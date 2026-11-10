Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia

Las paredes de una de las cámaras conservan restos de franjas pintadas con pigmento rojo. (Foto: Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje del Sur de Etruria)

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Lo que comenzó como una operación de emergencia para contener derrumbes en la necrópolis etrusca de Monte Abatone, en Cerveteri, al noroeste de Roma, terminó por revelar cámaras funerarias con bóvedas originales casi intactas, tronos esculpidos en la roca y paredes cubiertas de pigmento rojo.

Entre lo que los saqueadores pasaron por alto, los arqueólogos hallaron una jarra estamnoide, un tipo de recipiente de cuerpo globular con asas laterales, conservada casi en su totalidad, con decoración figurada de animales grabados y detalles pintados en rojo, una pieza que ya desde el momento de su descubrimiento fue considerada de carácter excepcional.

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La intervención respondió a la urgencia de proteger tumbas con colapsos estructurales y zonas de inestabilidad. Una vez que los equipos despejaron los accesos y retiraron con cautela los rellenos acumulados, las cámaras volvieron a abrirse al conocimiento.

Una operación de emergencia contra derrumbes en la necrópolis de Monte Abatone reveló cámaras funerarias etruscas. (Foto: Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje del Sur de Etruria)

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale, organismo responsable de la tutela del patrimonio arqueológico en el sur de Etruria, fue quien anunció los resultados del trabajo y supervisa actualmente la etapa de restauración y estudio de los materiales recuperados.

Vale destacar que el Monte Abatone fue una de las grandes necrópolis de la antigua Caere, ciudad etrusca que hoy corresponde a Cerveteri, y constituye una fuente de primer orden para reconstruir la arquitectura funeraria, los rituales y la organización social de esa comunidad a lo largo de los siglos. Cada cámara que se abre al conocimiento agrega una pieza a ese rompecabezas.

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Las cámaras guardaban elementos que los saqueadores pasaron por alto

Las tumbas intervenidas no eran desconocidas para los excavadores clandestinos: su saqueo previo había comprometido el contexto original. Sin embargo, no todo fue sustraído. Según informó la Superintendencia, entre los materiales que permanecieron en las cámaras se encuentran los de mayor interés documental.

El sitio de Monte Abatone perteneció a la antigua Caere y aporta información sobre los rituales funerarios locales. (Foto: Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje del Sur de Etruria)

Cada cámara presentó características propias. Una conserva buena parte de su bóveda original, dato valioso para comprender cómo eran estos espacios cuando estaban en uso.

Otra muestra elementos de ajuar funerario, el conjunto de objetos depositados junto al difunto como parte del ritual de entierro, tallados directamente en la toba, una roca volcánica blanda y fácil de trabajar que abunda en la región: entre esos elementos se distinguen tronos esculpidos en la propia piedra.

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Una tercera cámara presenta amplias franjas de decoración pintada en rojo sobre las paredes, testimonio de lo que debió ser el aspecto original de estos recintos.

Los arqueólogos recuperaron una jarra estamnoide decorada con figuras grabadas de animales y detalles rojos. (Foto: Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje del Sur de Etruria)

La jarra estamnoide hallada en ese contexto concentra por ahora la mayor atención. Su decoración figurada con animales grabados y detalles en rojo la convierte en una pieza singular dentro del conjunto, aunque su lectura completa deberá esperar: la Superintendencia indicó que solo tras las operaciones de limpieza y restauración será posible establecer con precisión su cronología, su técnica de producción y el rol que cumplió dentro del ritual funerario al que perteneció.

De todos modos, destacaron que el estado de conservación, casi íntegro en una zona que había sido saqueada, le otorga un valor documental difícil de encontrar en contextos tan perturbados.

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Todas las tumbas fueron documentadas y aseguradas antes de cerrar la intervención

Las autoridades culturales exhibirán la vasija estamnoide al público una vez finalizada su restauración. (Foto: Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje del Sur de Etruria)

El trabajo no se limitó al registro de los hallazgos. Todas las cámaras fueron investigadas arqueológicamente, documentadas en detalle y puestas en seguridad para evitar nuevos deterioros.

Los materiales recuperados están en proceso de limpieza, restauración y análisis, pasos necesarios para establecer cuándo y dónde fueron fabricados y qué función cumplieron en la vida funeraria de Caere.

Una de las tumbas excavadas conserva tronos esculpidos directamente en los bloques de toba volcánica. (Foto: Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje del Sur de Etruria)

La Superintendencia confirmó que, una vez concluida la restauración, la jarra estamnoide será exhibida al público.

Se trata de uno de los pocos casos en que una intervención de emergencia, pensada inicialmente solo para evitar colapsos, termina ampliando de forma concreta el patrimonio accesible a la ciudadanía.

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La Superintendencia de Arqueología de Etruria Meridional supervisa la conservación y el estudio de los materiales recuperados. (Foto: Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje del Sur de Etruria)

Monte Abatone, en suma, sigue sumando evidencia sobre una civilización cuya presencia en el centro de Italia se extendió durante siglos.

Las cámaras recién exploradas son un recordatorio de que el subsuelo de Cerveteri todavía guarda material sin documentar, incluso en zonas ya conocidas.