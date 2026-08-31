Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas del Apertura 2026 disputadas

América marcha como líder del Apertura 2026 tras 6 jornada (Reuters)

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La jornada número 6 del Apertura 2026 de la Liga Mx llegó a su fin este fin de semana, y a continuación te decimos cómo quedó la tabla general.

América sigue dominando el torneo en estas primeras fechas y se mantiene invicto en el primer lugar con 16 puntos producto de 5 victorias y 1 empate, mientras que Juárez vive la contraparte ya que no ha podido sumar ningún punto.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Franco Romero in action with Juarez's Ian Jairo Misael Torres Ramirez REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el Apertura 2026 de la Liga Mx?

Las Águilas del América son seguidas por Toluca que suma 13 puntos al igual que los Xolos de Tijuana. Atlas y Chivas se mantienen abajo como cuarto y quinto respectivamente.

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En la mitad de la tabla, Querétaro, León y Puebla, marchan como sexto, séptimo y octavo respectivamente, seguidos por Monterrey y Cruz Azul con 9 unidades.

Cruz Azul se impuso 1-3 al Club Necaxa de visitante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el fondo, se encuentra Juárez que no ha podido sumar, Santos se ubica en el lugar 17 con apenas 1 punto, seguido por Tigres y Pachuca que apenas llevan 5 unidades.

América | 16 puntos Toluca | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Atlas | 12 puntos Guadalajara | 11 puntos Querétaro | 10 puntos León | 10 puntos Puebla | 10 puntos Monterrey | 9 puntos Cruz Azul | 9 puntos Pumas | 8 puntos Necaxa | 7 puntos Atlético San Luis | 6 puntos Atlante | 6 puntos Pachuca | 5 puntos Tigres | 5 puntos Santos | 1 punto Juárez | 0 puntos

¿Cómo se jugará la jornada 7 del Apertura 2026?

El viernes, Puebla y Toluca abrirán la fecha a las 19:00, televisados por FOX One, Disney+ Premium y ESPN, con horario sujeto a confirmación. Posteriormente, a las 21:00, FC Juárez recibirá a Pachuca en un duelo transmitido por FOX One.

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Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America's Brian Rodriguez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La jornada del sábado iniciará a las 17:00 con el duelo entre Querétaro y Monterrey por FOX One, pendiente de confirmación horaria. A la misma hora, Atlético de San Luis jugará frente a Chivas con cobertura en Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN. A las 19:00, América recibirá a Tijuana en ViX Premium y TUDN, también pendiente de recalendarización, mientras que Tigres UANL y Necaxa se medirán por FOX One. El cierre sabatino será a las 21:00: Atlas ante Atlante en ViX Premium y TUDN.

Cruz Azul recibirá a Santos Laguna a las 20:00, transmisión en ViX Premium y TUDN. Más temprano, Pumas UNAM enfrentará a León al mediodía, también por ViX Premium y TUDN, en un partido sujeto a posible recalendarización.

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