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Los operadores apuestan por un petróleo Brent a 150 dólares en medio del conflicto en Medio Oriente

El precio superaría el máximo histórico del Brent de 147 dólares por barril de 2008

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Embarcaciones de carga navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos, el jueves 19 de marzo de 2026 (AP Foto)
Embarcaciones de carga navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos, el jueves 19 de marzo de 2026 (AP Foto)

Los operadores están invirtiendo masivamente en opciones sobre el petróleo, apostando a que el crudo Brent alcanzará un máximo histórico de al menos 150 dólares por barril a finales de abril, mientras la guerra en Medio Oriente sigue estrangulando el suministro a través del estrecho de Ormuz.

El Brent LCOc1, que actualmente cotiza en torno a los 107 dólares por barril para mayo, se ha disparado casi un 50% desde el 28 de febrero, cuando estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, bloqueando de hecho el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Los precios siguen siendo volátiles a pesar de los tímidos indicios de que Washington y Teherán están buscando una forma de poner fin al conflicto.

Las operaciones con opciones en el mercado de derivados muestran que las apuestas a que el petróleo alcance al menos los 150 dólares por barril a finales de abril se han multiplicado por diez en las últimas semanas, con operadores tomando posiciones debido a la volatilidad a corto plazo.

El precio superaría el máximo histórico del Brent de 147 dólares por barril de 2008, cuando un auge de la demanda puso a prueba la capacidad de suministro.

FOTO DE ARCHIVO: Barriles de petróleo impresos en 3D, una bomba de extracción de petróleo y un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán aparecen en esta ilustración tomada el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Barriles de petróleo impresos en 3D, una bomba de extracción de petróleo y un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán aparecen en esta ilustración tomada el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Los datos de ICE muestran que los contratos que vencen a finales de abril y que otorgan al titular la opción de comprar futuros del Brent de junio LCOc2 a 150 dólares —conocidos como opciones de compra— es casi diez veces mayor que hace un mes.

“Estas opciones de compra son señales claras de que los inversores ven resultados de riesgo extremo en el conflicto actual y están intentando gestionar cada vez más esos resultados”, dijo Tim Skirrow, director de derivados y energía de Energy Aspects. “Un petróleo a 150 dólares el barril provocará sin duda una crisis de demanda, pero mientras el petróleo no pueda salir del Golfo, habrá riesgos de escasez total”.

El interés abierto de las opciones de compra a 150 dólares con vencimiento en abril ha aumentado a 28.941 lotes, cada uno de los cuales representa 1.000 barriles de petróleo. Sobre la base del precio actual del crudo, equivaldría a casi 3.000 millones de dólares. Hace un mes, solo había 3.374 lotes en interés abierto para las opciones de compra a 150 dólares. Los datos no revelaban cuántos inversores mantienen estas opciones, ni tampoco estaba clara su identidad.

El interés abierto en opciones para comprar petróleo a 160 dólares ha pasado de cero a 14.676 lotes, lo que equivale a unos 1.500 millones de dólares, mientras que el interés abierto en opciones de compra entre 200 y 240 dólares equivale a unos 1.000 millones de dólares. Incluso hay un interés limitado en las opciones de compra de junio a 300 dólares.

A pesar del aumento de las apuestas por un barril de crudo a 150 dólares, la mayor posición la tienen quienes poseen opciones de compra de petróleo a 100 dólares, con 61.594 lotes de interés abierto.

(Con información de Reuters)

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