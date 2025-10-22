Mundo

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

La mandataria italiana insistió en que “es necesario aumentar la presión sobre Moscú”, pero sobre el uso de activos rusos afirmó que es necesario respetar el derecho internacional

Guardar
La primera ministra italiana, Giorgia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistió este miércoles en el pleno apoyo a Ucrania, pero reiteró que no se enviarán tropas al país, mientras que afirmó que para reconocer el Estado de Palestina, el grupo islamista Hamás no debe tener ningún papel en la transición.

“Nuestro apoyo al pueblo ucraniano se mantiene firme, con el único objetivo de lograr la paz”, dijo Meloni en una comparecencia en la Cámara de los diputados de cara al consejo europeo de mañana y agregó: “Italia ya ha dejado claro que no planea enviar soldados a territorio ucraniano”.

Los dirigentes de la UE se reúnen en Bruselas el 23 y 24 de octubre para debatir sobre Ucrania, la defensa europea, los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, la competitividad, la vivienda y la migración.

Insistió en que “es necesario aumentar la presión sobre Moscú”, pero sobre el uso de activos rusos afirmó “que es necesario respetar el derecho internacional y el Estado de derecho; proteger la estabilidad financiera y monetaria de nuestras economías y de la eurozona y garantizar la sostenibilidad”.

Meloni explicó que la posición de Italia es que “Hamas debe aceptar que no tendrá ningún papel en el gobierno de transición ni en el futuro Estado palestino. Y debe desarmarse. Estas son las condiciones para el reconocimiento del Estado de Palestina. El gobierno está dispuesto a actuar en consecuencia cuando se materialicen estas condiciones”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estrecha la mano de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Oficina de Prensa del Gobierno Italiano/Folleto vía REUTERS

Mientras que adelantó que Italia está dispuesta a participar “en una posible Fuerza Internacional de Estabilización y a seguir apoyando a la Autoridad Nacional Palestina en el entrenamiento de sus fuerzas policiales y el fortalecimiento de su capacidad operativa”.

Por otro lado, Meloni observó que " fortalecer la defensa requiere soluciones financieras aún más ambiciosas" y que solicitaran “un debate para que la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sea permanente” para las inversiones en defensa.

Y avanzó que Italia “no podrá apoyar la revisión propuesta de la ley del Clima europea, especialmente si no está respaldada por un cambio genuino de enfoque”,

Italia, subrayó, “apoya y seguirá apoyando un ambicioso programa de reducción de emisiones, pero creemos que la mejor manera de evitar alcanzar este objetivo es continuar con un enfoque ideológico y, por lo tanto, irrazonable, que establece objetivos insostenibles y, por lo tanto, inalcanzables que corren el riesgo de comprometer definitivamente la credibilidad misma de la Unión Europea”.

Meloni celebró que su Gobierno se convirtió este lunes en el tercero más longevo de la historia republicana del país y agradeció “el apoyo y la confianza”, en un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy, el Gobierno que tengo el honor de dirigir se convierte en el tercero más longevo de la historia republicana. Quiero darles las gracias: su apoyo y su confianza son el motor de nuestra acción diaria”, escribió la mandataria ultraderechista.

Y añadió: “Seguiremos trabajando con seriedad, determinación y sentido de la responsabilidad para estar a la altura del mandato que nos han confiado”.

La primera ministra italiana, Giorgia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sonríe mientras aparece en el Senado, antes del Consejo Europeo en Bruselas, en Roma, Italia, el 22 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El Gobierno de Meloni formado por una coalición de su partido, Hermanos de Italia, la Liga, Forza Italia, y Nosotros moderados cumplió este lunes 1.094 días, superando así al ejecutivo de Bettino Craxi (1983-1987).

Mientras que los gobiernos más longevos hasta ahora son el segundo de Silvio Berlusconi, que duró toda la legislatura de 5 años (1.412 días), seguido por el cuarto ejecutivo que lideró el empresario con 1.287 días.

