Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.

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A un mes de haber ascendido al grado de mayor general, Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División del Ejército, quedó bajo evaluación junto con el general Jorge Mario Aguirre Martínez, comandante de la Brigada 18. La situación de orden público en Arauca, marcada por ataques del Eln, incursiones armadas y el secuestro de una oficial, habría influido en la revisión de los resultados operacionales de ambos mandos.

Según información publicada por El Tiempo, aunque el retiro de los dos oficiales todavía debe formalizarse, el Ejército ya designó al brigadier general William Fernando Caicedo Benavides como nuevo comandante de la Octava División.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, explicó que los movimientos corresponden a evaluaciones periódicas del desempeño de oficiales y aclaró que hasta ese momento no se había tomado una decisión formal de remover a algún general.

Sin embargo, fuentes consultadas por el medio señalaron que la situación de seguridad en Arauca sí habría sido uno de los factores analizados. En la región, el Eln mantiene presencia en corredores rurales, capacidad para imponer restricciones a la población y movilidad a través de la frontera con Venezuela.

Bandera del ELN . Foto: Colprensa (De referencia)

Ataques y secuestro aumentaron la presión sobre los mandos

Uno de los hechos que generó cuestionamientos ocurrió el 14 de julio en Betoyes, centro poblado de Tame, donde el Eln atacó con explosivos una estación de Policía. La acción dejó dos uniformados y una mujer muertos, además de varios heridos.

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Dos meses después, guerrilleros regresaron al caserío con maquinaria amarilla y derribaron los restos de la instalación policial, mientras hombres armados recorrieron las calles. Las imágenes reavivaron las dudas sobre la capacidad del Estado para mantener presencia institucional en esa zona.

Otro episodio clave fue el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, ocurrido el 4 de noviembre en Saravena. El Frente de Guerra Oriental del Eln reconoció que la tenía en su poder y advirtió sobre las consecuencias de una eventual operación de rescate.

Fuentes citadas por El Tiempo consideran que el cautiverio podría estar siendo utilizado para limitar operaciones contra campamentos de la guerrilla, debido al riesgo de afectar a la oficial durante una intervención militar.

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Guerrilleros del ELN | Fotos: Colprensa-La Opinión/archivo

Homicidios y secuestros reflejan la presión de los grupos armados

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que Arauca registró 885 homicidios entre 2022 y septiembre de 2026. El año con más casos fue 2022, con 356, seguido de 2024 con 178, 2023 con 153 y 2025 con 119. Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 79 asesinatos.

Tame, Saravena y Arauquita concentraron el 70,5 % de las víctimas. Tame registró 263 homicidios, Saravena 197 y Arauquita 164.

De los 885 homicidios reportados en el departamento, 789 fueron clasificados bajo la modalidad presunta de ataques perpetrados por el Eln y disidencias, equivalentes al 89,2 % del total.

En materia de secuestro, entre enero de 2017 y agosto de 2026 se contabilizaron 170 casos: 131 simples y 39 extorsivos.

Las unidades militares reportaron 63 afectaciones contra integrantes de grupos armados, 52 de ellas contra el Eln y 11 contra estructuras residuales. En el caso del Eln se registraron 42 capturas, cuatro presentaciones voluntarias y seis muertes en operaciones militares.

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Los balances también incluyen 13 combates, la recuperación de 10 menores de edad, 21 armas largas, 28 armas cortas y 7.560 municiones incautadas. Además, las tropas reportaron la neutralización de 89 artefactos explosivos, 12 minas antipersonal y la destrucción de 199 kilogramos de explosivos.

Pese a estos resultados, las fuentes consultadas sostienen que el Eln conserva capacidad para ejecutar ataques, instalar explosivos y movilizar hombres armados en varias zonas del departamento.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre estos riesgos en octubre de 2025 mediante la Alerta Temprana 014-25 y reiteró sus advertencias el 5 de noviembre, después del secuestro de la subteniente Pantoja, al solicitar medidas para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.

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