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Un explorador británico salió hace 28 años de Chile para llegar a su casa en Inglaterra a pie: cómo es su travesía

Karl Bushby inició el desafío en 1998, mantuvo una regla estricta de avanzar sin transporte y, tras cruzar selvas, hielo, desiertos y trabas migratorias, quedó cerca de completar el recorrido

Karl Bushby inició en 1998 la Expedición Goliat para volver de Chile a Inglaterra a pie sin usar transporte para avanzar (REUTERS/Bernadett Szabo)
Karl Bushby inició en 1998 la Expedición Goliat para volver de Chile a Inglaterra a pie sin usar transporte para avanzar (REUTERS/Bernadett Szabo)
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Después de salir hace casi 28 años de Chile, Karl Bushby quedó cerca de completar una vuelta al mundo a pie sin usar transporte para avanzar, una travesía que comenzó en 1998 y que todavía mantiene la regla que definió desde el primer día. El exparacaidista británico partió desde Punta Arenas con el objetivo de regresar a Hull, en Inglaterra, solo por sus propios medios.

La historia de Bushby volvió a captar atención a medida que se acerca al tramo final de la llamada Expedición Goliat, un recorrido que acumuló decenas de miles de kilómetros, múltiples interrupciones y varios cruces extremos. Según reconstruyó The Hull Story, el viajero planea llegar a su ciudad natal hacia fines de 2026 si logra resolver el último obstáculo de su itinerario.

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Quién es Karl Bushby y cómo empezó su travesía

En 1998, Karl Bushby tenía 28 años y acababa de dejar el Regimiento de Paracaidistas británico cuando tomó la decisión de iniciar una caminata de largo alcance que, con el tiempo, se convirtió en una de las más extensas registradas. Su punto de partida fue Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, y su meta consistía en volver a su casa en Hull sin subir a aviones, trenes, autos ni otros medios que lo ayudaran a avanzar.

De acuerdo con The Hull Story, Bushby bautizó el proyecto como Expedición Goliat y fijó una norma que mantuvo durante casi tres décadas. “Recorrer cada metro por sus propios medios, ya sea caminando, trepando, nadando o arrastrándose”, explicó al medio que siguió buena parte de su historia. Esa definición también implicó rehacer trayectos cuando alguna detención o traslado forzado interrumpió la continuidad del recorrido.

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Los datos sobre la distancia total cambian según el momento del registro y la forma de contabilizar repeticiones, desvíos y etapas extra. Un relevamiento actualizado al 6 de junio de 2026 ubicó el trayecto en más de 49.110 kilómetros, con cerca de 900 kilómetros pendientes para llegar al Reino Unido. Otras referencias difundidas por el entorno de la expedición elevan la cifra por encima de los 58.000 kilómetros.

Bushby cruzó 25 países y recorrió la Patagonia, el desierto de Atacama, Asia Central y zonas cercanas al Ártico (REUTERS/Bernadett Szabo)
Bushby cruzó 25 países y recorrió la Patagonia, el desierto de Atacama, Asia Central y zonas cercanas al Ártico (REUTERS/Bernadett Szabo)

Qué fue lo que hizo Karl Bushby hasta ahora

Desde su salida de América del Sur, Bushby cruzó 25 países y avanzó por paisajes muy distintos entre sí. La ruta incluyó la Patagonia, el desierto de Atacama, regiones selváticas, cadenas montañosas, rutas remotas de Asia Central y zonas próximas al Ártico. Según detalló The Hull Story, durante esos años dependió de ayuda de comunidades locales, donaciones, patrocinadores y aportes de su familia para sostener el viaje.

Uno de los tramos más complejos fue el paso por el Tapón del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá. Allí enfrentó condiciones geográficas hostiles y riesgos de seguridad, además de un arresto por ingresar en áreas no autorizadas. Tras recuperar la libertad, tuvo que volver al punto donde había sido retirado para repetir a pie esa parte del recorrido y mantener intacta la lógica de la expedición.

Otro momento extremo llegó en 2006, cuando cruzó el estrecho de Bering entre Alaska y Rusia durante el invierno. El avance sobre hielo inestable se convirtió en uno de los episodios más delicados del proyecto. Su padre, Keith Bushby, dijo a The Hull Story que “el estrecho de Bering en invierno es un tren de carga en movimiento de hielo triturado y roto” y agregó que en algunos sectores resultaba necesario nadar entre bloques de hielo antes de volver a la superficie congelada.

British ex-paratrooper Karl Bushby who has been walking across the world for 27 years, walks in Komarom, Hungary, November 25, 2025. REUTERS/Bernadett Szabo
British ex-paratrooper Karl Bushby who has been walking across the world for 27 years, walks in Komarom, Hungary, November 25, 2025. REUTERS/Bernadett Szabo

A las exigencias físicas se sumaron trabas burocráticas que modificaron el plan inicial de 12 años. El paso por Rusia generó problemas migratorios y el avance por Asia Central quedó frenado por visados y restricciones oficiales. Más tarde, la pandemia de coronavirus también afectó la circulación internacional y empujó todavía más la fecha de llegada.

En otro de los capítulos más singulares de la ruta, Bushby decidió cruzar el mar Caspio a nado para llegar a Azerbaiyán sin utilizar transporte y sin pasar por Rusia o Irán. Los registros del viaje ubican ese tramo en cerca de 288 kilómetros, aunque otras referencias lo aproximan a 300. Esa etapa demandó 31 días y el británico usó una embarcación únicamente para descansar, sin computarla como parte del avance.

Bushby evalúa cruzar el Eurotúnel con autorización o nadar el Canal de la Mancha para completar su llegada a Inglaterra (REUTERS/Bernadett Szabo)
Bushby evalúa cruzar el Eurotúnel con autorización o nadar el Canal de la Mancha para completar su llegada a Inglaterra (REUTERS/Bernadett Szabo)

Qué ha declarado Karl Bushby sobre su viaje

Las declaraciones de Karl Bushby sobre la expedición giran alrededor de una idea constante: completar el camino sin romper la continuidad ni volver a casa antes de tiempo. En su diálogo con The Hull Story, dejó establecido que el objetivo no consiste solo en llegar, sino en cubrir cada metro por esfuerzo propio. Esa postura explica por qué decidió rehacer segmentos enteros después de arrestos o interrupciones impuestas por autoridades.

También expuso esa lógica en su sitio web oficial y en redes sociales, donde documentó etapas, obstáculos y cambios de ruta. Allí mostró que la Expedición Goliat no siguió una línea simple, sino un recorrido condicionado por trámites migratorios, conflictos regionales, límites geográficos y decisiones personales para preservar la regla original.

En la etapa final, Bushby concentra su atención en el problema pendiente entre Europa y el Reino Unido. Su intención es llegar a Calais, en Francia, y obtener autorización para cruzar por el túnel de servicio del Eurotúnel. Si no recibe ese permiso, evalúa nadar los 33,7 kilómetros del Canal de la Mancha, el último desafío que lo separa de su ciudad natal.

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