarias señalaron que el interés de los estudiantes por cursar en Stratford-upon-Avon cayó durante varios años. (GVA)

En 1996 se inauguró en sus jardines una biblioteca de investigación de diseño propio, que hoy resguarda los 60.000 volúmenes de la colección, entre ellos unos 3.000 libros raros e impresos de época. Durante más de siete décadas, el instituto formó a investigadores, escritores y artistas de todo el planeta, y consolidó vínculos con la RSC a través de proyectos de intercambio entre académicos y artistas escénicos. La institución celebró su 75° aniversario en julio de este año.

El rector reconoció que el interés por estudiar en Stratford-upon-Avon “ha permanecido muy bajo durante varios años”, y contrapuso esa realidad con el crecimiento que registran las materias afines en el campus de Birmingham, así como con el dinamismo del sector de industrias creativas en esa ciudad.

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Tickell no ofreció garantías sobre el futuro de la sede histórica, aunque anunció que durante los próximos seis meses la institución trabajará junto a la Compañía Real de Shakespeare (RSC), el Shakespeare Birthplace Trust y otros actores para “reestablecer el instituto en el centro de la academia, la actuación y la recepción del mayor poeta de Inglaterra”.

El director del Instituto Shakespeare, Michael Dobson, quien había advertido públicamente que renunciaría si el traslado avanzaba, recibió el anuncio con cautela. “Es un comienzo”, declaró, aunque advirtió que habría preferido una reversión de la decisión y no una simple pausa. “Espero continuar persuadiendo a las autoridades universitarias de que podemos encontrar un futuro viable y permanente para el instituto en Stratford-upon-Avon”, agregó.

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La Compañía Real de Shakespeare y el Shakespeare Birthplace Trust colaborarán con la institución para definir su futuro académico. (Wikipedia)

Una petición con 15.000 firmas impulsó la presión sobre la universidad

La reacción pública había sido contundente desde que, la semana anterior, el anuncio del traslado cayó como un mazazo sobre el personal y los estudiantes del instituto. En redes sociales, la medida fue calificada de “casi filistea”, “increíblemente estúpida” y un “acto espantoso de vandalismo cultural”. Una petición impulsada por los actores Samuel West y Dame Janet Suzman reunió 15.000 firmas en cuestión de horas.

West celebró a medias el giro de la universidad. “El comunicado es una obra maestra de la ambigüedad shakespeariana con una leve amenaza implícita, pero debemos agradecer que hayan entrado en razón y que el peligro inmediato haya pasado”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian.

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Con todo, advirtió que la campaña no se detiene: “Sigue sin quedarles claro que la excelencia especializada en un lugar único no siempre tiene que medirse en números; para ellos, el resultado final siempre es el resultado financiero”.

La pausa abre un período de negociación cuyo desenlace aún es incierto. El rector Tickell reconoció los desafíos que enfrenta el instituto, pero también subrayó que “el compromiso de la universidad con los estudios shakespearianos nunca ha estado en duda”. Dobson, por su parte, mantendrá su cargo durante el proceso y participará de las conversaciones con la universidad, la RSC y el Birthplace Trust para definir un modelo que garantice la permanencia del instituto en la ciudad donde Shakespeare nació en 1564.

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