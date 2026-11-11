Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México. FGR

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La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión de trabajo con la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México, Stacy de la Torre, con el fin de identificar áreas de cooperación técnica entre ambas instituciones.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Fe, Ciudad de México, y contó con la presencia de una delegación de la ONU.

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Objetivo del encuentro

La reunión tuvo como propósito identificar las áreas de cooperación técnica en línea con las prioridades del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Al encuentro asistió una delegación de la ONU con ese objetivo específico: definir en conjunto con la FGR las líneas de trabajo técnico previstas para los próximos años.

Proyecto sobre precursores químicos

En la mesa de trabajo se analizó el trabajo conjunto realizado hasta el momento entre la FGR y la ONUDD, así como los alcances obtenidos en esa colaboración previa.

Uno de los puntos centrales fue la revisión del proyecto sobre acceso a laboratorios, evidencia, respuesta y trazabilidad. Esta iniciativa tiene como objetivo la destrucción de precursores químicos asegurados en centros de procesamiento ilegal de drogas sintéticas localizados en el país.

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El proyecto se enfoca en los precursores químicos decomisados en esos centros de procesamiento ilegal, identificados en distintos puntos del territorio mexicano.

Desarrollo de la mesa de trabajo

Durante el encuentro, Godoy escuchó la exposición presentada por las representantes de la ONUDD sobre los avances y propuestas vinculadas a la cooperación técnica.

Posteriormente hubo un intercambio de propuestas entre ambas partes. Se resolvieron dudas planteadas durante la sesión con el propósito de llegar a conclusiones y acuerdos finales sobre los proyectos en discusión.

Delegación de la FGR

La titular de la FGR estuvo acompañada por varios funcionarios de la institución. Entre ellos, el fiscal especializado de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, y el fiscal especializado de Control Regional, David Boone de la Garza.

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También participaron el fiscal especializado en materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio, y la fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, Maribel Bojorges Beltrán.

A la mesa de trabajo asistió además el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Héctor Elizalde Mora, entre otros servidores públicos de la Fiscalía.

Delegación de la ONUDD y la SRE

Por parte de la ONU, además de Stacy de la Torre, participaron la titular del Área de Coordinación, Mariana Alegret Cendejas, y la titular del programa, Nayely Sánchez Estrada.

La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también estuvo presente en el encuentro. Estuvo conformada por el director general para la ONU, Eduardo Alcibiades Sánchez Kiesslich, y la coordinadora de Seguridad Multidimensional en la Dirección General para la ONU, Sylvia Paola Mendoza Elguea.

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Declaración de Godoy sobre el encuentro

Ernestina Godoy se pronunció sobre la reunión a través de su cuenta en la red social X. La fiscal general señaló que el encuentro se realizó “en aras de continuar con el cumplimiento del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 y mantener una labor conjunta a favor de la justicia”.

Declaración de Godoy sobre el encuentro. Captura de pantalla.

Godoy agradeció a las personas representantes de la ONUDD “por sus aportaciones y el diálogo establecido”. La funcionaria expresó su expectativa de que este tipo de mesas de trabajo “sigan fortaleciendo la cooperación” entre la FGR y los organismos que integran la ONU.

Cooperación previa entre la FGR y la ONU

La colaboración entre la Fiscalía mexicana y organismos de la ONU tiene antecedentes documentados. En abril de 2026, Ernestina Godoy se reunió con Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la Primera Sesión Extraordinaria que reunió a fiscales de las 32 entidades federativas.

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En ese encuentro se abordó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Türk ofreció la asistencia técnica de su oficina en materia de desapariciones.

Cooperación previa entre la FGR y la ONU Crédito: X/ @ErnestinaGodoy_ Imagen ilustrativa

Más recientemente, el 16 de octubre de 2026, la FGR encabezó en la sede de la ONU el foro “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, con participación de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así lo detalló la propia Godoy en una columna.

En ese foro participaron también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ofreció extender su apoyo técnico a la identificación de personas en todo el país.

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