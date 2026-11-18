Las revistas del corazón del 18 de noviembre de 2026.

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Un miércoles más, las principales revistas del corazón llegan al quiosco con nuevas historias sobre los protagonistas de la actualidad social. La política se cuela esta semana en las páginas de la crónica rosa con una entrevista poco habitual, mientras que el amor, la familia y los proyectos personales vuelven a ocupar un lugar destacado en las portadas.

Pedro Sánchez, Ana Boyer, Sara Carbonero y Rosalía son algunos de los nombres propios de una jornada en la que tampoco faltan las noticias que afectan a otros rostros conocidos.

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Lecturas

Portada de la revista Lecturas del 18 de noviembre de 2026

La gran sorpresa de la semana llega de la mano de Lecturas, que lleva a su portada a Pedro Sánchez en una entrevista muy personal. El presidente del Gobierno ha elegido por primera vez una revista del corazón para hablar de su vida más íntima, de su matrimonio con Begoña Gómez y de la relación con sus hijas, además de recordar algunos episodios de su infancia y juventud.

El reportaje fotográfico se realizó en el Ateneo de Madrid y contó con la presencia de Begoña Gómez, aunque ella no participó en la conversación. “No imagino mi vida sin Begoña”, es una de las declaraciones que recoge la publicación, que también reserva espacio para las reflexiones del líder socialista sobre la paternidad y las renuncias que implica su carrera política: “He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas”.

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Sánchez recuerda asimismo el papel de sus padres en su formación y, especialmente, el ejemplo de su madre, con quien coincidió en la universidad: “Mi madre y yo estudiamos la carrera a la vez. Verla esforzarse tanto fue una lección”. Una portada que se desmarca de los contenidos habituales de la revista y que llega en plena antesala de la campaña electoral.

¡Hola!

Portada de la revista ¡HOLA! del 18 de noviembre de 2026

Ana Boyer protagoniza la portada de ¡Hola! con una entrevista en la que repasa su historia de amor con Fernando Verdasco. La hija de Isabel Preysler se sincera sobre los 13 años que lleva junto al tenista y los nueve que han pasado desde su boda, una etapa en la que ambos han evolucionado tanto individualmente como en pareja. “Hemos cambiado mucho como pareja”, reconoce en una conversación en la que comparte algunas de sus reflexiones sobre su matrimonio.

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La revista también ofrece imágenes de un plan de ocio de la princesa Leonor y la infanta Sofía, que vuelven a mostrar su complicidad como hermanas. Además, Luis Sartorius, hermano del primer amor del rey Felipe VI, habla por primera vez sobre la enfermedad de Isabel Sartorius y el momento que atraviesa su familia: “Ahora nos toca cuidarla a nosotros”.

Semana

Portada de la revista Semana del 18 de noviembre de 2026

Sara Carbonero vuelve a hacerse un hueco en la portada de Semana gracias a sus planes familiares junto a su pareja, Jota, y sus hijos. Sin embargo, es Belén Esteban quien acapara buena parte del protagonismo con unas declaraciones realizadas en ¡De viernes!. “Mi hija es hija de Jesulín de Ubrique”, afirma la colaboradora, que además prepara su regreso a la casa de GH VIP este miércoles.

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La publicación también muestra un encuentro entre Cayetano Rivera y Eva González que califica de tenso. Las imágenes llegan después de conocerse la ruptura del torero con Tamara Gorro y apuntan a un momento de desencuentro entre Cayetano y su expareja, con quien tiene un hijo en común.

Diez Minutos

Portada de la revista Diez Minutos del 18 de noviembre de 2026

‘Diez Minutos’ apuesta esta semana por Rosalía, que atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera internacional. La artista celebra sus cinco premios en los Latin Grammy 2026 y las nueve nominaciones que ha conseguido con su disco ‘LUX’ para la próxima edición de los Grammy, cuya gala tendrá lugar el 10 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

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La revista también se hace eco de los planes familiares de Sara Carbonero y Jota, una historia que comparte espacio con la preocupación por Irene Villa, después de que su marido, David Serrato, haya anunciado que padece cáncer. En una nota más amable, la publicación recoge la felicidad de Lucas, integrante de Andy y Lucas, junto a su mujer tras la nueva operación de nariz del cantante.