Ewan McGregor reveló por qué dudó antes de aceptar el papel de Obi-Wan Kenobi en “Star Wars”

Ewan McGregor compartió en el Festival de Cine de Edimburgo cómo vivió el dilema de unirse a Star Wars, una decisión que marcó un antes y un después en su carrera

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Decidir un rumbo en la industria cinematográfica puede implicar riesgos y redefinir trayectorias, y Ewan McGregor lo comprobó cuando recibió la propuesta para sumarse al universo de Star Wars.

Según relató en el Festival de Cine de Edimburgo y recogió Deadline, aceptar el proyecto supuso una verdadera encrucijada profesional, marcada por dudas sobre si una superproducción de esa magnitud encajaba con el camino que había construido hasta entonces.

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Las dudas frente al fenómeno “Star Wars”

Durante su intervención en el Central Hall de Edimburgo, McGregor detalló que la invitación de George Lucas lo tomó en un momento en que priorizaba proyectos de corte autoral. Su carrera se encontraba ligada a filmes donde el eje estaba en la exploración emocional y la construcción de personajes desde un enfoque introspectivo. “No pensaba en mí como alguien para ese tipo de cine”, afirmó el actor, de acuerdo con Deadline.

El actor consultó a colegas y familiares antes de aceptar el papel de Obi-Wan Kenobi, mostrando sus reservas ante un proyecto de gran escala (REUTERS/Daniel Cole)

La magnitud del proyecto lo llevó a buscar orientación en su círculo más cercano. “Recuerdo que llamé a Danny Boyle. Llamé a mi tío Denis Lawson. Hablé con cualquiera a quien respetara para preguntarle: ‘¿Qué piensas?’”, reconoció McGregor en declaraciones recogidas por el medio estadounidense. A pesar de las consultas, la decisión distaba de ser sencilla: “Decidir hacerlo fue difícil”.

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El desafío de un nuevo registro actoral

El salto de las películas independientes a una franquicia global como Star Wars implicó para McGregor un cambio de paradigma. Explicó que el tipo de actuación requerido en este tipo de superproducciones difería del trabajo habitual en dramas personales, donde la construcción y el arco emocional del personaje guían la narrativa. “Es una experiencia diferente”, señaló el actor, citado por Deadline, en relación con el proceso hacia la saga galáctica.

El salto de los filmes independientes al universo de Star Wars supuso para McGregor un cambio radical en su método y en el tipo de historias que solía interpretar (Disney)

El actor británico confesó que, a medida que se acercaba la posibilidad de sumarse al elenco, crecía su interés por el proyecto. Sin embargo, ese entusiasmo no disipó las dudas iniciales sobre si era el camino adecuado en ese punto de su trayectoria.

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Impacto y recepción de la trilogía

Una vez aceptado el desafío, McGregor se integró a la saga y participó en las tres entregas de la trilogía de precuelas. La experiencia en el set resultó positiva para el intérprete, aunque el estreno de las películas trajo consigo reacciones mixtas.

Según Deadline, el propio actor reconoció que la recepción inicial de la trilogía fue compleja. “No fueron bien recibidas. Y eso fue extraño y duro”, admitió.

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La trilogía de precuelas recibió críticas dispares tras su estreno, lo que llevó a McGregor a replantear su relación con la opinión pública y la prensa (Disney)

La crítica especializada y parte de la audiencia manifestaron reservas sobre las nuevas entregas, lo que llevó a McGregor a atravesar un período de revisión personal respecto a la valoración externa del trabajo actoral. El intérprete manifestó que esa etapa le enseñó a no condicionar su percepción profesional por la respuesta inmediata de la prensa o el público.

Una nueva perspectiva con Obi-Wan Kenobi

El vínculo de Ewan McGregor con el personaje de Obi-Wan Kenobi se transformó con el paso del tiempo. El estreno de la serie dedicada al maestro jedi en la plataforma de streaming y su participación en eventos multitudinarios, como la convención de Star Wars en California, evidenciaron el arraigo y la estima que la trilogía había logrado entre nuevas generaciones.

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El contacto directo con seguidores en convenciones y el éxito de la serie revitalizaron la percepción de McGregor sobre el legado de su personaje (Captura de video)

“Firmé autógrafos para personas que habían sido niñas cuando se estrenó aquella trilogía”, relató McGregor ante el público de Edimburgo, según lo publicado por Deadline. El contacto directo con seguidores de distintas edades le permitió dimensionar el verdadero impacto cultural de su personaje, más allá de las reseñas iniciales.

La evolución del personaje y posibles futuros

En esa misma conversación, el actor británico analizó la evolución de Obi-Wan Kenobi en relación con su propia carrera. Recordó que Alec Guinness interpretó al personaje en su sexta década de vida, mientras él asumió el papel con apenas 25 o 26 años y lo retomó recientemente ya cerca de los 50.

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A más de dos décadas de su debut como Obi-Wan, el actor proyecta nuevas historias y mantiene vivo su interés por el universo de Star Wars (Captura de video)

McGregor dejó abierta la puerta a futuras historias ambientadas en el universo de Star Wars. Según Deadline, expresó su interés en volver a encarnar a Obi-Wan y planteó la posibilidad de explorar nuevas tramas, incluso junto a Liam Neeson o a través de otras producciones.

La trayectoria de Ewan McGregor en la saga galáctica revela el peso de las decisiones profesionales y cómo el tiempo puede modificar la percepción sobre el impacto de una obra, tanto en la opinión pública como en la propia vida del actor.

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