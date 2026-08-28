El colapso glaciar en Nepal: expertos revelan que la tragedia expone el impacto acelerado del cambio climático en las regiones montañosas

El colapso glaciar en Nepal provocó una riada súbita que dejó más de 500 muertos y expuso cómo el calentamiento global debilita la alta montaña (Reuters)

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El colapso glaciar que arrasó la frontera entre Nepal y el Tíbet expuso de manera dramática el riesgo creciente en las zonas de alta montaña: varios expertos advierten que esta tragedia podría haberse producido por la incidencia del cambio climático producto del calentamiento global, que hizo colapsar el glaciar.

En minutos, la avalancha liberó una riada súbita que arrasó comunidades, destruyó viviendas y dejó al menos 538 muertos y más de 1.000 desaparecidos.

Así quedó el cañón por el que pasó el alud entre Nepal y China

El nivel del agua en ríos aguas abajo, como el Trishuli, aumentó entre siete y nueve metros en apenas media hora. El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas detalló que la avalancha de hielo y roca fue tan potente que generó una señal sísmica de magnitud 5,2, confundida en un primer momento con un terremoto.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos aclaró después que la energía sísmica provenía del mismo deslizamiento glaciar y el flujo de escombros.

La tragedia golpeó al distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, sobre la cuenca del río Bhotekoshi. Videos registrados en la zona mostraron agua, barro y sedimentos impactando contra edificios y carreteras, arrastrando todo a su paso. Imágenes satelitales y análisis posteriores señalaron que el colapso de hielo y roca obstruyó el río Lhende Khola, formando un lago temporal que después cedió, desatando la inundación.

El fenómeno, conocido y temido por especialistas, se vincula con una creciente inestabilidad de las zonas de alta montaña y pone bajo examen el impacto regional del calentamiento global.

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Entre el calor extremo y la degradación del permafrost: las causas de fondo

Imágenes satelitales muestran que el colapso de hielo y roca formó un lago temporal que luego cedió liberando la inundación en el valle (Reuters)

La investigación posterior descartó que lluvias excesivas o tormentas extremas fueran responsables directas del desastre. Göran Ekström, geofísico de la Universidad de Columbia, destacó que los registros meteorológicos no mostraban precipitaciones inusuales antes del evento.

La hipótesis central apunta a un fallo estructural en la masa de hielo y roca, agravado por el calor inusual en la región: sensores instalados a pocos kilómetros del sitio midieron, dos días antes, la temperatura del suelo más alta en los últimos dos años.

El glaciólogo Hamish Pritchard, del British Antarctic Survey, explicó que el calor elevado probablemente debilitó la nieve y descongeló los vínculos entre el hielo y la roca, minando la estabilidad del glaciar. El inicio de la temporada de monzón, al saturar el suelo y aumentar el caudal de los ríos, completó el escenario de riesgo.

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El calor extremo registrado días previos debilitó la nieve y descongeló los vínculos entre el hielo y la roca agravando la inestabilidad del glaciar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y remarcó que el retroceso de glaciares y el deshielo del permafrost están volviendo más frágiles las montañas: “probablemente el permafrost sobre el que descansaba el glaciar se volvió inestable al descongelarse”.

El geógrafo de montaña Alton Byers, de la Universidad de Colorado, señaló que “estas inundaciones catastróficas son cada vez más frecuentes” y atribuyó esa tendencia al impacto del calentamiento global en las regiones de gran altitud. El proceso no da tregua: los cambios en el permafrost debilitan la integridad estructural de la montaña y del hielo, lo que puede provocar grandes deslizamientos y activar procesos en cascada hasta desembocar en inundaciones devastadoras río abajo.

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El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió en su sexto informe de síntesis que cada incremento adicional de temperatura multiplicará e intensificará los peligros en regiones de criósfera. Inundaciones, deslizamientos y escasez de agua dulce por el retroceso glaciar y la pérdida de nieve representan una amenaza seria para las áreas montañosas del mundo.

El nivel del río Trishuli subió hasta nueve metros en media hora tras la avalancha de hielo y roca que generó una señal sísmica de magnitud 5,2 (Photo by PRAKASH MATHEMA / AFP)

Richard Waller, de la Universidad de Keele, comparó las cumbres con “roca fracturada pegada por juntas llenas de hielo” y subrayó que “cuando ese hielo se derrite, aparece el potencial de fallas catastróficas”.

La exposición humana agrava el daño. Byers remarcó la necesidad de mejorar la preparación frente a desastres en una región cada vez más vulnerable al cambio climático y criticó la construcción de casas y edificios en llanuras de inundación. Ekström agregó que el crecimiento del comercio y el turismo incrementó la cantidad de personas expuestas, y advirtió que invertir en sistemas de detección temprana en áreas de riesgo podría ayudar a proteger a las comunidades vulnerables.

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El panorama excede a Nepal. Cualquier cordillera alta con glaciares y permafrost puede verse expuesta a procesos similares, incluidos los Alpes europeos, el Cáucaso y los Andes. En Nepal, la cuenca de Langtang perdió cuatro veces más hielo por año desde 1964 y ya sufrió otros episodios de crecidas e inundaciones en las últimas décadas.

