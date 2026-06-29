Mundo

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días

El tráfico marítimo se desplomó el fin de semana después de que Washington y Teherán intercambiaran bombardeos que tensaron el acuerdo alcanzado el 17 de junio. Irán exige control exclusivo sobre las rutas de paso

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: El petrolero "Callisto" permanece fondeado mientras el tráfico se reduce en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, en Omán. 10 de marzo de 2026 REUTERS/Benoit Tessier
FOTO DE ARCHIVO: El petrolero "Callisto" permanece fondeado mientras el tráfico se reduce en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, en Omán. 10 de marzo de 2026 REUTERS/Benoit Tessier

El corredor marítimo frente a las costas de Omán, la única alternativa operativa al canal central del Estrecho de Ormuz —sembrado de minas desde el inicio del conflicto—, quedó prácticamente bloqueado el fin de semana tras dos ataques a buques en tres días que pusieron a prueba la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. El tráfico cayó desde las cifras récord registradas a mediados de semana hasta un goteo de tránsitos escoltados por la Marina estadounidense, según datos de las firmas de seguimiento marítimo Kpler y AXSMarine.

El sábado, un buque fue atacado mientras cruzaba el estrecho, dos días después de que otro fuera alcanzado el jueves frente a la costa de Dahit, en Omán. En respuesta a ese primer ataque, la Organización Marítima Internacional (OMI) suspendió la operación de evacuación de más de 11.000 marineros que permanecían varados en el Golfo Pérsico desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero. El secretario general del organismo, Arsenio Domínguez, anunció que los trabajos no se reanudarían hasta obtener garantías de seguridad suficientes para las tripulaciones involucradas.

PUBLICIDAD

Solo cuatro petroleros y un portacontenedores utilizaron el corredor omaní para entrar al Golfo el domingo, todos bajo escolta naval estadounidense, informó la firma de análisis HFI Research. Ningún buque lo empleó para salir ese mismo día, según Kpler. El lunes, hasta las 15.00 GMT, apenas uno había entrado y otro salido por esa ruta. En contraste, seis buques de carga utilizaron las rutas aprobadas por Irán, que discurren por aguas iraníes al norte de la isla de Larak.

Las cifras globales de tránsitos cayeron de manera pronunciada. AXSMarine registró 36 cruces el sábado y 19 el domingo, frente a los 70 contabilizados el miércoles por Kpler —la mayor cifra desde el inicio de la crisis—. Después de los ataques del jueves y el sábado, 44 embarcaciones desactivaron sus transpondedores AIS en la zona del Golfo, según AXSMarine, aunque el analista de la firma Mihail Todorov advirtió a AFP que la interferencia masiva de señales en la región dificultaba atribuir con certeza cada caso a los incidentes recientes.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 19 de junio de 2026 REUTERS/Stringer/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 19 de junio de 2026 REUTERS/Stringer/Archivo

El contexto en que se producen estos hechos es de extrema fragilidad diplomática. El 17 de junio, el presidente Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán. Teherán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, por el que circula habitualmente alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado que se transporta por mar en el mundo. El acuerdo incluía la reapertura del estrecho sin cobro de tasas durante al menos 60 días, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y el inicio de negociaciones nucleares.

Sin embargo, el acuerdo chocó de inmediato con el escollo de las rutas. Irán rechazó el corredor alternativo propuesto por Omán y la OMI —que bordea la costa omaní y esquiva las aguas bajo control directo de Teherán— por considerarlo establecido sin coordinación previa. La Autoridad del Estrecho de Ormuz del Golfo Pérsico, agencia creada por Irán para gestionar el tráfico en el estrecho, advirtió que el tránsito fuera de sus rutas autorizadas no tendría garantía de paso seguro. El domingo, Irán reiteró esa advertencia públicamente.

Washington y Teherán acordaron detener sus ataques tras el intercambio del fin de semana, pero el tráfico siguió restringido. La firma Windward describió el perfil del tráfico actual como similar al del periodo de mayor bloqueo: barcos con sus sistemas de identificación apagados, muchos de ellos vinculados a Irán. En paralelo, el flujo saliente del Golfo se redujo más que el entrante, revirtiendo la tendencia de la semana anterior, cuando los esfuerzos se centraban en sacar embarcaciones varadas.

