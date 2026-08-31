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Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros

El acuerdo es el mayor en la historia de la relación bilateral. Incluye radares, sistemas antimisiles y un nuevo centro de comando, en un contexto de tensiones regionales que involucran a Turquía

Un lanzador del sistema de defensa aérea Barak MX, de Israel Aerospace Industries, presentado a la prensa en la división ELTA, en Ashdod, en junio de 2025. El sistema es parte del acuerdo de defensa que Israel firmó con Grecia (REUTERS/Amir Cohen)
Un lanzador del sistema de defensa aérea Barak MX, de Israel Aerospace Industries, presentado a la prensa en la división ELTA, en Ashdod, en junio de 2025. El sistema es parte del acuerdo de defensa que Israel firmó con Grecia (REUTERS/Amir Cohen)
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El Ministerio de Defensa de Israel anunció este lunes que firmó un acuerdo con Atenas por unos 3.000 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) para instalar el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” en Grecia.

“Bajo este acuerdo, Israel construirá para Grecia un sistema de defensa aérea integral y multicapa, basado enteramente en sistemas de fabricación israelí y en la extensa experiencia operativa que el establishment de defensa de Israel adquirió durante la guerra”, indicó el ministerio en un comunicado. “Este es el mayor acuerdo de exportación de defensa en la historia de las relaciones entre Israel y Grecia, y uno de los más grandes en la historia del Estado de Israel”, agregó.

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El acuerdo fue firmado por el director general del Ministerio de Defensa israelí, el general de división (retirado) Amir Baram, y su par griego, Ioannis Bouras, en Tel Aviv. A fines de julio, una fuente del Ministerio de Defensa griego ya había adelantado a la AFP la próxima compra de sistemas antimisiles, antiaéreos y antidrones de fabricación israelí, como parte de una inversión en defensa más amplia para el Escudo de Aquiles, valuada entonces en 4.200 millones de euros (4.800 millones de dólares).

“La mayor reforma de sus fuerzas armadas en la historia”

En un comunicado, el Ministerio de Defensa griego señaló que la compra multimillonaria forma parte de “la mayor reforma de sus fuerzas armadas en su historia”. El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, fue citado en el comunicado diciendo que los recientes avances tecnológicos “han vuelto por completo obsoletas las doctrinas de defensa existentes desde hace tiempo”. “Grecia es el primer país de la Unión Europea en adoptar” un sistema de defensa aérea multicapa como el israelí, agregó.

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Según el Ministerio de Defensa de Israel, el acuerdo de exportación incluye los sistemas de intercepción David’s Sling, Barak MX y SPYDER, radares de vigilancia aérea y “un nuevo sistema nacional de mando y control”.

El sistema láser Iron Beam, entregado por Rafael a las Fuerzas de Defensa de Israel, se integrará al sistema de defensa aérea multicapa israelí junto al Iron Dome, David's Sling y Arrow, los mismos sistemas que Israel exportará a Grecia (Rafael Advanced Defense Systems)
El sistema láser Iron Beam, entregado por Rafael a las Fuerzas de Defensa de Israel, se integrará al sistema de defensa aérea multicapa israelí junto al Iron Dome, David's Sling y Arrow, los mismos sistemas que Israel exportará a Grecia (Rafael Advanced Defense Systems)

Todo el equipamiento es fabricado por las empresas de defensa israelíes Rafael e Israel Aerospace Industries, junto con su subsidiaria ELTA Systems. Además, se firmó un acuerdo complementario por 26 millones de euros para proveer a Grecia de los sistemas de defensa antidrones de Rafael, según precisó el ministerio.

“Actores con ambiciones hegemónicas”: una referencia velada a Turquía

“Israel y Grecia comparten intereses estratégicos comunes y enfrentan desafíos regionales compartidos”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, citado en el comunicado. “En un momento en que actores con ambiciones hegemónicas buscan expandir su influencia y socavar la estabilidad en la región, Israel y Grecia continuarán profundizando su cooperación en materia de defensa y estrategia”, señaló, en lo que constituye una probable referencia a Turquía.

Grecia es actualmente uno de solo cuatro países miembros europeos de la OTAN que destina al menos el 3% de su PBI a gasto militar, en medio de décadas de tensiones con la vecina Turquía. Israel también viene enfrentándose cada vez más con Ankara, después de haber atacado una base militar en desuso en el noroeste de Siria, alegando que buscaba evitar el despliegue de tropas turcas en esa instalación.

En 2023, Israel había firmado un acuerdo con Alemania para proveer el sistema de defensa antimisiles balísticos Arrow 3, ampliado en diciembre por un valor total de 6.500 millones de dólares, el mayor contrato de exportación militar en la historia del país.

(Con información de AFP)

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