Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: hasta el momento hay 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

Con corte al 27 de agosto, 21 incendios siguen activos en 5 departamentos - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Las altas temperaturas y la escasez de lluvias han intensificado los incendios forestales en varias regiones de Colombia, según los registros recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La entidad identificó que, hasta el 27 de agosto de 2026 a las 6:00 a. m., había 21 incendios activos distribuidos en cinco departamentos, además de dos focos ya controlados y 21 incidentes bajo observación.

El fenómeno de El Niño ha sido uno de los principales factores detrás de las condiciones extremas que favorecen la propagación del fuego. No obstante, la Ungrd advierte que la mayoría de estos eventos no responde únicamente a causas naturales. “La gran mayoría de incendios y explosiones son producto del descuido”, señala la entidad. El periodo de mayor riesgo coincide con los meses de clima seco, especialmente julio, agosto, diciembre y enero.

En la última jornada, la mayor concentración de incendios se reportó en Tolima, con once casos. Le siguieron Nariño con cinco, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con un incendio registrado. Estos datos reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de reforzar tanto la prevención como la respuesta ante emergencias ambientales.