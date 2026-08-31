Rusia golpeó Kiev por quinto día consecutivo para dañar sus almacenes y vaciar las góndolas de los supermercados

Humo se eleva sobre la ciudad tras un ataque ruso con drones, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

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Las fuerzas rusas castigaron sin descanso a Kiev y a las ciudades de la región que rodea a la capital ucraniana por quinto día consecutivo este lunes, dejando algunas góndolas de supermercados vacías tras repetidos ataques contra almacenes, mientras Ucrania se recupera de los ataques con drones propulsados a reacción.

Rusia intensificó sus ataques aéreos en los últimos meses, más de cuatro años después de haber invadido a su vecino. Las alertas de ataques aéreos casi constantes en la región de Kiev en los últimos días alteraron severamente la rutina diaria. Dos grandes ataques en julio mataron a casi 50 civiles, y un bombardeo del sábado mató a al menos 38 personas.

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Las clases debían reanudarse en las escuelas ucranianas el martes, pero no estaba claro si los padres enviarían a sus hijos. Las instituciones educativas cuentan con refugios antiaéreos, y las clases también pueden dictarse de forma virtual. Pero cerca de un millón de libros de texto fueron destruidos en ataques rusos contra editoriales, lo que podría demorar las entregas para el inicio del ciclo lectivo, informó este mes el Ministerio de Educación de Ucrania.

“En este momento, la táctica de Rusia es desgastar a Ucrania y a los ucranianos, ante todo, a nuestra gente”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en redes sociales el domingo por la noche.

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Personas esperan el fin de la alerta antiaérea y la reanudación del servicio de subte en una estación colmada, durante un ataque ruso con drones en Kiev (REUTERS/Anna Voitenko)

Ucrania, por su parte, intentó hacer que los civiles rusos sientan también el peso de la guerra golpeando a los principales minoristas en línea y a instalaciones petroleras. Esos ataques generaron escasez para los rusos comunes, aunque sus bombardeos no han sido tan letales para la población civil.

Ucrania desarrolla tecnología para contrarrestar los drones a reacción

Personal de emergencias trabaja para apagar un incendio tras el impacto de una bomba guiada rusa en el centro de Sloviansk, región de Donetsk (Ukrainian Emergency Service via AP)

Una densa nube de humo negro se extendió sobre Kiev la mañana del lunes. En Brovary y Boryspil, ciudades de la región de Kiev, los ataques aéreos golpearon varios almacenes y dejaron cuatro heridos, informó Timur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Zelensky reconoció en redes sociales que Ucrania tiene dificultades para contrarrestar los veloces drones propulsados a reacción que Rusia despliega cada vez más. Entre el jueves y el domingo, Rusia disparó casi 1.500 drones contra Ucrania, y unos 800 de ellos eran a reacción, según el mandatario.

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Los aviones de combate intentan actualmente detener las versiones a reacción, mientras Ucrania busca desarrollar tecnología más efectiva. “Cuatro empresas desarrollaron los drones interceptores correspondientes, y una de ellas tiene la tecnología más exitosa”, dijo Zelensky, sin dar más detalles.

Un funcionario de Kiev asegura que los ucranianos no pasarán hambre

Una mujer observa un edificio residencial dañado por un ataque aéreo ruso en Sloviansk, región de Donetsk (Ukrainian Emergency Service via AP)

Los repetidos ataques rusos contra centros de distribución de alimentos y polos minoristas alteraron la logística ucraniana, dejando algunas góndolas de supermercados vacías y alimentando la preocupación pública por posible escasez.

Esos temores llevaron al asesor de Zelensky, Serhii Beskrestnov, a afirmar en redes sociales el lunes que Ucrania no pasará hambre. Instó a la población a no dejarse llevar por rumores, desinformación o pánico, y explicó que productores y minoristas están reestructurando actualmente sus cadenas de suministro. Agregó que los países europeos estarían dispuestos a cubrir cualquier faltante en el abastecimiento de alimentos, de ser necesario.

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Al mismo tiempo, Rusia mantuvo sus ataques contra la red eléctrica de Ucrania, buscando dejar a la población civil sin calefacción ni agua corriente de cara al invierno que se aproxima. Las fuerzas rusas lanzaron lo que, según funcionarios, fue un masivo ataque nocturno con drones contra la región norteña de Chernígov, fronteriza con Rusia, donde resultó dañada una instalación energética, según Viacheslav Chaus, jefe de la administración militar regional, quien no ofreció detalles sobre el alcance de los daños.

Un edificio residencial dañado por una bomba guiada rusa en el centro de Sloviansk, región de Donetsk (Ukrainian Emergency Service via AP)

El Ministerio de Defensa ruso había afirmado el domingo que se prepara para lanzar “ataques masivos” contra la infraestructura energética de Ucrania. Rusia derribó durante la noche 239 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas, la Crimea ocupada y las aguas del mar Negro, informó el lunes el Ministerio de Defensa en Moscú.

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Un ataque ucraniano con misiles la noche del domingo contra la ciudad fronteriza rusa de Belgorod mató a tres personas, según el gobernador interino de la región, Alexánder Shuváiev. Además, un ataque ucraniano con drones dejó cuatro heridos en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, informó el lunes el gobernador regional, Denís Pasler. Ekaterimburgo es la cuarta ciudad más grande de Rusia, ubicada a más de 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania, y funciona como un importante polo industrial.

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