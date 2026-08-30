La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién podría ser el quinto eliminado y las grandes polémicas en la gala

Este domingo 30 de agosto de 2026 se realiza la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México. El programa inicia a las 20:30 horas (centro de México) bajo la conducción de Galilea Montijo y se transmite por Las Estrellas y la plataforma ViX. En esta edición, se conocerá al quinto expulsado de la temporada.

Después de la salvación de Brianda Deyanara, permanecen en la placa Gema Garoa, Luis Chaparro, Karina Torres, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia. De acuerdo con encuestas y tendencias en redes sociales, Karina Torres y Mariana Ochoa encabezan los votos de apoyo, mientras que Gema Garoa y Luis Chaparro figuran como los participantes con menor respaldo del público.

Sigue en tiempo real todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa de México: