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Un sismo de magnitud 3,9 afectó las inmediaciones del volcán Etna en Sicilia

La sacudida abrió grietas y provocó desprendimientos en la carretera Mareneve, una vía clave de acceso, donde las autoridades dispusieron el cierre preventivo del tramo afectado

El temblor registrado en las inmediaciones del Etna provocó daños en una carretera de acceso (X)
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Un sismo de magnitud 3,9 golpeó las inmediaciones del volcán Etna, en Linguaglossa, Sicilia y provocó daños en la carretera Mareneve, donde las autoridades dispusieron cierres preventivos e inspecciones para evaluar el alcance del impacto.

El temblor se registró a las 12:24, con un epicentro cerca de Linguaglossa y un hipocentro situado a apenas un kilómetro de profundidad. Esa escasa profundidad hizo que el movimiento se percibiera con claridad en el área próxima al volcán.

La sacudida dejó grietas en la carretera Mareneve y causó desprendimientos de material en uno de los principales accesos de la ladera norte del Etna. Las autoridades locales interrumpieron la circulación en el tramo afectado y desplegaron a los equipos de Protección Civil, personal forestal y técnicos municipales para inspeccionar el terreno.

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SISMO EN ITALIA
La sacudida cerca de Linguaglossa coincidió con un cambio en la actividad del Etna y con la reapertura del aeropuerto de Catania tras las restricciones (X)

El sismo se produjo en una jornada en la que la actividad del Etna mostró cambios respecto de los días previos. Durante la mañana terminó la fase explosiva del cráter Vorágine, que dejó de emitir fuentes de lava y ceniza.

Poco después, el cráter Noreste registró una breve emisión de ceniza, mientras los valores del tremor volcánico descendieron hasta niveles medios y bajos.

El sismo superficial detectado junto al Etna afectó la circulación en la ladera norte del volcán (AP foto/Salvatore Allegra)
El sismo superficial detectado junto al Etna afectó la circulación en la ladera norte del volcán (AP foto/Salvatore Allegra)

El episodio sísmico quedó vinculado a la reactivación de la falla de Pernicana, una estructura volcano-tectónica del flanco noreste del volcán. El movimiento no dio paso, hasta el momento, a una secuencia de nuevos temblores, aunque alteró la situación en los accesos al macizo y obligó a reforzar las medidas de prevención en la zona.

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El cierre de la carretera afectó el paso hacia Piano Provenzana, uno de los puntos de acceso al Etna Norte. Además, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en algunos establecimientos ubicados en las inmediaciones de la fractura, sin que hasta el momento se informaran daños personales ni afectaciones estructurales de gravedad.

No se informaron heridos hasta el momento por el sismo (X)

La actividad volcánica no cesó por completo. El Etna mantuvo la actividad efusiva en el Valle del Bove, donde siguieron activas dos fisuras eruptivas.

Los relevamientos de campo indicaron que el frente de lava más avanzado se ubicó cerca de los 1.600 metros de altitud, sobre coladas emitidas en jornadas anteriores.

La situación también tuvo efectos sobre la movilidad en la región. El aeropuerto de Catania reanudó sus operaciones durante la tarde, aunque varios vuelos continuaron cancelados o desviados a otros aeropuertos de Sicilia.

Un nuevo movimiento sísmico en el entorno del Etna dejó cierres viales y sumó presión sobre una jornada todavía inestable en el aeropuerto de Catania (EFE)
Un nuevo movimiento sísmico en el entorno del Etna dejó cierres viales y sumó presión sobre una jornada todavía inestable en el aeropuerto de Catania (EFE)

En el entorno del volcán, las restricciones viales dejaron sin circulación ordinaria los accesos al Etna Norte y limitaron el paso a vehículos autorizados.

El sismo registrado en las inmediaciones del Etna se produjo en un contexto de actividad sísmica constante en distintas regiones del mundo. En los últimos días se reportaron movimientos de actividad considerable en Colombia y también en Indonesia, un país atravesado de forma frecuente por este tipo de fenómenos, mientras que Venezuela también ha registrado fuertes episodios de este tipo en los últimos meses.

(Con información de La Sicilia, La Repubblica, Rai News y Sky News)

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