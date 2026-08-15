Rusia pidió explicaciones a EEUU y Turquía por un eventual envío de misiles y municiones a Ucrania

María Zajárova afirmó que el paquete bajo análisis contempla 12 lanzaderas de misiles, 70 ATACMS y cerca de 50.000 proyectiles (EFE/ Sergei Ilnitsky)

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Rusia reclamó este sábado explicaciones a Estados Unidos y Turquía por un posible envío de armamento pesado a Ucrania, una operación que incluiría misiles tácticos ATACMS, lanzaderas múltiples y 50.000 proyectiles. Moscú advirtió que la transferencia dañaría sus vínculos con Washington y Ankara.

El Ministerio de Exteriores ruso formalizó el pedido de aclaraciones a ambos gobiernos después de que trascendiera información sobre una eventual transferencia de armas de fabricación estadounidense almacenadas en territorio turco.

Según la posición oficial rusa, el posible traspaso no alteraría de forma decisiva el curso de la guerra, pero sí agravaría la tensión con dos países a los que Moscú reprochó sostener una retórica de solución político-diplomática mientras evalúan nuevos suministros militares.

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La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, sostuvo que Moscú ya se dirigió a Estados Unidos y Turquía para conocer el alcance de la operación. De acuerdo con la información citada por la diplomática, el paquete incluiría 12 lanzaderas de misiles, 70 misiles tácticos ATACMS y cerca de 50.000 proyectiles. En su comunicado, Zajárova afirmó que el perjuicio de esos suministros sería “inevitable” y alcanzaría tanto el plano militar como el diplomático.

Turquía solicitó la semana pasada autorización a Washington para transferir a Kiev decenas de miles de proyectiles de artillería y cohetes de munición de racimo que permanecían desde hace décadas en sus arsenales. Ese material, producido bajo licencia estadounidense en 1987, no puede ser entregado a un tercer país sin la aprobación previa de Washington.

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Moscú reaccionó a reportes sobre una posible transferencia de armamento que abarcaría misiles tácticos, cohetes y munición de racimo para Ucrania (Reuters)

La información divulgada en registros legislativos de Estados Unidos y recogida en distintas versiones periodísticas describió un arsenal de gran escala. Entre los sistemas mencionados figuraban 2.524 cohetes M26 de 227 milímetros y 47.000 proyectiles de artillería M509A1 de 203 milímetros con munición de racimo. La eventual transferencia, según esa documentación, se canalizaría hacia el Gobierno ucraniano a través de entidades privadas turcas.

Rusia también cuestionó el tipo de munición incluida en la operación, además de la magnitud del eventual envío. Zajárova cuestionó que países que aspiran a desempeñar un papel especial en una solución político-diplomática de la crisis ucraniana puedan, al mismo tiempo, avanzar en entregas de armas que Rusia considera letales. La portavoz también puso el foco en las declaraciones previas de funcionarios turcos, que habían sostenido que Turquía evitaba el envío de armamento de ese tipo a Kiev.

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Ni Estados Unidos ni Turquía forman parte de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, el tratado internacional que prohíbe el uso, la venta y la exportación de este tipo de armamento. Esa clase de munición dispersa submuniciones explosivas sobre amplias superficies y mantiene un alto nivel de riesgo tras el impacto inicial. La organización Human Rights Watch advirtió que alrededor de 40% de esas cargas no explota al dispersarse, lo que las convierte en artefactos que pueden herir a civiles mucho después del fin de los combates.

Zajárova sostuvo que ese armamento no alteraría de forma significativa la campaña militar, aunque insistió en que tendría consecuencias en materia de víctimas y destrucción, además de afectar las relaciones de Moscú con Washington y Ankara. En ese marco, afirmó que todavía había margen para que ambos países revisaran sus planes.

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El nuevo reclamo de la cancillería rusa se produjo un día después de otra declaración de Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, quien pidió explicaciones a Estados Unidos por un posible suministro de datos de inteligencia a Ucrania para atacar objetivos dentro del territorio ruso. En sus declaraciones, sostuvo que Washington estaba cada vez más implicado en la organización y ejecución de ataques contra objetivos civiles en Rusia.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reclamó respuestas a Estados Unidos por su presunta implicación en ataques ucranianos dentro de Rusia (EFE)

Ese reclamo se sumó al pedido ruso de aclaraciones sobre el eventual suministro de armas. Moscú dejó planteado que espera respuestas formales de Estados Unidos y Turquía, aunque Lavrov afirmó que Rusia no emitía ultimátums.

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El posible nuevo suministro de misiles ATACMS, lanzadores múltiples y grandes cantidades de proyectiles se conoció después de que la anterior administración estadounidense entregó los primeros ATACMS a Kiev en la segunda mitad de 2023. El nuevo cruce diplomático se conoció además en la antesala de los seis meses desde la última ronda de negociaciones de paz entre rusos y ucranianos con mediación de Estados Unidos.

(Con información de EFE)