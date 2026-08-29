En medio de las tensiones con Moscú, la Marina británica vigiló durante tres días a buques rusos en aguas del Reino Unido

El destructor HMS Duncan de la Marina Real Británica zarpa del puerto de Portsmouth, Gran Bretaña (REUTERS/Carlos Jasso/Archivo)

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La Marina Real británica anunció que completó una operación de seguimiento de 72 horas sobre buques de guerra y petroleros de Rusia en aguas del Reino Unido.

En un comunicado, la Armada británica detalló que el HMS Duncan (destructor), la HMS St Albans (fragata) y el HMS Severn (patrullero) supervisaron las actividades del destructor ruso Admiral Levchenko, que escoltaba a los cargueros General Skobelev y Sparta por el mar del Norte y el Canal de la Mancha.

Un helicóptero Merlin proporcionó apoyo aéreo durante la vigilancia, como parte de los esfuerzos de Londres y sus aliados para monitorear la denominada “flota fantasma” rusa, establecida en 2022 para evadir las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión a Ucrania.

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Durante la operación, el HMS Mersey mantuvo bajo vigilancia al buque de reabastecimiento ruso Akademik Pashin cerca de la zona, según la nota oficial de la Marina Real.

Las tareas de monitoreo se trasladaron posteriormente a un aliado de la OTAN frente a las costas de Francia, cerca de Ushant.

En esta imagen de archivo sin fecha, se observa un helicóptero Merlin del Escuadrón Aéreo Naval 814 de la Marina Real Británica participando en operaciones de vigilancia junto con el HMS Somerset y el HMS St Albans en una ubicación desconocida (UK MOD Crown copyright/Royal Navy/Handout via REUTERS)

El comunicado señala: “En consecuencia, Rusia se vio obligada a desplegar costosos recursos militares, incluida la fragata Neustrashimy, para proteger su cargamento ilegal”.

El jefe del Estado Mayor de la Marina, el general Gwyn Jenkins, afirmó: “No hay lugar para la complacencia” e indicó que los buques de la “flota fantasma” rusa continúan representando “un riesgo inaceptable” para la seguridad marítima y el medio ambiente.

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“Junto con nuestros aliados, esta estrategia está obligando a Moscú a desviar sus buques de guerra de su cometido principal. Esto se debe a que Rusia sabe que estamos preparados para actuar de nuevo si fuera necesario”, declaró Jenkins.

La Marina Real informó que sus operaciones contra la actividad rusa en aguas británicas han aumentado un 25% durante los primeros ocho meses del año respecto a 2025, destacando la captura del petrolero sancionado Smyrtos en el Canal de la Mancha en junio.

Según Jenkins, aquella operación demostró que el Reino Unido y la Marina Real actuarán contra quienes intenten eludir las sanciones “para financiar la atroz guerra de Rusia contra Ucrania”.

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Al menos 27 muertos en un ataque ruso a un almacén cercano a la capital de Ucrania

Al menos 27 personas murieron tras un ataque ruso contra un almacén cercano a Kiev

Un total de 27 personas murieron en el distrito de Buchansky, en la región de Kiev, como consecuencia de un ataque ruso, según informó el jefe de la administración estatal regional, Timur Tkachenko, a través de Telegram.

“Continúan las labores para mitigar las consecuencias del ataque enemigo en el distrito de Buchansky. Estamos coordinando a todos los servicios responsables en el lugar. Lamentablemente, hasta el momento se han confirmado 27 fallecimientos. Esta cifra podría no ser definitiva. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”, declaró Tkachenko, citado por Ukrinform.

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Actualmente, equipos de rescate llevan a cabo operaciones de desmantelamiento de estructuras, extinción de incendios, búsqueda y rescate, e inspección de edificios y alrededores en la zona afectada. Los servicios médicos se encuentran en el lugar; 42 personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas y recibieron atención médica especializada. Siete de los heridos fueron hospitalizados.

Las autoridades evacuaron a 381 personas, incluidas 59 niñas y niños, de la zona de emergencia. En Dmytrivka se habilitó un centro de operaciones para tramitar solicitudes de residentes, ofrecer comidas calientes y apoyo psicológico.

La evaluación de los daños continúa, aunque se estima que unas 50 viviendas sufrieron daños de distinta gravedad. Se dispuso alojamiento temporal para quienes perdieron sus hogares. Para más información, los afectados pueden dirigirse al centro de operaciones del ayuntamiento de Dmytrivska.

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Según datos previos de Ukrinform, el jefe de la comunidad del asentamiento de Dmytrivska, Taras Didych, falleció a raíz del ataque ruso, que dejó además seis personas heridas.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que no se deben almacenar municiones cerca de viviendas. “Existen regulaciones que prohíben almacenar municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se tomarán las medidas pertinentes”, afirmó Zelensky en una publicación en X en la que compartió imágenes de lo sucedido.