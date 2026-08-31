HBO Max comenzó el rodaje de Mataviejitas, su nueva serie mexicana original

Mayra Hermosillo y Mónica Jiménez protagonizan Mataviejitas, la nueva serie mexicana original de HBO. (Cortesía)

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HBO Max confirmó el inicio del rodaje de la serie mexicana original de HBO Mataviejitas, una ficción inspirada en uno de los casos criminales que más impacto tuvo en la memoria pública de México. La producción, a cargo de EXILE Content, estará encabezada por Mayra Hermosillo y Mónica Jiménez, con dirección de Humberto Hinojosa y codirección de J.M. Cravioto.

El proyecto se presenta como un thriller psicológico y policial ambientado en la Ciudad de México de los años 2000, con una trama que toma como punto de partida el caso de Juana Barraza, cuyo nombre quedó asociado a una serie de crímenes contra mujeres mayores. La serie buscará reconstruir ese universo urbano desde una perspectiva de ficción, con foco en la tensión narrativa, el clima de peligro y el recorrido emocional de sus personajes.

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HBO Max confirmó el inicio del rodaje de Mataviejitas, inspirada en un caso real de alto impacto en México. (HBO Max)

Según informó HBO Max la serie propone una mirada cinematográfica sobre una historia que forma parte de la memoria colectiva mexicana. La plataforma indicó que el relato pondrá en escena una ciudad atravesada por el miedo, las contradicciones sociales y las fallas de un contexto urbano marcado por la violencia y la desconfianza.

En el centro del elenco estarán Mayra Hermosillo, en el papel de Verónica Guillén, y Mónica Jiménez, quien interpretará a Juana. A ellas se suman Osvaldo Sánchez como Ignacio Estrada, Natalia Solián como Inés Garay, Pablo Cruz Guerrero como Rodrigo, Carmen Beato como Olivia, Raffaella Méndez como Sabina y Gerardo Trejoluna como Fernando Camacho. El reparto incluye además a Antonio de la Vega, Dolores Heredia, Mauricio Isaac, Francisco Rubio y Sergio Bonilla, junto con un elenco extendido de figuras del cine y la televisión mexicana.

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La serie buscará llevar a la ficción una historia que quedó instalada en la memoria colectiva mexicana. (HBO Max)

La dirección y la propuesta creativa estarán a cargo de Humberto Hinojosa, realizador conocido por títulos como Luis Miguel: La Serie, Las viudas de los jueves y La cabeza de Joaquín Murrieta. La codirección recaerá en José Manuel Cravioto, acreditado como J.M. Cravioto, con trabajos previos en Mexican Gangster, Diablero y El Chapo. En el equipo técnico también figuran Ximena Amann en dirección de fotografía, Sergio Barrejón en guion, María Paz González en diseño de producción, Lupita Peckinpah en vestuario, Adam Zoller Duplan en maquillaje, Mercedes Gironella en casting y Sam Baixauli en edición.

Hinojosa sostuvo que el caso de Juana Barraza se convirtió con el tiempo en parte de la memoria de un país y recordó que le tocó vivir aquella cobertura en una etapa particular de su vida. El director señaló que llevar ese material a una serie de ficción, junto al productor Arturo Sampson y en alianza con HBO, representó una oportunidad difícil de dejar pasar.

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Con Mataviejitas, HBO Max refuerza su estrategia de producir contenidos originales con identidad local. (HBO Max)

Desde la producción ejecutiva, Sampson destacó el trabajo del elenco y del equipo creativo. El productor afirmó que la serie reúne a intérpretes y técnicos de primer nivel y señaló que la combinación entre dirección, fotografía, escritura y diseño apunta a construir una propuesta con una identidad estética definida. “Estamos convencidos de que esta producción, por su enorme calidad creativa, estética y técnica, sorprenderá a la audiencia y conectará especialmente con quienes aman el thriller, el policiaco y el true crime”, expresó.

La apuesta forma parte de la estrategia de HBO Max para reforzar su catálogo de producciones originales hechas en Latinoamérica. La compañía remarcó que busca impulsar historias locales con proyección internacional, desarrolladas con equipos de la región y con temáticas ligadas a contextos culturales reconocibles para sus audiencias.

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MEXICO, DF 25 ENERO 2006.- Fue presentada a Juana Barraza, alias "La Mataviejitas" que fue detenida por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica, en la colonia Moctezuma primera sección en la delegación Venustiano Carranza. FOTO: Leonardo Casas/CUARTOSCURO.COM

El caso que inspira la serie ya tuvo otras aproximaciones documentales y periodísticas en los últimos años, aunque esta nueva producción buscará un tratamiento de ficción en seis episodios, con énfasis en el suspenso y en la construcción de personajes. En ese marco, Mataviejitas se suma a la tendencia de las plataformas por revisar episodios criminales de alto impacto social a través del lenguaje del drama televisivo.

Por el momento, HBO Max no informó una fecha de estreno. La serie se encuentra en plena etapa de filmación y forma parte del nuevo paquete de contenidos originales con identidad local que la plataforma prevé lanzar para audiencias de la región y del mercado internacional.

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