Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistió este miércoles en el pleno apoyo a Ucrania, pero reiteró que no se enviarán tropas al país, mientras que afirmó que para reconocer el Estado de Palestina, el grupo islamista Hamás no debe tener ningún papel en la transición.

“Nuestro apoyo al pueblo ucraniano se mantiene firme, con el único objetivo de lograr la paz”, dijo Meloni en una comparecencia en la Cámara de los diputados de cara al consejo europeo de mañana y agregó: “Italia ya ha dejado claro que no planea enviar soldados a territorio ucraniano”.

Los dirigentes de la UE se reúnen en Bruselas el 23 y 24 de octubre para debatir sobre Ucrania, la defensa europea, los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, la competitividad, la vivienda y la migración.

Insistió en que “es necesario aumentar la presión sobre Moscú”, pero sobre el uso de activos rusos afirmó “que es necesario respetar el derecho internacional y el Estado de derecho; proteger la estabilidad financiera y monetaria de nuestras economías y de la eurozona y garantizar la sostenibilidad”.

Meloni explicó que la posición de Italia es que “Hamas debe aceptar que no tendrá ningún papel en el gobierno de transición ni en el futuro Estado palestino. Y debe desarmarse. Estas son las condiciones para el reconocimiento del Estado de Palestina. El gobierno está dispuesto a actuar en consecuencia cuando se materialicen estas condiciones”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estrecha la mano de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Oficina de Prensa del Gobierno Italiano/Folleto vía REUTERS

Mientras que adelantó que Italia está dispuesta a participar “en una posible Fuerza Internacional de Estabilización y a seguir apoyando a la Autoridad Nacional Palestina en el entrenamiento de sus fuerzas policiales y el fortalecimiento de su capacidad operativa”.

Por otro lado, Meloni observó que " fortalecer la defensa requiere soluciones financieras aún más ambiciosas" y que solicitaran “un debate para que la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sea permanente” para las inversiones en defensa.

Y avanzó que Italia “no podrá apoyar la revisión propuesta de la ley del Clima europea, especialmente si no está respaldada por un cambio genuino de enfoque”,

Italia, subrayó, “apoya y seguirá apoyando un ambicioso programa de reducción de emisiones, pero creemos que la mejor manera de evitar alcanzar este objetivo es continuar con un enfoque ideológico y, por lo tanto, irrazonable, que establece objetivos insostenibles y, por lo tanto, inalcanzables que corren el riesgo de comprometer definitivamente la credibilidad misma de la Unión Europea”.

Meloni celebró que su Gobierno se convirtió este lunes en el tercero más longevo de la historia republicana del país y agradeció “el apoyo y la confianza”, en un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy, el Gobierno que tengo el honor de dirigir se convierte en el tercero más longevo de la historia republicana. Quiero darles las gracias: su apoyo y su confianza son el motor de nuestra acción diaria”, escribió la mandataria ultraderechista.

Y añadió: “Seguiremos trabajando con seriedad, determinación y sentido de la responsabilidad para estar a la altura del mandato que nos han confiado”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sonríe mientras aparece en el Senado, antes del Consejo Europeo en Bruselas, en Roma, Italia, el 22 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El Gobierno de Meloni formado por una coalición de su partido, Hermanos de Italia, la Liga, Forza Italia, y Nosotros moderados cumplió este lunes 1.094 días, superando así al ejecutivo de Bettino Craxi (1983-1987).

Mientras que los gobiernos más longevos hasta ahora son el segundo de Silvio Berlusconi, que duró toda la legislatura de 5 años (1.412 días), seguido por el cuarto ejecutivo que lideró el empresario con 1.287 días.

Después de décadas caracterizadas por gobiernos cortos e inestables, que no duraban más de 500 días de media, desde los años 2000 la duración promedio ha aumentado de forma sostenida, superando en varios casos los mil días de mandato efectivo.

El Gobierno de Meloni es el sexagésimo octavo ejecutivo de la República Italiana (desde 1946) y comenzó el 22 de octubre de 2022.

El Gobierno cuenta con mayoría en el Parlamento y no existen problemas entre los socios que hagan prever crisis internas. Si las elecciones se celebraran hoy, la coalición obtendría el 47 % de los votos, cuatro puntos más que hace tres años, según explica el sitio especializado ‘pagellapolitica.it’ que cita encuestas del pasado mes de agosto.

(Con información de EFE)