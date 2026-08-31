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Putin le ofreció a Xi Jinping extender sin límite ni visado la entrada de ciudadanos chinos a Rusia: “Si Beijing lo cree útil”

El presidente ruso presentó la novedad a modo de ofrenda para el mandatario chino en un encuentro bilateral al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Biskek, capital de Kirguistán

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, se dan la mano durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Biskek, Kirguistán (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, se dan la mano durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Biskek, Kirguistán (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)
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En el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, Vladimir Putin ofreció este lunes convertir en permanente el régimen de exención de visados con China, siempre que Pekín lo considere viable y conveniente. La propuesta emergió del encuentro bilateral que el mandatario ruso mantuvo con el presidente chino Xi Jinping al margen de la reunión del bloque regional, según informó la agencia estatal rusa TASS.

“Estamos dispuestos a trabajar juntos para que el régimen de exención de visados sea permanente, si la parte china lo considera posible y útil”, afirmó Putin en sus declaraciones recogidas por TASS. El presidente ruso también subrayó que el flujo turístico entre ambos países creció un 43% en el primer semestre del año, un aumento que atribuyó directamente al actual régimen de libre tránsito vigente entre los dos países.

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La reunión entre Putin y Xi tuvo lugar a la llegada del mandatario ruso a la capital de Kirguistán, donde líderes de Rusia, China, India, Turquía e Irán se congregaron para la cumbre de dos días de la OCS, que celebra su 25.º aniversario. El bloque agrupa a diez miembros plenos —entre ellos Pakistán, Irán y cuatro países de Asia Central— y cuenta con 15 socios de diálogo adicionales, como Arabia Saudita, Qatar y Turquía.

Putin y Xi han utilizado en repetidas ocasiones las cumbres de la OCS para promover su visión de un mundo multipolar y presentar un frente común frente a Occidente. En la última edición, el presidente ruso acusó a los países occidentales de provocar la guerra en Ucrania, mientras Xi denunció lo que describió como “actos de intimidación”, en referencia a las tensiones con Washington.

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Miembros de las delegaciones, encabezadas por el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente chino Xi Jinping, asisten a la reunión en Biskek, Kirguistán (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)
Miembros de las delegaciones, encabezadas por el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente chino Xi Jinping, asisten a la reunión en Biskek, Kirguistán (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)

Este año, la cumbre de Biskek se desarrolla en un contexto marcado por conflictos simultáneos entre varios de sus miembros: la invasión rusa de Ucrania supera los cuatro años y medio, mientras que la guerra entre Estados Unidos e Irán cumple seis meses. La llegada de los líderes a Kirguistán se produjo horas después de un nuevo intercambio de fuego entre Washington y Teherán, el primero en un mes. Masoud Pezeshkian, presidente iraní, se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi y declaró que continuar el conflicto “no está en nuestro interés, ni en el interés de la región”.

El encuentro de Putin con Pezeshkian se produce días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizara una visita poco habitual a Moscú, en la que, de acuerdo con medios estadounidenses, podrían haberse abordado los expedientes de Ucrania e Irán. Pezeshkian y Putin también tienen previsto mantener conversaciones bilaterales durante la cumbre, según indicó el portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, a TASS.

La sesión plenaria de la OCS contará con la participación de Putin, Xi, Pezeshkian, Modi y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, bajo la presidencia del líder kirguís Sadyr Japarov. El bloque, que según sus propias cifras representa alrededor del 40% de la población mundial y el 25% del PIB global, afronta tensiones internas: Rusia y China compiten por la influencia en Asia Central, y Pekín ha tenido históricamente fricciones con Nueva Delhi y Islamabad.

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