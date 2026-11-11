Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Crédito: Redes Sociales

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La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) negó la tarde de este 10 de noviembre, y luego de la publicación de una nota del medio estadounidense The New York Times, que la gobernadora María Eugenia Campos haya tenido conocimiento de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en actividades operativas de la institución.

La dependencia precisó que ninguna de las 150 declaraciones que integraron la carpeta de investigación respaldó esa versión, revelada por el exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Zuany Portillo al diario estadounidense.

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En su reportaje, publicado este mismo día, The New York Times sostuvo que Zuany afirmó, por mensaje de texto, que Campos “sí sabía” de la presencia de la agencia estadounidense en el estado.

La Fiscalía respondió que el expediente relacionado con el operativo contra el narcolaboratorio del mes de abril en el municipio de Morelos acumuló 150 declaraciones de 86 personas, además de prueba documental, pericial y técnica, sin que ninguna mencionara a la gobernadora.

La FGE sostiene que la participación de los agentes extranjeros fue ocultada

La Fiscalía difundió un comunicado compuesto por cinco puntos, en el que sostuvo que lo acreditado en el proceso judicial contradijo los dichos atribuidos a Zuany.

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Guillermo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua. crédito: Redes Sociales

El juez de control Luis Alberto Simental Ortega, titular del Distrito Judicial Morelos, tuvo por probable, al dictar el auto de vinculación a proceso contra César Jáuregui Moreno el 22 de octubre, que la información sobre la participación de extranjeros le fue ocultada a las autoridades, no que existiera autorización desde el gobierno estatal.

La dependencia aclaró además que los señalamientos de Zuany -quien cuenta con orden de aprehensión- no formaron parte de esa carpeta de investigación, instruida por la FGE ante un juez de control local, independiente de la causa federal que mantuvo la Fiscalía General de la República contra Jáuregui por traición a la patria.

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La institución estatal indicó que no se pronunciaba sobre versiones expresadas fuera del proceso y que su actuación se sustentó en los datos de prueba sujetos al control judicial.

Mensaje emitido por la Fiscalía de Chihuahua. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía tampoco se pronunció sobre la identidad ni la adscripción institucional de las personas extranjeras, aunque reconoció que en la carpeta constaron como ciudadanos estadounidenses. Precisó que su investigación continúa en etapa complementaria conforme al plazo fijado por el juez, y que compartió el contenido del expediente con la FGR en el marco de la colaboración entre ambas instituciones.

Esto reveló el medio sobre la presunta relación Zuany-CIA

El vínculo de Zuany con la agencia estadounidense, según el reportaje, no comenzó con el operativo de abril. The New York Times documentó que, medio año antes, en el otoño de 2025, el propio Zuany introdujo a un oficial de la CIA ante policías estatales, bajo el argumento de que se preparaba una nueva unidad especial. Ese oficial pasó meses dentro de las instalaciones estatales, observando entrenamientos y revisando equipo.

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Detrás de esa cercanía hubo un antecedente que el diario relacionó directamente con la colaboración: Estados Unidos le había cancelado la visa a Zuany meses antes por presuntos nexos con el crimen organizado, de acuerdo con una carta que autoridades mexicanas remitieron al FBI y que el medio tuvo a la vista. Esa misma visa, según fuentes consultadas por el diario, le fue devuelta después de que empezó a colaborar con la agencia.

Guillermo Zuany. (Especial)

En entrevista con el medio Latinus, la gobernadora Maru Campos ya había confirmado el retiro de la visa de Zuany.

A partir de ahí, oficiales estadounidenses dejaron de limitarse a observar y comenzaron a sumarse directamente a los operativos junto con Zuany. Funcionarios mexicanos citados por el New York Times describieron a estos agentes con equipo táctico, armados, y en ocasiones con chamarras de la policía estatal; portaban computadoras o tablets para recibir datos en tiempo real, aunque su función se limitó a labores de inteligencia y dirección, sin intervenir en enfrentamientos directos.

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Esa misma presencia coincidió, según el reportaje, con una serie de operativos fallidos: en uno de ellos, contra un presunto líder criminal en un bar, el objetivo ya se había retirado; en otros, los blancos escaparon antes de la llegada de las fuerzas, lo que llevó a sospechar sobe posibles filtraciones.

