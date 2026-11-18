Carteles de campaña en Bilbao (REUTERS/Vincent West)

La campaña electoral del 29-N llega hoy a su sexto día: Pedro Sánchez es entrevistado a las 9:00 en Espejo Público, se publica una conversación con Alberto Núñez Feijóo en el pódcast El sentido de la birra, y Ada Colau celebra un mitin por la tarde en Gijón. A las 9:30, el ICAM reúne a representantes del PP, el PSOE, Vox y Frente Amplio para debatir propuestas de Justicia.

Además, la Diputación Permanente del Congreso vota hoy la convalidación de siete reales decretos ley del Gobierno: las ayudas extraordinarias a Ceuta, las medidas por la dana Adam, las indemnizaciones por el accidente ferroviario de Urda, la reforma de la seguridad ferroviaria, la ampliación de prestaciones de la Seguridad Social, la protección de las familias monoparentales y la reforma de la dependencia.

La imagen que ofrecen las encuestas mantiene al PP como favorito: la mayoría de los sondeos conocidos hasta hoy, miércoles 18 de noviembre, otorgan la victoria a los de Feijóo y anticipan que, sumados los votos de Vox, podrían alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Frente a ese consenso casi generalizado entre las encuestadoras privadas, solo dos estudios rompen la tendencia: el CIS y el tracking de SW Demoscopia para La Séptima, que colocan al PSOE por delante y abren la puerta a que Sánchez pueda revalidar el mandato.