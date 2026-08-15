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Embajada de Estados Unidos cita a Marco Rubio para reafirmar razones de cancelación de visa en medio de polémica por Andy López Beltrán

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador exigió una respuesta de Donald Trump respecto al estatus de su documento migratorio

El video fue compartido este 15 agosto por la embajada de EEUU en México, en medio de la polémica que derivó el retiro de la visa de Andy López Beltrán. Crédito: X - @StateDept
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En medio del escándalo que ha generado el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán por parte del gobierno estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en México ha salido a reafirmar las razones por las que dicho documento es cancelado, dicha respuesta agrega un video del Secretario de Estado, Marco Rubio, abordando este tema.

En la publicación realizada este 15 de agosto, dos días después de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer la cancelación de su visa, y de que acusara a Rubio y al subsecretario Christopher Landau de ser quienes ordenaron esta decisión, la dependencia estadounidense preciso que la obtención del documento es un “privilegio no un derecho”.

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Resaltó que el gobierno de Donald Trump se reserva la decisión de cancelar la visa “cuando existan razones para hacerlo”. Pese a que López Beltrán se ha posicionado como una figura de alto nivel en la política mexicana por ser familiar del expresidente fundador de Morena, la Embajada de Estados Unidos detalló que no importa “quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas, se procederá bajo el argumento mencionado.

Además del breve texto publicado por la dependencia, se agregó un video donde el secretario de Estado de los Estados Unidos precisa el por qué el documento se puede cancelar, cabe destacar que, el fragmento corresponde al momento de su participación en una conferencia con el ministro húngaro Viktor Orbán, la cual se realizó en Budapest, Hungría.

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Ante cuestionamientos de la prensa, en aquel momento, Marco Rubio aseguró que “nadie tiene derecho a una visa”, ya que no existe un derecho constitucional para que el gobierno estadounidense emita el documento de forma obligatoria.

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