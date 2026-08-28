Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: hasta el momento hay 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

Las altas temperaturas y la escasez de lluvias han intensificado los incendios forestales en varias regiones de Colombia, según los registros recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La entidad identificó que, hasta el 27 de agosto de 2026 a las 6:00 a. m., había 21 incendios activos distribuidos en cinco departamentos, además de dos focos ya controlados y 21 incidentes bajo observación.
El fenómeno de El Niño ha sido uno de los principales factores detrás de las condiciones extremas que favorecen la propagación del fuego. No obstante, la Ungrd advierte que la mayoría de estos eventos no responde únicamente a causas naturales. “La gran mayoría de incendios y explosiones son producto del descuido”, señala la entidad. El periodo de mayor riesgo coincide con los meses de clima seco, especialmente julio, agosto, diciembre y enero.
En la última jornada, la mayor concentración de incendios se reportó en Tolima, con once casos. Le siguieron Nariño con cinco, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con un incendio registrado. Estos datos reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de reforzar tanto la prevención como la respuesta ante emergencias ambientales.
La Procuraduría General de la Nación pidió el 27 de agosto de 2026 a siete alcaldías de Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias porque esos municipios aún no tienen el convenio necesario para asegurar el servicio de bomberos, en un departamento que declaró la calamidad pública tras una ola de fuegos que desbordó su capacidad de respuesta.
Congresista Mafe Carrascal pidió inspección a zonas de emergencia
La representante Mafe Carrascal Rojas informó que el departamento de Tolima lleva quince días con incendios forestales que afectan a quince municipios. Según Carrascal, el fuego impactó cultivos, viviendas y comunidades en el sur del departamento, mientras que en el norte, especialmente en Armero y Honda, hay riesgo para zonas de bosque tropical. La congresista remarcó que el combate inicial a los incendios lo realizó la población local con sus propios medios y alertó sobre la presencia de focos en áreas con títulos mineros, solicitando que se investigue si existe alguna relación.
Carrascal pidió a la gobernadora Adriana Matiz y a las autoridades que destinen los recursos necesarios para atender la emergencia, dotar de equipos a quienes enfrentan el fuego y proteger a la población. Además, mencionó que en Armero Guayabal se estableció un punto de acopio para recolectar fumigadores de espalda, agua y suero, e informó un número de contacto para coordinar donaciones.