Narcolaboratorio desmantelado en Chihuahua. Foto: Infobae

El episodio de mayor magnitud ocurrió entre el 17 y el 19 de abril, cuando la CIA participó en la operación para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en la sierra de El Pinal, municipio de Morelos. Cuatro oficiales estadounidenses se integraron a una caravana de más de 60 elementos mexicanos, cubiertos con pasamontañas para no ser identificados.

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Al regreso, una camioneta con dos de esos oficiales y dos funcionarios mexicanos —Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes— se precipitó por un barranco y se incendió.

El reportaje sostuvo que Zuany, ausente de la misión, ordenó por teléfono que se retiraran los cuerpos y se confirmara que no portaran ninguna insignia del gobierno mexicano. También habría presionado a varios agentes para mantener oculta la presencia de la CIA, según se desprende de la solicitud de orden de aprehensión y de testimonios que el diario no identificó.

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Zuany promovió un amparo que bloquea su detención y una ficha roja ante Interpol

El 27 de octubre, el encargado del despacho de la FGE Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, confirmó que Zuany promovió un amparo indirecto que impide a la institución ejecutar la orden de aprehensión en su contra, girada el 16 de octubre por el juez Simental Ortega.

Loya Chávez declaró: “Esta persona, Guillermo Arturo ”Z”, tiene un amparo indirecto, promovió un amparo indirecto, del cual ya se nos notificó”. Precisó que el recurso bloquea también la posibilidad de solicitar una ficha roja ante Interpol o una alerta migratoria para su localización.

El funcionario añadió que la FGE continuará investigando “no solo el delito por el cual se promovió esto, sino la posibilidad de la existencia de otros delitos”, sin confirmar cargos adicionales. Hasta esa fecha se desconocía si Zuany se encontraba en México o en Estados Unidos, versión que circuló de forma extraoficial sin confirmación de las autoridades.

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Zuany encabezó previamente la Agencia Estatal de Investigación y después fue nombrado, el 5 de septiembre de 2025, Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas por el propio Jáuregui. Renunció al cargo el 13 de mayo de 2026, luego de que se abriera en su contra un procedimiento administrativo por una “posible omisión”, según un comunicado oficial de la dependencia.

Un juez federal vinculó a proceso a Jáuregui por traición a la patria el 25 de octubre

Un juez federal vinculó a proceso el 25 de octubre al exfiscal general César Jáuregui por el delito de traición a la patria, en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. El exfuncionario permanece bajo prisión preventiva por orden del juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien asumió el caso tras la renuncia de la jueza Mariana Vieyra Valdés.

La Fiscalía General de la República sostuvo que Jáuregui permitió que personal extranjero operara sin autorización en territorio nacional, en acciones reservadas a las fuerzas federales. La fiscal Ernestina Godoy declaró, en un mensaje del 17 de octubre, que la investigación acreditó que los dos extranjeros fallecidos acudieron en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación antes del operativo.

Godoy sostuvo que Jáuregui “habría ocultado información” a la Federación pese a saber que se trataba de delitos federales, y que avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada. La FGR abrió su investigación paralela a partir de una comunicación telefónica que la FGE le envió el 18 de abril, un día después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado.

El caso derivó en un conflicto político entre Campos y la Federación

El caso derivó en una disputa política entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua. La FGR informó, mediante el comunicado 745/26 del 23 de octubre, que Godoy se reunió con Maru Campos a solicitud de la propia mandataria estatal, encuentro en el que también participó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

De acuerdo con ese comunicado, Campos “responsabilizó al exfiscal general del Estado” por los hechos ocurridos en Chihuahua con la intervención de personas de nacionalidad extranjera. Godoy declaró ante medios que la gobernadora le dijo que el responsable “era su exfiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres”.

El episodio se dio después de que Campos revelara, el 22 de octubre en el noticiero de Carlos Loret de Mola, una conversación tensa que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Sheinbaum confirmó al día siguiente, en su conferencia matutina, que hubo un cruce de reclamos y citó a Campos: “No fui yo, fue mi exfiscal”. La gobernadora, por su parte, negó haber culpado directamente al exfiscal y calificó de “excesiva” la acusación de traición a la patria.