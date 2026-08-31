El riesgo de los “glaciares colgantes” en el Himalaya: cómo un desprendimiento puede provocar inundaciones devastadoras

Los glaciares colgantes del Himalaya pueden perder estabilidad y desencadenar desprendimientos de hielo, rocas, nieve y sedimentos hacia los valles (REUTERS)

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En las montañas del Himalaya, grandes masas de hielo permanecen suspendidas sobre laderas escarpadas, sostenidas por condiciones geológicas que pueden cambiar con el tiempo.

Cuando una de estas estructuras pierde estabilidad, el desprendimiento puede movilizar hielo, rocas, nieve y sedimentos hacia los valles, con capacidad para bloquear cursos de agua y desencadenar inundaciones repentinas.

Según informó The Independent, el riesgo volvió a quedar bajo atención después de las inundaciones mortales registradas en Nepal, que llevaron a las autoridades del estado indio de Uttarakhand a reforzar el control sobre sus glaciares y lagos glaciares.

Las inundaciones en Nepal llevaron a Uttarakhand a reforzar la vigilancia sobre glaciares y lagos glaciares por el riesgo en el Himalaya indio (REUTERS)

La región, ubicada al norte de India y próxima a la frontera con Nepal, concentra una gran cantidad de formaciones de hielo en un territorio considerado especialmente vulnerable desde el punto de vista ambiental.

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Qué son los glaciares colgantes

Un glaciar colgante es una masa de hielo ubicada sobre una pendiente pronunciada que se separó del cuerpo glaciar principal al que pertenecía. Su posición sobre terrenos muy inclinados favorece una dinámica inestable: pequeñas cantidades de hielo pueden desprenderse de manera recurrente mediante avalanchas.

Este comportamiento llevó a investigadores a describirlos como glaciares desequilibrados sujetos a procesos de avalanchas. Cuando el volumen desprendido aumenta de manera considerable, el hielo puede descender junto con fragmentos de roca por acción de la gravedad y producir un evento de gran magnitud.

Jeffrey Kargel sostuvo que el desastre de Nepal involucró un glaciar colgante cerca del pico Langtang Lirung y vinculó el colapso al retroceso glaciar (REUTERS)

Jeffrey Kargel, geólogo del Instituto de Ciencias Planetarias, señaló que la formación involucrada en el desastre ocurrido en Nepal aparentemente correspondía a este tipo de estructura.

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Según explicó, un glaciar situado cerca del pico Langtang Lirung y una masa de roca madre se desprendieron de la zona superior de la ladera norte. Kargel describió la formación como un pequeño glaciar colgante que perdió su parte inferior.

El especialista indicó que el retroceso glaciar asociado al calentamiento del clima probablemente fue el principal factor detrás del colapso. A medida que el hielo retrocede, una sección puede perder el soporte físico que anteriormente contribuía a mantenerla en su posición, lo que deja una masa suspendida y vulnerable al desprendimiento.

Cuántos existen en el Himalaya indio

La preocupación de las autoridades indias se relaciona con la cantidad de estructuras de este tipo presentes en la región. Un estudio publicado en abril en la revista npj Natural Hazards identificó 219 glaciares colgantes en la cuenca de Alaknanda, dentro del Himalaya de Garhwal, en Uttarakhand.

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Un estudio en la cuenca de Alaknanda identificó 219 glaciares colgantes en Uttarakhand que concentran cerca del 30% del hielo inestable total (Grosby Group)

En conjunto, esas formaciones ocupan más de 71 kilómetros cuadrados y concentran cerca del 30% del hielo inestable total de la cuenca en sus sectores superiores. Las pendientes donde se encuentran presentan una inclinación promedio de 33 grados.

Una evaluación independiente que todavía se encuentra en desarrollo identificó al menos 858 glaciares colgantes a lo largo de unos 2.500 kilómetros de la cordillera del Himalaya en India.

Cómo un desprendimiento puede provocar inundaciones

El peligro no se limita al desplazamiento inicial del hielo. Cuando una de estas masas se desprende, puede incorporar rocas, nieve y sedimentos durante su descenso. Si ese material alcanza un curso de agua estrecho en una zona montañosa, puede bloquearlo y formar una represa natural.

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Detrás del bloqueo, el agua continúa acumulándose hasta que la barrera cede. El resultado puede ser una liberación súbita de agua y escombros hacia las zonas ubicadas aguas abajo.

Los desprendimientos de glaciares colgantes pueden bloquear cursos de agua, formar represas naturales y provocar inundaciones repentinas aguas abajo (REUTERS)

Las simulaciones realizadas para el estudio determinaron que una avalancha en el sector Badrinath-Mana, en Uttarakhand, podría generar flujos de más de 50 metros de altura, con capacidad para afectar asentamientos e infraestructura.

También señalaron la posibilidad de que estos episodios desencadenen otros fenómenos, como inundaciones derivadas del desbordamiento de lagos glaciares.

Uttarakhand refuerza la vigilancia

Tras las inundaciones de Nepal, el estado indio solicitó a sus equipos especializados que supervisen los glaciares y lagos glaciares conocidos dentro de su territorio.

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Madan Kaushik, ministro de Gestión de Desastres de Uttarakhand, explicó a la AFP que la decisión responde a la proximidad geográfica con Nepal y a las características similares de ambas regiones. “Hemos pedido a nuestros equipos que se mantengan alerta y vigilen si surge una situación similar en cualquier parte del estado”, afirmó.

Según datos gubernamentales citados por The Independent, Uttarakhand cuenta con 1.266 lagos glaciares y es considerada una de las zonas ecológicamente más sensibles de India.

El estudio sobre Alaknanda proyectó más superficie urbanizada y más población expuesta a avalanchas en Uttarakhand, en una región donde el calentamiento global acelera el retroceso glaciar (REUTERS)

El estudio sobre Alaknanda también proyectó un aumento de la superficie urbanizada expuesta a posibles avalanchas: de unos 8.000 metros cuadrados en 2.000 a aproximadamente 152.000 en 2030. La cantidad de habitantes ubicados en áreas potencialmente expuestas pasaría, según esa estimación, de unas 380 personas a alrededor de 8.500.

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Pam Pearson, directora de la Iniciativa Internacional sobre el Clima de la Criósfera, sostuvo ante Indian Express que los resultados del estudio anticiparon los riesgos observados posteriormente y reclamó una vigilancia más estrecha de estas formaciones.

“Esto requerirá una financiación mucho mayor para los programas de seguimiento, pero dicha financiación es pequeña en comparación con los costes de la pérdida de vidas y medios de subsistencia”, aseguró.

El Himalaya indio alberga aproximadamente 10.000 glaciares, de los cuales 1.495 se encuentran en Uttarakhand. Muchos registran un retroceso asociado al calentamiento global.

Los glaciares de la cordillera abastecen de agua a casi 2.000 millones de personas, mientras el desarrollo urbano en zonas vulnerables incrementa la exposición de comunidades e infraestructura frente a fenómenos vinculados al hielo y al agua.

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