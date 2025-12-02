Las autoridades confirmaron más de 1.200 muertos tras las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Automóviles y casas sumergidos en las inundaciones en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, el 26 de noviembre de 2025. (Foto AP/Arnun Chonmahatrakool, archivo)

Los equipos de emergencia se apresuraron a llegar a los sobrevivientes y recuperar más cuerpos el martes después de que el número de muertos por las catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra de la semana pasada superara los 1.200 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con más de 800 personas desaparecidas.

Días de intensas lluvias monzónicas inundaron vastas áreas, dejando a miles de personas varadas y muchas aferradas a los tejados esperando ayuda. Las inundaciones y deslizamientos de tierra mataron al menos a 1.230 personas, con 659 muertos confirmados en Indonesia, 390 en Sri Lanka y 181 en Tailandia, dijeron las autoridades el martes.

En Indonesia, la nación más afectada, los rescatistas están teniendo problemas para acceder a las aldeas en la isla de Sumatra, donde las carreteras han sido arrasadas y los puentes se han derrumbado. Al menos 475 personas siguen desaparecidas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país. Se han desplegado helicópteros y botes, pero los funcionarios advierten que el empeoramiento del clima y la infraestructura dañada están ralentizando las operaciones.

Personas caminan cerca de bienes dañados por las inundaciones en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, el sábado 29 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sarot Meksophawannakul)

Los equipos de rescate liderados por militares en Sri Lanka continúan buscando en áreas devastadas a 352 personas que siguen desaparecidas en inundaciones y aludes de tierra provocados por el ciclón Ditwah, informó el martes el Centro de Gestión de Desastres. Pero el acceso sigue siendo un desafío, ya que las carreteras están bloqueadas por deslizamientos de tierra y los puentes se han derrumbado en varios lugares.

En la ciudad central de Kandy, los residentes estaban sin agua corriente y recurrían a agua embotellada recolectada de manantiales naturales. Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar ya que se pronostica más lluvia en los próximos días.

En el sur de Tailandia, ha comenzado la limpieza en las calles y edificios después de que las inundaciones masivas afectaran a más de 1,5 millones de hogares y 3,9 millones de personas. Las autoridades trabajan para restaurar la infraestructura, incluyendo agua y electricidad.

Escombros dentro de una casa dañada por deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias tras el ciclón Ditwah en Kandy, Sri Lanka, el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Thilina Kaluthotage

El Ministerio del Interior de Tailandia dijo el lunes que establecería cocinas públicas para proporcionar comida recién cocinada a los residentes afectados. El primer lote de pagos de compensación de 239 millones de baht (7,4 millones de dólares) se distribuirá a 26.000 personas, dijo también el lunes el portavoz del gobierno Siripong Angkasakulkiat.

Riesgo de escasez de alimentos

Incluso las zonas que no se vieron afectadas directamente sufrían escasez debido al bloqueo de los enlaces de transporte.

En Dolok Sanggul, en el norte de Sumatra, un residente dijo a AFP que había estado haciendo cola desde el lunes por la tarde para repostar y que pasó la noche durmiendo en su coche.

Irza Sarmila, de 43 años, lleva un paquete de objetos valiosos recuperados de la casa de sus padres, que resultó gravemente dañada por una inundación repentina mortal en Palembayan, regencia de Agam, provincia de Sumatra Occidental, Indonesia, el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Willy Kurniawan

“Cuando estábamos a punto de entrar en la gasolinera, se acabó el combustible”, dijo.

Los grupos de ayuda advirtieron que los mercados locales se estaban quedando sin suministros esenciales y que los precios se habían triplicado.

“Las comunidades de todo Aceh corren un grave riesgo de escasez de alimentos y hambre si no se restablecen las líneas de suministro en los próximos siete días”, afirmó la organización benéfica Islamic Relief.

Imagen de las inundaciones en Sri Lanka.

Un envío de 12 toneladas de alimentos del grupo a bordo de un buque de la marina indonesia debía llegar a Aceh el martes.

Los supervivientes han descrito olas de agua aterradoras que llegaron sin previo aviso.

En el este de Aceh, Zamzami dijo que las aguas de la inundación habían sido “imparables, como una ola de tsunami”.

Rescatistas utilizan cuerdas para evacuar el cuerpo de una víctima de inundaciones en Tanah Datar, Sumatra Occidental, en Indonesia, el lunes 1 de diciembre de 2025. (AP Foto/Nazar Chaniago)

“No podemos explicar lo grande que parecía el agua, era realmente extraordinario”, dijo el hombre de 33 años, que como muchos indonesios usa un solo nombre.

(con información de AP y AFP)