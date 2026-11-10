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Las fuerzas sirias abatieron al jefe de una banda armada que respondía al régimen derrocado de Bashar al Assad

El operativo se llevó a cabo en la provincia de Tartús, en el oeste del país, después de que los servicios antiterroristas detectaran una célula que presuntamente preparaba ataques contra civiles

Las fuerzas de seguridad sirias desmantelaron una célula armada vinculada al antiguo régimen en la provincia de Tartús. (EP)
Las fuerzas de seguridad sirias desmantelaron una célula armada vinculada al antiguo régimen en la provincia de Tartús. (EP)
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Las autoridades sirias desmantelaron una célula armada vinculada a remanentes del régimen derrocado de Bashar al Assad y abatieron a su líder durante un operativo realizado en la provincia de Tartús, en el oeste del país.

La misión estuvo a cargo de las Fuerzas de Seguridad Interna, que actuaron en una zona rural del este de la provincia tras una investigación de la Dirección de Lucha contra el Terrorismo. El organismo había identificado a un grupo de cuatro integrantes “afiliado a los restos del régimen derrocado”. Según el Ministerio del Interior, la célula planeaba atentar contra civiles del área y era señalada además por presuntos robos a mano armada contra propiedades.

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La captura se concretó mediante una emboscada tendida de forma conjunta entre los cuerpos de seguridad. En el enfrentamiento murió el dirigente del grupo, identificado como Yazán Abás, mientras que otro de sus integrantes resultó herido. Se incautaron armas y municiones en el sitio, y se precisó que continúan “intensas operaciones de búsqueda y persecución” con el objetivo de localizar a los miembros restantes de la célula, que permanecen prófugos.

La ofensiva liderada por Hayat Tahrir al Sham en diciembre de 2024 puso fin a más de cinco décadas de poder de la familia Assad. (Reuters)
La ofensiva liderada por Hayat Tahrir al Sham en diciembre de 2024 puso fin a más de cinco décadas de poder de la familia Assad. (Reuters)

El hecho se suma a una serie de iniciativas del gobierno instalado en Damasco orientadas a desarticular estructuras armadas afines al antiguo régimen, derrocado en diciembre de 2024 tras la ofensiva de fuerzas yihadistas y rebeldes lideradas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), que puso fin a más de cinco décadas en el poder de la familia Assad. Las provincias de Tartús y Latakia, antiguos bastiones del ex dictador sirio, fueron escenario en marzo del año pasado de una ofensiva de las nuevas autoridades contra milicianos leales a Assad.

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La costa siria ha mantenido episodios de violencia intermitente desde entonces. El 30 de octubre, simpatizantes del antiguo régimen emboscaron a una patrulla aduanera en la carretera que une Homs con Tartús, un ataque que dejó un agente muerto y dos heridos. Meses antes, en marzo, se había arrestado en la zona a tres sospechosos acusados de planificar atentados contra personal de seguridad y civiles; uno de los detenidos contaba con formación en fabricación de explosivos y encabezaba otro grupo también vinculado al régimen derrocado.

La región fue además objeto, en los últimos meses, de negociaciones de carácter estratégico entre Damasco y Moscú. En agosto, los dos gobiernos alcanzaron un memorando de entendimiento sobre el futuro de las bases que Rusia mantiene en Tartús y Jmeimim, tras 18 meses de conversaciones. El acuerdo contempla que Siria asuma la gestión de las instalaciones civiles, entre ellas el aeropuerto de Jmeimim y el muelle comercial del puerto. Los predios militares, por su parte, se convertirán en centros conjuntos de formación entre ambos países, y la transición deberá completarse en un plazo de tres meses.

(Con información de EP y Arab News)

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