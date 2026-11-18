Severo Flores Mendoza, conocido como “El Rey Mago”. (Foto: FB/Severo Flores Mendoza)

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Un juzgado federal en Toluca cerró la puerta legal a Severo Flores Mendoza, conocido como “El Rey Mago”, para evitar su captura. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México negó, este 17 de noviembre de 2026, la protección constitucional que el excomisario de Ameca, Jalisco, solicitó contra la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

De acuerdo con información publicada por Zeta Tijuana, la resolución fue dictada dentro del juicio de amparo indirecto 577/2026. Con ella, el juez mantuvo vigente la orden de aprehensión de la causa penal 39/2026, girada originalmente por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. La petición de esa orden vino de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, parte de la FGR.

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Para el tribunal, no existe violación a los derechos humanos ni a las garantías procesales que argumentó la defensa de Flores Mendoza.

Del escritorio policial a la lista negra del Tesoro estadounidense

Severo Flores Mendoza, conocido como “El Rey Mago”, en el organigrama del CJNG.

Severo Flores Mendoza es originario de Tequila, Jalisco, el mismo municipio donde años después reaparecería como pieza clave de otra investigación federal. Su carrera dentro de las corporaciones de seguridad del estado arrancó en Cocula, donde en 2014 dirigía la policía municipal cuando el gobierno estatal intervino esa corporación y la desarmó por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Rey Mago” reprobó entonces el examen de control de confianza. Las autoridades estatales le impusieron evaluaciones periódicas cada seis o doce meses, pero la medida no frenó su ascenso dentro de la jerarquía policial.

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En lugar de una investigación, llegó un nuevo cargo: coordinador de jefes policiales de los catorce municipios que integran la Región Valles, zona conocida también como “El Triángulo Dorado” de Jalisco, que se extiende entre Guadalajara, Manzanillo y Puerto Vallarta. Después asumió como comisario de Seguridad Pública en Ameca.

Severo Flores Mendoza, excomisario.

Desde ese puesto, el gobierno de Estados Unidos lo ubicó como pieza de una red de corrupción que sostenía al cártel. El 2 de junio de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de cabecillas del narcotráfico.

El documento oficial no dejó margen de duda: “Flores Mendoza es un policía municipal corrupto que proporciona información policial al CJNG a cambio de sobornos”. Un día después, el alcalde de Ameca, Juan Valentín Serrano Jiménez, lo destituyó. El excomisario quedó libre y, desde entonces, no existe registro de que haya ocupado algún cargo público.

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Durante los años en que Flores Mendoza coordinaba a las policías municipales de la Región Valles, esa zona registró un incremento de desapariciones y extorsiones. Ahí se identificaron “narcocampamentos” donde el CJNG reclutaba y entrenaba a jóvenes bajo falsas ofertas de empleo, un patrón documentado mientras el excomisario tenía bajo su mando a los jefes policiales de los catorce municipios de la región.

El expediente de Tequila lo volvió a poner en la mira de la FGR

Fotografía cedida por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) que muestra al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, custodiado durante su detención este jueves, en Jalisco (México). EFE/ Secretaria Seguridad y Protección Ciudadana de México /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El nombre de “El Rey Mago” permaneció fuera del radar público hasta que, en febrero de 2026, reapareció dentro de otra investigación federal: la que llevó a la detención del exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de operar una red de extorsión y secuestro bajo cobijo del CJNG.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló en su momento que Rivera Navarro era investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras, “además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Según la FGR, “Rey Mago” funcionó como enlace operativo entre esa estructura municipal y el cártel. El expediente lo vincula directamente con Juan Manuel Pérez Sosa, entonces director de Seguridad Pública de Tequila, detenido junto con Rivera Navarro en el mismo operativo. La FGR identificó, además, a Julio César Limón Trigueros como otra pieza clave dentro de la red que encabezaba el exalcalde.

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Flores Mendoza habría compartido información judicial y de despliegues policiales que permitía al grupo criminal anticipar operativos de la autoridad. Esa ventaja, sostiene la Fiscalía, resultó determinante para que el cártel mantuviera control territorial.

La Región Valles, donde Flores Mendoza ejerció como coordinador policial durante años, colinda con Nayarit y es reconocida como área de operación de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, uno de los hombres de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.