Después de décadas caracterizadas por gobiernos cortos e inestables, que no duraban más de 500 días de media, desde los años 2000 la duración promedio ha aumentado de forma sostenida, superando en varios casos los mil días de mandato efectivo.

El Gobierno de Meloni es el sexagésimo octavo ejecutivo de la República Italiana (desde 1946) y comenzó el 22 de octubre de 2022.

El Gobierno cuenta con mayoría en el Parlamento y no existen problemas entre los socios que hagan prever crisis internas. Si las elecciones se celebraran hoy, la coalición obtendría el 47 % de los votos, cuatro puntos más que hace tres años, según explica el sitio especializado ‘pagellapolitica.it’ que cita encuestas del pasado mes de agosto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Giorgia MeloniItaliaHamasGazaIsraelPalestinaGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Prometía blanqueamiento dental gratuito a influencers y luego las violaba

Ricky Stubberfield fue condenado a 26 años de prisión por 23 delitos sexuales en Plymouth, Reino Unido

Prometía blanqueamiento dental gratuito a

Cómo fue la primera noche de Sarkozy en la cárcel: los gritos y amenazas de los presos, y los dos libros que se llevó a la celda

El ex mandatario, recluido en la prisión de La Santé en París, enfrentó a un recibimiento hostil en el patio del penal y está sujeto a estrictas medidas de seguridad

Cómo fue la primera noche

La UE otorgó el premio Sájarov de derechos humanos a periodistas encarcelados por denunciar el autoritarismo en Georgia y Bielorrusia

Mzia Amaghlobeli y Andrzej Poczobut fueron reconocidos como símbolos de la “lucha por la libertad”. Ambos están presos por su trabajo periodístico bajo cargos que el bloque calificó como falsos

La UE otorgó el premio

Espionaje y cables financieros: la mega embajada que China quiere en Londres y sacude al Reino Unido

Un caso judicial fallido, temores de vigilancia y la amenaza a la infraestructura crítica alimentan la controversia. El futuro de las relaciones entre Londres y Pekín está en juego

Espionaje y cables financieros: la

El Museo del Louvre reabrió tres días después del robo de joyas imperiales, pero la Sala Apolo sigue clausurada

Visitantes regresan al icónico museo parisino mientras la investigación policial avanza. Macron pidió mayor seguridad en las instalaciones

El Museo del Louvre reabrió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por obligar a su hijo

Por obligar a su hijo de 11 años a sostener relaciones íntimas con él y su pareja, padre y madrastra fueron detenidos en Bogotá

La Mari de Chambao revela que ha sido operada de un segundo cáncer de mama: “Tengo la espalda cosida”

Gustavo Petro explicó las razones de la salida de Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional: “Mala planificación”

Este es el otro proceso contra Álvaro Uribe que Juan Guillermo Monsalve mantiene abierto: esto ha dicho el llamado “testigo estrella”

¿Suspenden las clases escolares el 23 y 24 de octubre? Lo que realmente se sabe del feriado regional

INFOBAE AMÉRICA
Prometía blanqueamiento dental gratuito a

Prometía blanqueamiento dental gratuito a influencers y luego las violaba

Cómo fue la primera noche de Sarkozy en la cárcel: los gritos y amenazas de los presos, y los dos libros que se llevó a la celda

Un ataque ruso en Járkov provoca la evacuación de 50 niños de una guardería

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que EEUU "controle" Israel: "Eso es una bazofia"

D-Link presenta sus nuevos cargadores GaN y 'powerbanks' de alto rendimiento

ENTRETENIMIENTO

Jeremy Allen White reveló detalles

Jeremy Allen White reveló detalles de su actuación como Bruce Springsteen: “Interpretar a cualquier persona real da miedo”

La hora de la desaparición: diecisiete niños perdidos, una maestra bajo sospecha y el terror que sacude a una ciudad entera

Rick Astley confesó por qué decidió alejarse de la música en su mejor momento: “No amaba lo suficiente ese estilo de vida”

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Una petición que busca reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl con George Strait