Un fenómeno global con impacto en las altas montañas

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advierte que cada incremento de temperatura intensifica los riesgos en regiones de criosfera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales que dejó la catástrofe en la frontera entre Nepal y el Tíbet reavivan la hipótesis de que el cambio climático amplifica la frecuencia y la gravedad de los desastres en alta montaña. Los especialistas insisten en la prudencia, pero el aumento de temperatura, el retroceso glaciar y la degradación del permafrost asoman como factores irreversibles en el deterioro de la estabilidad de laderas y glaciares.

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Simon Cook, de la Universidad de Dundee, afirmó: “Al observar la repetición de estos sucesos, surge la posibilidad de que el cambio climático esté alterando las condiciones físicas que mantenían cierto equilibrio en los sistemas de alta montaña”.

El colapso glaciar de Nepal no fue un GLOF clásico (inundación por desborde súbito de un lago glaciar), pero el mecanismo de taponamiento, creación de una presa natural y ruptura repentina encaja en la secuencia de amenazas que estudian los científicos.

Un alud cubre de lodo múltiples viviendas en una zona montañosa situada entre Nepal y China. (Captura de video)

El deterioro del permafrost, capa que mantiene unido el material de la montaña, aparece como una causa central. Cuando se descongela, la ladera se vuelve inestable y pueden desencadenarse deslizamientos, flujos de escombros y crecidas destructivas.

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Nepal ya perdió casi un tercio de su volumen de hielo en tres décadas y sus glaciares se derritieron un 65% más rápido entre 2011 y 2020, según la ONU. Los glaciares y la nieve almacenan el 70% del agua dulce del planeta e hidratan cuencas de las que dependen cientos de millones de personas en Asia, como el Ganges y el Brahmaputra.

El IPCC identificó la cuenca alta del Indo como la “torre de agua” más vulnerable del mundo, con una población que podría crecer un 50% hacia 2050 y una temperatura media anual proyectada 1,9 °C más alta entre 2000 y 2050.

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Personal de salvamento en Nepal avanza sobre el terreno cubierto de lodo para auxiliar a una persona atrapada. (Captura de video)

El calentamiento incrementa la escorrentía por deshielo en una primera etapa, pero a expensas de una pérdida sostenida de masa glaciar. En Nepal, el área glaciar cayó 24% entre 1980 y 2010; para fin de siglo, la reducción podría llegar al 64%.

El resultado es más lagos inestables, pendientes desprotegidas, deslizamientos y avalanchas. El IPCC reconoce que la evidencia global sobre un aumento neto de GLOF todavía es limitada, pero los riesgos se concentran en la vertiente sur del Himalaya, donde se ubican Nepal y el Tíbet.

La geografía potencia el peligro: cumbres elevadas, glaciares extensos, laderas empinadas y ríos veloces forman un terreno ideal para amenazas encadenadas. Si a eso se suman lluvias intensas, el riesgo de desastres en cascada se dispara. La secuencia es conocida: se desestabiliza una ladera, colapsa la montaña, un río queda bloqueado, el agua se acumula tras la presa, la barrera cede y la inundación arrasa todo a su paso.

Greenpeace advierte que la crisis climática y otras intervenciones humanas aumentan la presión sobre sistemas frágiles como las áreas de alta montaña - REUTERS

La tragedia reciente encaja en esa lógica, aunque la cronología exacta sigue bajo estudio. El debate sobre la influencia climática es abierto, pero los datos de retroceso glaciar y degradación del permafrost sugieren una tendencia clara.

Cook resumió: “El calentamiento global puede acelerar el deshielo y la degradación del permafrost, reduce la estabilidad de las laderas y eleva la probabilidad de deslizamientos, flujos de escombros, colapsos glaciares y roturas de represamientos naturales”.

La capacidad de adaptación se vuelve clave. Los expertos sostienen que aludes y avalanchas no pueden evitarse, pero sí reducir su impacto con sistemas de alerta temprana, monitoreo satelital y cooperación internacional. En la reciente tragedia, la frontera política agravó la dificultad para intercambiar información y activar sistemas de emergencia. Basanta Raj Adhikari, director del Centro de Estudios sobre Desastres de la Universidad Tribhuvan, afirmó que “resulta necesario fortalecer el sistema de intercambio de información entre países”.

Imagen aérea capturada por la cadena china de televisión CCTV de la riada que el 26 de agosto de 2025 impactó en el distrito nepalí de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, y el colindante condado de Gyirong (en el suroeste de la región autónoma del Tíbet). EFE/ CCTV SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)/PROHIBIDO SU USO EN CHINA

La destrucción de aldeas, la interrupción de caminos y la espera de noticias exponen la vulnerabilidad de regiones de difícil acceso. Greenpeace advirtió que la crisis climática, combinada con otras intervenciones humanas, agrega presión sobre sistemas frágiles y dinámicos como los ambientes de alta montaña. Esa advertencia alcanza también a la cordillera de los Andes, donde el retroceso glaciar y la inestabilidad de las laderas se multiplican con el calentamiento global.

La tragedia de Nepal no es solo un episodio aislado, sino una señal de los riesgos que enfrentan territorios donde hielo, roca, agua y temperatura mantienen un equilibrio cada vez más inestable. A largo plazo, la defensa más eficaz pasa por reducir la exposición de comunidades y rutas en zonas vulnerables, ampliar el monitoreo y proteger glaciares y ambientes periglaciales.

El desafío es global y urgente, porque la acumulación de eventos similares exige mirar más allá de cada desastre puntual y atender la tendencia de fondo: el cambio climático ya está alterando el destino de las montañas.