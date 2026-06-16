Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

El Estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el 8 de junio del 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

El acuerdo provisional para poner fin a la guerra en Irán y reabrir el estrecho de Ormuz sería una buena noticia para la economía mundial. Pero, aunque el precio del petróleo cayó el lunes, persistían muchas preguntas sobre cuándo y cómo volvería a fluir por la arteria más vital del mundo para los envíos de energía.

Antes de la guerra, el estrecho transportaba una quinta parte del crudo mundial. Ahora, hará falta tiempo para que cientos de barcos atrapados en el golfo Pérsico salgan por el estrecho. Y los países petroleros que redujeron la producción necesitarán tiempo para volver a poner el combustible en movimiento. Los analistas también señalan que los capitanes de los buques podrían tomarse su tiempo para decidir si el paso es seguro y si la amenaza de ataque por parte de Irán realmente ha disminuido.

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En conjunto, los precios del petróleo, la inflación y los flujos de energía simplemente no volverán de inmediato a lo que eran antes de la guerra —no durante semanas o incluso meses—. Y eso suponiendo que el acuerdo, previsto para firmarse el viernes, resulte duradero.

¿Cuándo volverá a fluir el petróleo?

FOTO DE ARCHIVO: Una llamarada de gas en una plataforma de producción de petróleo se ve junto a una bandera iraní en el golfo. 25 de julio de 2005 REUTERS/Raheb Homavandi

Incluso si el estrecho está completamente abierto, tardará un tiempo hasta que los barcos entren, carguen y realicen el viaje a países asiáticos —los principales clientes de países como Arabia Saudita, Irak, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán—. Un viaje a Japón y de regreso puede tardar de 45 a 50 días.

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Capitanes, aseguradoras y propietarios podrían tomarse su tiempo para intentar el paso, dada la situación volátil.

“Operativamente, el sector no está volviendo a toda prisa”, declaró Richard Meade, redactor jefe de la empresa de datos y análisis de transporte marítimo Lloyd’s List, señalando que muchos advierten que el desminado y el regreso al uso de los carriles de tránsito reconocidos internacionalmente “son requisitos previos para una navegación segura”.

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Los barcos han ido saliendo poco a poco por un carril de verificación administrado por Irán en el norte del estrecho, mientras que otros se han escabullido con las luces y los sistemas de localización apagados bajo la orientación de fuerzas de Estados Unidos en un paso meridional a lo largo de la costa de Omán. Irán había amenazado con atacar a los barcos que utilizaran los carriles de tránsito establecidos internacionalmente en la parte central del estrecho, que mantienen separados a los buques que entran y los que salen.

Unas 500 embarcaciones comerciales permanecen en el golfo Pérsico, según la firma de inteligencia marítima y energética Kpler, y no pueden salir todas a la vez por la angosta vía.

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Amena Bakr, jefa de análisis sobre energía de Medio Oriente y OPEP+ en Kpler, estimó que despejar minas llevaría seis meses; que los buques salgan y regresen para recargar, de dos a tres meses; y que reiniciar la producción en algunos países hasta niveles previos a la guerra, otros tres meses.

¿Qué significa un estrecho “abierto”?

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el jueves 11 de junio de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Irán ha exigido el derecho a cobrar dinero a los barcos que usan el estrecho y, en algunos casos, ya ha exigido pagos para permitir que los buques salgan. Trump afirmó en Truth Social que el acuerdo implicaba una “apertura sin peaje”, pero no ha habido confirmación por parte de Irán.

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El periodo entre el anuncio del acuerdo y su firma “da margen a ambas partes para emitir declaraciones contradictorias sobre el acuerdo, especialmente sobre hasta qué punto Irán gestionará el tráfico y exigirá tarifas”, indicó Torbjorn Soltvedt, analista principal para Medio Oriente en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

Pagar peajes plantearía un dilema para los propietarios de buques, ya que Estados Unidos y la Unión Europea han designado a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a la entidad iraní que gestionará sus cobros. A menos que se modifiquen esas sanciones, pagar expone a navieras y bancos a sanciones.

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Expertos legales señalan que permitir que Irán controle el paso violaría el derecho internacional sobre la libertad de navegación, tal como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que exige a los países permitir el paso pacífico por aguas territoriales. Las aguas del estrecho son compartidas por Irán al norte y Omán al sur.

Los productores de petróleo también necesitan tiempo para reanudar las operaciones

Un tubo de donde sale petróleo

Algunos productores de Medio Oriente pausaron la extracción de petróleo del subsuelo cuando se quedaron sin espacio de almacenamiento. Reiniciar esas operaciones puede ser un proceso lento.

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Países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que pudieron exportar algo de petróleo por oleoductos o rutas alternativas, podrían estar entre los más rápidos en reanudar la producción, apuntó Alan Gelder, vicepresidente sénior de refinación, químicos y mercados petroleros en la firma de análisis Wood Mackenzie.

“Lugares como Irak podrían tener muchas más dificultades porque no han sacado petróleo por más tiempo, sus yacimientos son más complicados... bien podría llevarles alrededor de un año antes de que vuelvan”, expresó.

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Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy, señaló en un comentario enviado por correo electrónico que “el ánimo ha mejorado claramente. Pero el ánimo no es lo mismo que la oferta”.

“Llevará tiempo aumentar la producción, normalizar la logística y bajar la prima de riesgo incorporada en los precios del crudo”, añadió en un comentario por correo electrónico.

Los países no reiniciarán hasta saber que el estrecho está abierto de manera duradera y que un alto el fuego durará más de 30 o 60 días, sostuvo Daniel Sternoff, investigador sénior del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.

Economistas de Capital Economics estiman que los flujos de energía alcanzarían el 80% de los niveles previos a la guerra para septiembre.

La inflación no bajará de inmediato

Los precios de la gasolina se muestran en el exterior de una gasolinera Exxon en Washington, DC, EE. UU., el 20 de abril de 2026 EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Incluso si el estrecho se reabre de inmediato, eso no hará que la inflación baje inmediatamente, según economistas.

La inflación “se mantendrá por encima de la meta deseada en la mayoría de las principales economías durante este año y la primera mitad del próximo, incluso mientras el crecimiento sigue siendo relativamente débil”, vaticinó Neil Shearing, economista de Capital Economics.

La inflación incluso podría aumentar cuando expiren las medidas gubernamentales destinadas a aliviar el shock energético, aseguró en un discurso el lunes Joachim Nagel, presidente del banco central Bundesbank de Alemania.

Eso incluye la reducción temporal de los impuestos a los combustibles en Alemania en 17 céntimos de euro por litro, que se mantiene hasta el 30 de junio.

“Pasarán meses hasta que el suministro de petróleo vuelva a la normalidad”, afirmó Nagel.

(Con información de AP)