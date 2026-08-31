Hay vida en los túneles de Nepal: rescatistas le hicieron llegar oxígeno a cientos de obreros atrapados bajo tierra

Rescatistas trabajan bajo tierra en los túneles de una obra hidroeléctrica que fue tapada por el alud

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Rescatistas trabajaban el lunes a contrarreloj para localizar a cientos de obreros atrapados en los túneles de proyectos hidroeléctricos en Nepal, mientras las cifras de la catástrofe que azotó la región del Himalaya continuaban escalando: al menos 919 muertos y más de 4.700 desaparecidos entre Nepal y China, según informó la Agencia de Desastres de Nepal (ADN) y autoridades de Beijing.

La ADN contabilizó 903 fallecidos en el país y 4.247 desaparecidos, de los cuales 592 son extranjeros. Del lado chino, las autoridades reportaron hasta el domingo 16 muertes y 546 personas sin paradero conocido, de ellas 261 extranjeros, entre quienes figuran más de un centenar de nepaleses, según los medios estatales del régimen chino.

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Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal (APIEN), señaló a la agencia AP que al menos 900 trabajadores no habían sido localizados en 12 proyectos hidroeléctricos de los distritos de Rasuwa y Nuwakot. De ese total, estimó que unos 500 podrían estar atrapados dentro de los túneles, aunque las autoridades han ofrecido cifras variables desde el comienzo de la emergencia.

En el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en Rasuwa, al menos 576 personas figuraban como desaparecidas, con unas 300 de ellas presumiblemente dentro del túnel, agregó Dangi. En el Proyecto Hidroeléctrico Trishuli-3, cuadrillas intentaban descender unos 15 metros (50 pies) para llegar a los obreros, según informó el general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del Ejército de Nepal.

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Equipos de rescate con linternas inspeccionan un espacio subterráneo a oscuras en Nepal para localizar personas con vida.

Rescatistas debaten cómo avanzar en la búsqueda de sobrevivientes

Los túneles en cuestión fueron construidos para controlar el flujo de agua y producir energía. Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz con base en Daca, describió a AP su escala: “Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones”, afirmó. “Hay suficiente espacio para que la gente se refugie y, por lo que entendemos, han logrado llevar oxígeno a algunos de los atrapados. Sin embargo, es una carrera contra el tiempo, porque la gente necesita comida y agua”.

Dangi precisó a AP que algunos trabajadores lograron hacer contacto y pedir auxilio cuando el desastre ocurrió el miércoles pasado, y que otros alcanzaron a huir e informar a autoridades y familiares sobre sus colegas. Con el paso de los días, sin embargo, crece el temor de que algunos pudieran haberse asfixiado.

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Un rescatista inspecciona un túnel anegado durante las tareas de búsqueda de personas atrapadas bajo tierra en Nepal.

Equipos extranjeros se sumaron a las labores de rescate, junto a las fuerzas locales, indicó Basnet. “Estamos trabajando en la búsqueda y el rescate de las personas varadas en colinas, asentamientos y zonas ribereñas”, afirmó el portavoz del ejército.

Trabajadores que retiraban barro de una central eléctrica arrasada por las inundaciones en Dhading dijeron a AP que la estación es un nodo clave para suministrar energía a más de 20.000 personas en la región, y expresaron esperanzas de que no se reconstruya cerca del río.

Del lado chino: pocos datos

En China, los esfuerzos de recuperación incluyeron la reconstrucción de la carretera que conduce al puerto de Gyirong, en la frontera sino-nepalesa. La calzada se encuentra bajo entre 2 y 3 metros (entre 6,6 y 9,8 pies) de agua, lo que dificulta el acceso de los rescatistas a la zona fronteriza. Las tareas de repavimentación se desarrollaban a poco más de un kilómetro (0,62 millas) del cruce fronterizo, difundió la televisora estatal CCTV, que mostró camiones transportando rocas mientras los obreros trabajaban junto a aguas crecidas por las lluvias de los últimos dos días.

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Los bomberos y perros rastreadores realizan una búsqueda de personas desaparecidas a lo largo de una carretera que conduce al Puerto de Gyirong, tras un deslizamiento de tierra, en Shigatse, Región Autónoma del Tíbet, China (cnsphoto vía REUTERS)

Oficiales de la Policía Armada del Pueblo Chino realizan operaciones de búsqueda y rescate cerca del puerto de Gyirong (China Daily vía REUTERS)

La cobertura de los medios estatales del régimen chino se ha concentrado en gran medida en la respuesta gubernamental: el despliegue del Ejército Popular de Liberación (EPL), los cuerpos de bomberos y las instrucciones de los principales líderes del Partido. Los detalles sobre las víctimas del lado chino siguen siendo escasos.

Familias buscan a sus seres queridos a través de la frontera

Entre las historias de desesperación que dejó el desastre sobresale la de Maraval Nagappan, quien viajó a Nepal dos días después de la catástrofe para buscar a su hijo Sathya Narayan. Nagappan es dueño de la empresa de viajes con sede en Chennai que organizó la peregrinación, y su hijo lideraba a un grupo de 49 devotos indios que regresaban del monte Kailash, un sitio sagrado en el suroeste del Tíbet.

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El grupo aguardaba en un complejo de inmigración chino para cruzar hacia Nepal cuando las aguas los arrasaron. Imágenes de vigilancia captaron el momento en que el agua irrumpió en las instalaciones mientras las personas intentaban escapar. Nagappan relató a AP que algunos de quienes huían fueron identificados por la ropa que llevaban, confirmando que eran integrantes del grupo de su hijo.

El empresario recorrió centros de rescate y morgues y llegó a unos 40 kilómetros (25 millas) de la última ubicación conocida de Sathya. “No he sabido nada de mi hijo desde entonces. No sé si está vivo o muerto”, confesó a AP, aunque aclaró que no ha renunciado a recibir noticias de él.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un glaciar derrumbado desencadenó la catástrofe

Las inundaciones se originaron tras el colapso de un glaciar en lo alto de la región del Himalaya. Científicos que analizaron imágenes satelitales determinaron que el lecho rocoso bajo el glaciar cedió y arrastró consigo parte de la masa de hielo. El desprendimiento fue de tal magnitud que se registró como un evento sísmico de magnitud 5,2. Las rocas y el agua derretida engrosaron los ríos en los valles, y el torrente resultante arrasó edificios, puentes y tierra a su paso por el Tíbet y Nepal.

La peregrinación del grupo de Nagappan había comenzado el 14 de agosto, apenas días antes de que el desastre borrara el rastro de su hijo y de decenas de peregrinos más.

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