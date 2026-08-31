Los 5 aeropuertos más lindos del mundo y qué los hace únicos

Cinco aeropuertos destacan por su arquitectura, sus elementos naturales y su eficiencia energética (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los aeropuertos más bonitos del mundo ya no funcionan solo como nodos de conexión aérea. Una selección puso el foco en cinco terminales que convierten la escala y la espera en parte de la experiencia de viaje, a partir de proyectos que combinan arquitectura, paisaje interior, materiales locales y eficiencia energética.

De acuerdo con Viajes National Geographic, la lista reúne instalaciones de todo el mundo que destacan por su diseño y por la integración de elementos naturales y soluciones constructivas de gran escala.

La selección incluye terminales premiadas por estudios de arquitectura y obras recientes que reforzaron su proyección internacional. En conjunto, muestra cómo ciertos aeropuertos amplían su función tradicional y suman valor como parte del atractivo del destino.

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Los 5 aeropuertos más bonitos del mundo

Aeropuerto Jewel Changi (Singapur)

Jewel Changi sumó más de 200 especies de árboles y flora en un diseño de Safdie Architects y Benoy que lo posiciona como atracción para visitantes (Wikimedia Commons)

Jewel Changi concentra uno de los datos más visibles de esta selección. El complejo, ubicado en la zona de Changi, incorpora el Rain Vortex, considerada la cascada interior más grande del mundo, con 40 metros de altura y capacidad para canalizar 38.000 litros de agua por minuto.

El proyecto fue diseñado por Safdie Architects junto con Benoy en el interiorismo. La instalación suma más de 200 especies de árboles y flora alrededor del núcleo central, una decisión que refuerza la idea de un espacio aeroportuario pensado también como atracción para visitantes que no necesariamente toman un vuelo.

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Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev (Azerbaiyán)

El Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev, en Azerbaiyán, incorporó grandes cápsulas de madera diseñadas por Autoban y reconocidas con un premio Red Dot (Wikimedia Commons)

En Bakú, la capital del país, la terminal del Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev aparece por una propuesta interior centrada en grandes cápsulas de madera distribuidas en distintos sectores. Ese diseño estuvo a cargo del estudio turco Autoban y recibió un reconocimiento Red Dot.

Las estructuras se construyeron con acero y madera de ayous, con revestimiento de chapa de roble. La intervención apunta a modificar la escala habitual de una terminal aérea e introducir referencias locales dentro de un edificio de grandes dimensiones.

Aeropuerto Internacional Lokapriya Gopinath Bordoloi (India)

Varios mostradores de atención al pasajero funcionan bajo un techo con columnas y estructuras de madera en la terminal de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicado en la ciudad de Guwahati, dentro del estado de Assam, en India. El foco está puesto en la Terminal 2, identificada como “The Bamboo Orchids” e inaugurada en febrero de 2026.

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La cubierta de esta terminal reproduce formas asociadas a árboles de bambú y a la vegetación del noreste indio. El trazado general del edificio sigue la referencia del río Brahmaputra y sus afluentes, mientras que los pilares evocan la flor kopou, también conocida como orquídea de cola de zorro, símbolo del estado.

El diseño pertenece al estudio Nudes y obtuvo el Premio Internacional de Arquitectura 2025 y el Prix Versailles 2026, dos distinciones que reforzaron la visibilidad internacional del proyecto.

Aeropuerto Internacional de Portland (EEUU)

Varias personas caminan con maletas por una pasarela peatonal de la terminal de un aeropuerto cubierta por una estructura metálica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, uno de los aeropuertos mencionados es el Aeropuerto Internacional de Portland, en el estado de Oregón. La terminal principal reabrió en agosto de 2024 después de una ampliación desarrollada por ZGF Architects.

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Uno de los elementos centrales del proyecto es un techo de madera maciza de 37.000 metros cuadrados. El material procede de bosques de Oregón y Washington, con criterios de abastecimiento sostenible. Parte de esa madera proviene de tierras soberanas de tribus locales.

La renovación también incorporó un sistema de bomba de calor geotérmica que permitió reducir a la mitad el consumo energético por metro cuadrado de la terminal. Esa combinación de escala, materialidad y eficiencia colocó al aeropuerto entre los ejemplos más citados de la arquitectura aeroportuaria reciente.

Aeropuerto Internacional de Denver (EEUU)

El Aeropuerto Internacional de Denver se distingue por una cubierta blanca de picos inspirada en las Montañas Rocosas y en carpas tradicionales, y figura como el más grande de Estados Unidos en esta selección (Wikimedia Commons)

El Aeropuerto Internacional de Denver, ubicado en Colorado, se caracteriza por la cubierta exterior blanca con una secuencia de picos que remite a las Montañas Rocosas y a las carpas tradicionales de pueblos nativos de la región.

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La terminal fue diseñada por Curtis W. Fentress, del estudio Fentress Architects, e inaugurada en 1995. Desde entonces, su techo de fibra de vidrio y teflón se convirtió en una de las imágenes más asociadas al aeropuerto, que además figura como el más grande de Estados Unidos dentro de esta selección.