El lunes, Irán celebró su primera reunión con Omán para abordar la gestión del estrecho, en una señal de que la disputa sobre las rutas podría encauzarse por la vía diplomática. Sin embargo, Washington advirtió que no aceptará ninguna tasa de tránsito sobre lo que considera una vía marítima internacional. La pugna sobre quién controla el paso por Ormuz, más que los ataques en sí, define el horizonte inmediato del conflicto: sin un acuerdo sobre rutas, la reapertura efectiva del estrecho seguirá siendo una promesa incumplida.

Temas Relacionados

OmánGolfo PérsicoMedio OrienteEstrecho de OrmuzIránEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Los principales índices de Nueva York se recuperaron del desplome tecnológico de la semana pasada. Los precios del crudo moderaron sus ganancias tras confirmarse una ronda de negociaciones en Qatar tras los ataques del fin de semana

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Plaga de peces globo en Creta: pescadores exigen subsidios y científicos buscan neutralizar la toxina

La proliferación del Lagocephalus sceleratus daña redes, impacta la economía local y obliga a la comunidad científica y pesquera a pedir medidas urgentes para evitar consecuencias fatales

Plaga de peces globo en Creta: pescadores exigen subsidios y científicos buscan neutralizar la toxina

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

El impacto de una aeronave ligera contra el rascacielos Citic Tower desató una ola de censura, la suspensión de vuelos privados en todo el país y dudas sobre la seguridad en el corazón político del gigante asiático

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

Ataques de Putin en Ucrania dejaron siete muertos en medio de severa escasez de combustible en Rusia

Un bombardeo en la ciudad de Dnipro causó estragos mientras Kiev intensifica sus ataques contra refinerías, obligando al Kremlin a admitir un déficit de combustible por primera vez. IMÁGENES SENSIBLES

Ataques de Putin en Ucrania dejaron siete muertos en medio de severa escasez de combustible en Rusia

La ola de calor extremo asfixia a Europa: más de 130 millones de personas enfrentan temperaturas superiores a los 35°C

El centro y este del continente concentran los peores registros de un fenómeno global impulsado por el cambio climático, mientras Francia reporta un millar de muertes adicionales y Alemania sufre incendios forestales

La ola de calor extremo asfixia a Europa: más de 130 millones de personas enfrentan temperaturas superiores a los 35°C
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El vinagre de manzana y la cúrcuma hervidos pueden traer beneficios inesperados para su hogar, así los puede usar

El vinagre de manzana y la cúrcuma hervidos pueden traer beneficios inesperados para su hogar, así los puede usar

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 29 de junio: manifestantes mantienen bloqueada Calz. San Antonio Abadr

Perú tomó el modelo de Corea del Sur para su plan maestro de carreteras inteligentes

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Los docentes bonaerenses anunciaron un nuevo paro por mejoras salariales y este martes no habrá clases

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana entrega Bono de Emergencia a más de 1,700 familias afectadas por las lluvias

República Dominicana entrega Bono de Emergencia a más de 1,700 familias afectadas por las lluvias

Honduras: Ocho mil jóvenes podrán optar a becas universitarias

Colores y diversidad: Así se vivió la marcha del orgullo en El Salvador

Más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas se han realizado hasta el momento en Panamá

El Salvador recibió menos inversión extranjera en 2025, pero sigue por encima del promedio

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Lionel Richie habló sobre el estado de salud del cantante tras la emergencia médica que paralizó su gira

La exesposa de Lionel Richie habló sobre el estado de salud del cantante tras la emergencia médica que paralizó su gira

“Las películas sobre el cáncer hablan demasiado del final y muy poco de la vida”, afirmó Angelina Jolie

Dua Lipa inaugura en Oporto una biblioteca de libros prohibidos con 100 títulos para debatirlo todo

“No cumplió nuestras expectativas”: DC Studios admitió el flojo arranque de ‘Supergirl’ en taquilla

Emma D’Arcy reflexiona sobre la brutal escena que protagonizó en el más reciente episodio de ‘House of the Dragon’: “Fue bastante sombrío”