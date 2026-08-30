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La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién podría ser el quinto eliminado y las grandes polémicas en la gala

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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Este domingo 30 de agosto de 2026 se realiza la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México. El programa inicia a las 20:30 horas (centro de México) bajo la conducción de Galilea Montijo y se transmite por Las Estrellas y la plataforma ViX. En esta edición, se conocerá al quinto expulsado de la temporada.

Después de la salvación de Brianda Deyanara, permanecen en la placa Gema Garoa, Luis Chaparro, Karina Torres, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia. De acuerdo con encuestas y tendencias en redes sociales, Karina Torres y Mariana Ochoa encabezan los votos de apoyo, mientras que Gema Garoa y Luis Chaparro figuran como los participantes con menor respaldo del público.

Sigue en tiempo real todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa de México:

13:23 hsHoy

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

No te pierdas todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del show de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

En la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, Moisés Peñaloza salió del reality. El lunes, Masad Altamimi ganó el liderazgo y nominó a Gema Garoa. Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio, y la presentadora debió abandonar el juego por votación de sus compañeros.

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