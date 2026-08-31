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Cómo Robert De Niro construyó un imperio de 46 hoteles sin usar su nombre como marca

La cadena Nobu Hospitality, nacida de un restaurante en Nueva York en 1994, opera hoy decenas de propiedades en tres continentes y proyecta nuevas aperturas en el Caribe, Maldivas y Egipto

Un campo de golf con césped verde, trampas de arena, árboles, un lago en primer plano y una gran edificación frente a montañas
El actor impulsa junto a Nobu Matsuhisa y Meir Teper una marca que nació en Nueva York, sumó restaurantes, residencias y alojamientos premium (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nobu Hospitality se consolidó como un referente global en el segmento de lujo. Según un análisis de la revista especializada La Revue des Hôtels, la compañía gestiona actualmente 46 hoteles, 57 restaurantes y 20 residencias de marca en todo el mundo. El origen de este grupo se remonta a 1994, cuando sus fundadores —Robert De Niro, el chef japonés Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper— inauguraron un primer local en el barrio neoyorquino de TriBeCa.

La propuesta original era la cocina nikkei de Matsuhisa, una combinación de técnicas japonesas y sabores peruanos que el chef desarrolló durante su etapa en Lima. De acuerdo con el artículo, los comedores del restaurante de TriBeCa atrajeron desde sus primeros años a una clientela de perfil alto, y la fórmula se replicó luego en ciudades como Londres y Malibú.

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Con el tiempo, la marca dejó de asociarse únicamente a la gastronomía para ganar presencia en el mercado del alojamiento de lujo.

El primer hotel y la expansión por continentes

Infografía ilustrada con dibujos de un restaurante en Nueva York, varios platos de cocina japonesa, pirámides y un mapa global con conexiones.
Una infografía de Infobae detalla la evolución de Nobu Hospitality, fundada en Nueva York, que opera 46 hoteles y proyecta nuevas aperturas en el Caribe, África y Asia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso al sector hotelero se produjo en 2013, cuando la compañía abrió su primera propiedad dentro del complejo Caesars Palace en Las Vegas. La apuesta trasladó al hospedaje la estética que ya caracterizaba a los restaurantes: maderas oscuras, minimalismo de influencia japonesa y un servicio de habitaciones diseñado por el propio Matsuhisa.

Vista aérea de un campo de golf con césped verde, búnkeres de arena, un lago azul, árboles y colinas al fondo bajo un cielo azul
A diferencia de otras celebridades, De Niro apuesta menos por la imagen personal y más por una identidad basada en la gastronomía japonesa (Instagram @hotelesNobu)

El modelo se fue replicando con el paso de los años. A finales de 2025, el grupo inauguró una sede en Roma, con la presencia de De Niro y Matsuhisa en el acto de apertura, según detalló La Revue des Hôtels. La cadena también avanzó en nuevos mercados dentro de Europa, con propiedades previstas en Polonia, Países Bajos y Reino Unido, sin fecha de apertura confirmada.

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Cada propiedad integra un restaurante como parte central de su oferta al huésped. Esa estructura —alojamiento y gastronomía bajo el mismo techo— define el sello distintivo del grupo y lo diferencia de otras cadenas del segmento. La cocina de Matsuhisa no funciona como un complemento, sino como el núcleo de la experiencia en cada destino.

El perfil empresarial de De Niro en el sector

Cinco personas de pie alrededor de una mesa observan y señalan una maqueta arquitectónica frente a un mural con fotografías de edificios
La firma comenzó en 1994 con la cocina nikkei de Nobu Matsuhisa y dio el salto al hospedaje en Las Vegas (Instagram @hotelesNobu)

A diferencia de otras figuras del espectáculo que asocian su nombre a marcas hoteleras, De Niro acumula antecedentes concretos en el rubro. Además de su participación en esta cadena, cofundó el Greenwich Hotel en Nueva York, una propiedad más pequeña pero con presencia sostenida en el mercado local del lujo.

Dentro del grupo, la figura del actor no ocupa el primer plano de la comunicación de marca. Son la cocina de Matsuhisa y la estética japonesa las que articulan la identidad de cada propiedad. Esa estrategia diferencia al grupo de otros emprendimientos hoteleros impulsados por celebridades como Cristiano Ronaldo o Pharrell Williams, cuya imagen personal ocupa un lugar central en la comunicación de sus respectivas marcas, según apuntó La Revue des Hôtels.

El modelo de negocio no depende de la fama de sus fundadores, sino de la replicabilidad de una experiencia gastronómica y estética reconocible en distintos mercados y culturas. En ese sentido, la cadena funciona más como una marca de restauración con alojamiento incorporado que como un hotel tradicional con propuesta gastronómica.

Próximas aperturas en el Caribe, Maldivas y África

Fachada iluminada de un edificio de varios niveles con ventanales curvos, vegetación tropical y personas caminando en un paseo junto al agua
La marca que cofundó el intérprete convirtió su propuesta de alta cocina en una experiencia completa de viaje, con presencia global y varios proyectos en carpeta (Instagram @hotelesNobu)

El calendario de expansión incluye varias aperturas para los próximos meses. En el Caribe, la cadena prevé abrir el Nobu Beach Inn en Barbuda a finales de 2026: una propiedad de 36 habitaciones integrada al Beach Club de la isla, conocida por sus playas de arena rosada.

En Maldivas, la compañía anunció un hotel con residencias y restaurante en el atolón de Laamu, aunque sin precisar una fecha de inauguración. Por su parte, en Egipto, el grupo formalizó una alianza con la promotora inmobiliaria SODIC para desarrollar la primera generación de hoteles y residencias de la marca en el país, lo que extendería su presencia al norte de África por primera vez.

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