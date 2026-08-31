Colombia

Gustavo Petro se despachó contra Abelardo de la Espriella por presunta ‘persecución’ a migrantes venezolanos: “No deben confundir el pueblo con la deincuencia”

El exmandatario nacional aseguró que la nueva política migratoria adoptada por el Gobierno nacional estaría vulnerando los derechos de la población venezolana, además de recordar la polémica crisis diplomática tras rechazar vuelos con deportados desde Estados Unidos

La Paz Total fue la política insignia bajo la cual el presidente Petro buscó negociar con varios grupos armados ilegales a la vez, pero los resultados no fueron los esperados - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
Gustavo Petro afirmó que la política migratoria del Gobierno de Abelardo de la Espriella viola los derechos de la población venezolana en Colombia - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
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Mientras el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, continúa implementando las nuevas políticas migratorias que, entre otras, incluye la regularización y, en su defecto, expulsión de población venezolana del territorio nacional, el expresidente Gustavo Petro insistió en que la medida es una violación a los derechos de los habitantes.

A través de su cuenta de X, el exmandatario aseguró que durante su periodo priorizó la regularización de la población migrante tras el éxodo masivo de venezolanos, además de cuestionar la adopción de una política similar a la implementada por el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos que incluye una ‘persecución’ a la población no regulada.

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Incluso, el Petro recordó el polémico episodio ocurrido en enero de 2025 cuando las relaciones entre Colombia y el país norteamericano sufrieron una fuerte crisis por cuenta de la decisión del entonces gobierno de impedir el ingreso de dos aeronaves estadounidenses con cientos de colombianos deportados.

En su momento, la excusa del expresidente fue la de un presunto trato inhumano, pues los migrantes eran atados de pies y manos con esposas y cadenas para impedir su escape durante los traslados.

“Ordené como jefe de Estado devolver 2 aviones estadounidenses llenos de colombianos y colombianas que llamaban ilegales a Estados Unidos y que venían con cadenas frente a sus hijos e hijas, hombres y mujeres en sus sillas que iban encadenados y creyeron falsamente que el mundo era libre, no admito que me regresen colombianos que son libres encadenados en aviones. Yo abrí con Venezuela las fronteras. Duque cerró las fronteras y hasta el corazón entre los colombianos y los venezolanos”, señaló Petro.

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En su publicación, Petro aseguró que la situación actual da un giro en la relación del Estado colombiano con la migración venezolana. Afirmó que durante su paso por la Casa de Nariño buscó frenar el éxodo sin violencia y defendió la idea de acoger a los migrantes como parte de una misma realidad regional. En ese marco, insistió en que la respuesta oficial no debe construirse desde la represión ni desde la sospecha general sobre quienes cruzan la frontera.

“Recibimos millones de venezolanos y muchos fueron hacia el sur de América, y luego devolvieron hacia Estados Unidos el paso del Darién colombiano, donde no pasaron un millón de personas, allí asesinaron a muchas mujeres y hombres y niños y niñas, usaron los migrantes como esclavos, trata de cuerpos, porque bloquearon económicamente a Venezuela y una persona que se creía socialista creyó que se podía ser socialismo sobre el petróleo y el dólar y se equivocó el socialismo es la hermandad de los pueblos trabajadores del mundo por el bloque”, señaló el expresidente.

El exmandatario escribió que las autoridades “no deben confundir el pueblo con la delincuencia” y cuestionó de forma directa cualquier actuación policial contra venezolanos en el contexto de los controles migratorios. También lanzó una advertencia a la fuerza pública con frases en las que pidió no usar gases, escudos ni armas contra la población civil.

“Los pueblos deben ser libres y Venezuela debe ser libre y si somos un mismo pueblo, colombiano, venezolano, y ecuatoriano, y panameño, somos un mismo pueblo latinoamericano en el Pacífico, en el Andino con muchos llanos, selvas y aguas que son nuestras riquezas, la joya de la riqueza es el trabajo humano diario, cotidiano, ninguno, ninguna política tiene derecho a quebrantar (sic)”, señaló Petro.

Petro recordó que ambos países han vivido ciclos de migración en doble vía y que durante años millones de colombianos llegaron a territorio venezolano. Desde esa memoria compartida, cuestionó que hoy se responda con hostilidad a la presencia de venezolanos en Colombia.

“No usen gases, no usen escudos, no usen armas, no violenten al pueblo colombiano, que no es así, la policía enfrentará a su propio pueblo, padres, madres e hijos Venezuela recogió a Colombia y Colombia recogió a Venezuela, la época de oro del petróleo y fue la época... dondecuatro millones de colombianos hacia Venezuela hoy en día tienen hijos, nietos y fueron allí. Bien, bienvenidos (sic)”, indicó el exmandatario.

Uno de los puntos más duros del mensaje es el que dirige a la Policía. Petro pidió a los uniformados no levantar armas contra su propio pueblo y no dejarse convertir, según su planteamiento, en ejecutores de una política que golpee a hombres y mujeres venezolanos.

El exmandatario calificó como inhumano el uso de la fuerza contra esa población y sostuvo que ese tipo de actuaciones va contra los derechos de la humanidad, además de afectar la institucionalidad.

“Ahora por órdenes extranjeras, ponen policías colombianos a golpear hombres, mujeres venezolanos, y lo que están es golpeando a Bolívar. Ahora, un empresario amigos del gobierno de Estados Unidos cerró al petróleo de Venezuela, parte de sus reservas. Yo detuve el éxodo del pueblo venezolano sin violencia. Y ya, no hay más éxodo. Yo no provoqué el éxodo, sino que detuve la sabiduría, no es golpear al venezolano, es embrazarlo como hermano o hermana Estos señores policías es inhumano, y va contra los derechos de la humanidad, y es mancha institucionalidad y al orden. No levanten sus armas contra su pueblo, porque serán malditos, dijo Bolívar. No deben confundir el pueblo con la deincuencia. Se necesita inteligencia para ello, no se necesita violencia entre humanos (sic)”, Concluyó Petro

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