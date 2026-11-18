La campaña electoral del 29-N llega hoy a su sexto día: Pedro Sánchez es entrevistado a las 9:00 en Espejo Público, se publica una conversación con Alberto Núñez Feijóo en el pódcast El sentido de la birra, y Ada Colau celebra un mitin por la tarde en Gijón. A las 9:30, el ICAM reúne a representantes del PP, el PSOE, Vox y Frente Amplio para debatir propuestas de Justicia.
Además, la Diputación Permanente del Congreso vota hoy la convalidación de siete reales decretos ley del Gobierno: las ayudas extraordinarias a Ceuta, las medidas por la dana Adam, las indemnizaciones por el accidente ferroviario de Urda, la reforma de la seguridad ferroviaria, la ampliación de prestaciones de la Seguridad Social, la protección de las familias monoparentales y la reforma de la dependencia.
La imagen que ofrecen las encuestas mantiene al PP como favorito: la mayoría de los sondeos conocidos hasta hoy, miércoles 18 de noviembre, otorgan la victoria a los de Feijóo y anticipan que, sumados los votos de Vox, podrían alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Frente a ese consenso casi generalizado entre las encuestadoras privadas, solo dos estudios rompen la tendencia: el CIS y el tracking de SW Demoscopia para La Séptima, que colocan al PSOE por delante y abren la puerta a que Sánchez pueda revalidar el mandato.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Despliegue de la Armada, expulsiones y prioridad nacional: cómo ha cambiado el discurso migratorio del PP desde 2023 y en qué se ha acercado al de Vox
Desde la Fundación porCausa sostienen que la derecha y la extrema derecha sitúan la migración en el centro de su estrategia para desplazar el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública
Cuando se pregunta a los españoles por los principales problemas para el país, la inmigración es una de las respuestas más repetidas y ya se sitúa en segundo puesto, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, por delante de cuestiones como la economía, la calidad del empleo o la sanidad, y solo registra más menciones la vivienda. Se trata de una inquietud que, impulsada por la extrema derecha, ha ganado peso en este último tiempo, especialmente desde la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio y el último repunte de llegadas en la ruta migratoria canaria, sobre todo en la isla de El Hierro. Sin embargo, cuando se pregunta a los encuestados por los asuntos que les afectan personalmente, la inmigración pierde posiciones y queda en el quinto lugar.
PP, PSOE, Vox y Frente Amplio debaten medios judiciales
A las 9:30, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) reúne a representantes del PP, del PSOE, de Vox y del Frente Amplio en el Foro Justicia ICAM, donde los cuatro partidos expondrán sus propuestas en materia judicial. Participan la coordinadora de Justicia del PP, María Jesús Moro; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, por el PSOE; la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro; y el concejal de Más Madrid Miguel Montejo, integrante del equipo jurídico del Ayuntamiento de la capital, en representación de Frente Amplio.
Entre los asuntos que se abordarán figuran la independencia judicial, la dotación de más medios para los tribunales, la revisión de la obligatoriedad de los métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y las deficiencias de la justicia digital. La moderación corre a cargo de la periodista Pilar Velasco.
*con información de Europa Press
ARTÍCULO DE INFOBAE
Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario
Los socialistas alcanzan su mejor resultado de la legislatura, mientras que Vox duplica su representación y podría irrumpir en Galicia
El día 4 de campaña electoral arranca con una nueva ronda de encuestas. La primera, elaborada por 40db para EL PAÍS y la Cadena SER, ha vuelto a reflejar la misma tendencia que en los anteriores estudios elaborados durante la precampaña: los socialistas remontan poco a poco, mientras que el PP no consigue remontar.