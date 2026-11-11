Rosario Robles denuncia que bajaron a su hija con violencia de su auto durante bloqueo en la México-Puebla

Mariana Moguel fue bajada por la fuerza de su vehículo en medio de las protestas y la quema de automóviles.

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La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, denunció que su hija, Mariana Moguel Robles, fue obligada a descender de su automóvil mediante actos de violencia mientras transitaba por la autopista México-Puebla, donde se registró un bloqueo de familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel.

El incidente ocurrió este martes 10 de noviembre, durante las manifestaciones en las que también se reportó la quema de vehículos y el cierre de la circulación en distintos puntos de la carretera.

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A través de su cuenta de X, Robles responsabilizó a los participantes de la movilización por lo ocurrido con su hija y dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió atender la situación de inseguridad en el país.

“Presidenta deje de estar defendiendo a su partido y dedíquese a gobernar. Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista a Puebla por personas que incendiaron vehículos y exigían temas relacionados con un penal. Se le cae el país a pedazos”, publicó.

Rosario Robles confirma que Mariana Moguel está bien tras el incidente

Horas después de dar a conocer lo sucedido, la exfuncionaria federal compartió una segunda publicación para informar sobre el estado de salud de su hija y agradecer los mensajes y llamadas de personas que se comunicaron para conocer su situación.

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La denuncia de Rosario Robles ocurrió durante el bloqueo de familiares de internos del penal de San Miguel, en Puebla. (CUARTOSCURO)

“Gracias por sus mensajes y llamadas de preocupación. Mi hija Mariana está bien”, escribió.

Sin embargo, Robles insistió en que lo ocurrido refleja las condiciones de inseguridad que enfrentan quienes utilizan las carreteras del país.

“Es la realidad de inseguridad y de miedo de quienes transitan por las carreteras del país”, agregó en su mensaje.

Hasta el momento de su publicación, Mariana Moguel no había difundido una postura propia sobre el incidente en sus redes sociales.

Bloqueo en la México-Puebla fue realizado por familiares de internos

La agresión denunciada por Rosario Robles ocurrió en el contexto de una protesta de familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de San Miguel, ubicado en Puebla.

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Familiares de personas privadas de la libertad protestaron para exigir seguridad y atención a sus denuncias; los cierres afectaron la circulación en la capital y municipios de la zona metropolitana.

Los manifestantes bloquearon la autopista a la altura del municipio de San Miguel Xoxtla para denunciar presuntas extorsiones al interior del reclusorio, así como cobros que, según sus señalamientos, estarían relacionados con evitar golpizas contra los internos.

Entre sus principales exigencias se encontraba la destitución del director del penal y la intervención de las autoridades para atender las presuntas irregularidades.

Entre los hechos registrados durante la movilización destacan:

El cierre de la autopista México-Puebla en ambos sentidos.

La quema de vehículos durante las protestas.

La denuncia de Rosario Robles sobre la agresión contra su hija.

Filas de automóviles de aproximadamente seis kilómetros .

Afectaciones a automovilistas y transportistas durante varias horas.

Autopista México-Puebla permaneció cerrada durante cuatro horas

La movilización provocó complicaciones para quienes circulaban por esta vía de comunicación, debido a que los vehículos quedaron detenidos durante varias horas.

Familiares de internos del penal de San Miguel denuncian presuntas extorsiones y exigen la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los reportes sobre las afectaciones viales, el bloqueo se prolongó aproximadamente cuatro horas y generó filas de hasta seis kilómetros, tanto en dirección a la capital poblana como hacia la caseta de San Martín Texmelucan.

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Ante la imposibilidad de avanzar, algunos conductores buscaron rutas alternas e incluso retiraron fragmentos del muro central de la autopista para cambiar de sentido y continuar sus recorridos.

La circulación quedó liberada cerca de las 15:00 horas, después del diálogo y la intervención de personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. No obstante, la concentración de vehículos provocó nuevas complicaciones mientras se normalizaba el tránsito.

Alejandro Moreno condena agresión contra hija de Rosario Robles

La denuncia también generó reacciones políticas. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresó su respaldo a Rosario Robles y Mariana Moguel, además de condenar lo ocurrido durante el bloqueo.

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Comunicado de Alito Moreno.

En un mensaje publicado en X, el priista señaló que las familias deben poder transitar por las carreteras sin temor a sufrir agresiones y exigió a las autoridades garantizar condiciones de seguridad.

Moreno sostuvo que el gobierno federal tiene la responsabilidad de atender la violencia y evitar que los usuarios de las vías de comunicación enfrenten situaciones que pongan en riesgo su integridad.

Mientras tanto, el caso denunciado por Robles se sumó a las afectaciones registradas durante las protestas en Puebla, que tuvieron como origen las exigencias de familiares de internos del penal de San Miguel.