Donald Tusk afirmó que la principal amenaza para Polonia es Rusia: “Un vecino peligroso que está librando una guerra en nuestras fronteras”

Donald Tusk dijo que Polonia evitará la guerra solo si se mantiene fuerte (REUTERS/Mateusz Kaczmarek)

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este sábado que Polonia quiere mantenerse al margen de la guerra, pero sostuvo que solo podrá lograrlo si se consolida como un país fuerte, independiente y soberano. También advirtió sobre sectores internos que, según dijo, ubican al enemigo en Europa en lugar de Rusia.

“Queremos evitar la guerra, y solo quienes sean fuertes, estén bien preparados, sean independientes y soberanos podrán evitarla”, sostuvo durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de Polonia en Gdynia, ciudad portuaria sobre el mar Báltico, situada cerca del enclave ruso de Kaliningrado.

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Durante su discurso, Tusk detalló cuatro ejes que, a su entender, sostienen la seguridad polaca: fronteras sólidas y bien custodiadas, alianzas efectivas acompañadas de una política exterior inteligente, inversiones en las Fuerzas Armadas y una economía en expansión, de acuerdo con PAP, agencia de noticias polaca.

La economía y la seguridad

“Hoy ya podemos decir que estamos construyendo una fuerza que, gracias a su modernidad y a su número, determinará el destino de la región. Todo el mundo lo valora, especialmente nuestros aliados”, afirmó.

El jefe de Gobierno también remarcó el desempeño de la economía polaca y aseguró que actualmente crece a un ritmo cuatro veces superior al de Alemania y cinco veces por encima del de Francia, aun en un escenario geopolítico complejo.

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En ese contexto, llamó a preservar un Estado fuerte y a reforzar la unidad entre los polacos, en una sociedad atravesada por profundas divisiones ideológicas. Esa tensión también se expresa en la convivencia política entre el presidente Karol Nawrocki, de perfil ultraconservador y euroescéptico, y el propio Tusk, referente liberal.

Donald Tusk afirmó que Rusia es un "vecino peligro" que está librando una guerra justo detrás de las fronteras de Polonia (REUTERS/Kuba Stezycki)

La advertencia política

Tusk advirtió que Polonia “solo estará realmente seguro cuando no haya traición en Polonia (...) ni irresponsabilidad”.

“Los partidos políticos y los políticos que quieren convencer a los polacos de que nuestro principal problema es Europa, de que nuestro enemigo es Ucrania, de que la Unión Europea es innecesaria y Alemania es el mayor enemigo (...) se olvidan de Rusia: un vecino peligroso que está librando una guerra justo detrás de nuestras fronteras y que, en ocasiones, también hace que esa guerra entre en nuestro territorio”, señaló.

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El primer ministro insistió en que “no podemos permitir que la traición, la estupidez y los acuerdos sucios debiliten nuestra defensa y nuestra seguridad”.

“Hago un llamamiento a todos los políticos. A menudo son quienes gritan más fuerte: ‘¡Polonia!’, levantan los brazos hacia Dios e invocan el honor, pero, al igual que en el pasado, con demasiada frecuencia conducen a graves problemas y, en ocasiones, a derrotas”, afirmó Tusk.

El significado del 15 de agosto

El 15 de agosto se recuerda la victoria de Polonia en la Batalla de Varsovia de 1920, un episodio decisivo para resguardar la independencia nacional y frenar el avance de la Revolución bolchevique hacia Europa Occidental.

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Ese hecho ocupa un lugar central en la memoria histórica de la Segunda República Polaca.